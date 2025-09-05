Jeśli ktokolwiek z was ma lub planuje mieć myśl, że szkoda punktów straconych z Finlandią, bo remis w Helsinkach otwierałby teraz drogę nawet do wygrania grupy, niech błyskiem tej myśli się wyzbędzie. Nie jestem zwolennikiem cieszenia się z czyjegoś nieszczęścia, a już na pewno nie zwolennikiem jakichkolwiek porażek polskich drużyn, ale włączając takie czyste, pragmatyczne myślenie, to my tej porażki z Finlandią potrzebowaliśmy. Piłkarze często przy transferach do słabszych lig mówią, że czasem warto zrobić krok w tył, by zrobić później dwa do przodu. To jest dokładnie ta sama sytuacja - przynajmniej w teorii, bo na razie faktycznie dużo za wcześnie, by oceniać kadencję Jana Urbana.

Bez porażki w Helsinkach, nie byłoby remisu w Rotterdamie. Bez odejścia Michała Probierza, nie byłoby żadnych szans na postęp. Nawet jeśli wciąż nie jesteśmy pewni, czy Jan Urban ten postęp zapewni, to chyba się zgodzimy, że zmieniając selekcjonera, po prostu daliśmy sobie na to szansę. Abstrahując, że słuchając Urbana, który wreszcie czarne nazywa czarnym, a białe białym - w przeciwieństwie do poprzednika - a także patrząc, jak spiął się plan na mecz z Holandią, ja w ten postęp zwyczajnie wierzę.

Co się zmieniło w reprezentacji Polski?

Michał Probierz mógłby w tym miejscu powiedzieć: a skąd ta pewność, że ja bym w Rotterdamie nie zremisował? Pewności nigdy w piłce nie ma, ale gdy się zastanowimy, jakie były kluczowe kwestie do jego osiągnięcia, wśród nich wymienimy dwie. Obecność Przemysława Wiśniewskiego w defensywie oraz wejście na boisko piłkarzy z Ekstraklasy - Wszołka, Kapustki i Grosickiego. To cztery postacie, z których od Probierza powołania nie otrzymałaby żadna. Mówi się, że Grosicki zakończył karierę w kadrze, ale prawda jest taka, że to Michał Probierz zakończył karierę Grosickiemu, spychając go na margines. Decyzja należała do piłkarza, ale została oparta na ambicji: nie ma dla mnie miejsca w układance trenera, to ja odejdę sam.

Każdy z rezerwowych był zamieszany w akcję bramkową. Nie mówiąc już, czy u Probierza w ogóle zagrałby Matty Cash, bo tam za bardzo miłości też nie było, a były selekcjoner to wiele razy udowadniał, że jak nie ma między nim a piłkarzem miłości, to nic dobrego piłkarzowi to nie wróży.

Co zrobił Jan Urban?

W tym miejscu Probierza zostawiamy.

W podejściu Jana Urbana do meczu z Holandią imponowały dwie rzeczy - mądrość i spokój. Mądrość, bo Urban świadomie wyzbył się własnych ideałów polegających na posiadaniu piłki, a nie kontrolowaniu, by rywal zrobił z nią jak najmniej szkód - a możemy się domyślać, jak skończyłoby się pójście z Holandią na wymianę ciosów. Spokój, bo od początku do końca realizowaliśmy z chłodną głową plan taktyczny na mecz. Nawet po golu na 1:0, gdy w teorii mogliśmy się odkryć i próbować gonić straty. W końcówce pierwszej połowy - bez zmiany przedmeczowych założeń - mieliśmy bardzo dobrą sytuację po dośrodkowaniu Nicoli Zalewskiego i pudle Sebastiana Szymańskiego. To był sygnał, że czasem jakiś zryw uda się wykonać, tylko trzeba cierpliwości. A kluczem było nie stracić bramki na 2:0.

Jak skuteczna była ta taktyka z tyłu, najlepiej pokazuje współczynnik xG (gole oczekiwane - współczynnik pokazujący, jak wysoka była jakość wypracowanych sytuacji bramkowych). Holendrzy mogli dominować, mogli zamykać nas w tercji obronnej, a i tak wypracowali xG na poziomie zaledwie 1,24 - co oznacza, że czystych sytuacji mieli naprawdę mało i właściwie z Polską strzelili tyle goli, na ile zapracowali. Nie mówiąc, że większość z nich miała miejsce w okresie do strzelenia gola, czyli plan, by być konsekwentnym mimo wyniku zmienionego na niekorzyść, po prostu wypalił.

Jeśli ktoś ten plan odpowiednio odczytał, nie mógł mieć ani jeden sekundy w meczu, w której uznałby, że sprawy zmuszają do jego zmiany. Plan oczywiście zakładał dominację Holendrów. Zakładał, że oni będą stwarzać sytuacje. Że możemy stracić bramkę.

Wyzbycie się takich założeń przed meczem z drużyną, która ma taką jakość, byłoby czymś niepoważnym. Zadaniem trenera jest to, by przy tych założeniach przeciwdziałać, by straty minimalizować, a do tego wyciągnąć jakiś zysk. Polacy ten mecz wycisnęli pod tym względem, jak cytrynę, do ostatniej kropli. Jeśli dzień przed spotkaniem selekcjoner nie deklarował, że spróbujemy grać jak równy z równym, a po prostu powiedział, że celem jest zagranie na nasze możliwości - które, wszyscy wiemy - są ograniczone, to przeciwko Holendrom widzieliśmy dokładnie grę na nasze możliwości.

Bronić szczelnie, strzelać celnie

Hasło z nagłówka często powtarzał były selekcjoner, ale dopiero obecnemu udało się je wprowadzić w życie. Ogólnie założenie było takie, by bronić kompaktowo, z agresywnym doskokiem, w ustawieniu 5-4-1, z przynajmniej jednym stoperem, który nie da się wyciągać wysoko - i tę rolę pełnił najczęściej Przemysław Wiśniewski. Przy odbiorze piłka miała być dostarczana jak najszybciej wyżej, postawiliśmy głównie na grę wahadłami, z dominującym Nicolą Zalewskim, który podobnie jak u Probierza otrzymał dużą swobodę w działaniu - miał starać się robić jak największą przewagę, korzystając ze swoich naturalnych atutów. W ataku przechodziliśmy płynnie do ustawienia 3-4-2-1, gdzie rolę dziesiątek pełnili Sebastian Szymański i Kuba Kamiński. Kamiński bliżej Zalewskiego, co mogło zaskoczyć, bo abstrahując od tego, że przedmeczowa grafika rozpisywała nas na czwórkę w obronie, to piłkarz FC Koeln miał tam pełnić rolę prawoskrzydłowego.

Na pomeczowej konferencji pytałem Jana Urbana, czy było tak, jak ja to widziałem - czyli czy plan został zrealizowany bez żadnych odstępstw - i skracając jego dość długą wypowiedź do minimum, on to potwierdził. Wymowne były słowa, że chwilę przed tym pytaniem, dokładnie o tym rozmawiali w pokoju trenerów. Że plan na mecz był realizowany od linijki do tego stopnia, że pozwolił nawet na dokonanie zmian zaplanowanych przed meczem. Każda z nich - Świderskiego za Lewandowskiego około 60. minuty, a chwilę później wejście tercetu z Ekstraklasy za Zalewskiego, Szymańskiego i Zielińskiego - to były zmiany rozpisane jeszcze przed gwizdkiem z myślą o meczu z Finlandią w niedzielę. Na boisku nie wydarzyło się nic, co sprawiłoby, że trzeba było modyfikować nawet taką rzecz, jak odgórny plan na zmiany.

Litwa - Malta. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Robert Lewandowski też to potwierdza

Zresztą rozmawialiśmy po meczu w gronie dziennikarzy z Robertem Lewandowskim, raczej surowym recenzentem planów taktycznych na mecz. Gdy padło pytanie, co mu się podobało w drużynie, powiedział, że na boisku wszystko wyglądało jeden do jednego, jak na treningu. Każde założenie było realizowane - zespołowo i indywidualnie. Oczywiście z założeniami trenera jest tak, że to są ogólne ramy dotyczące ustawienia, doskoku, dublowania pozycji. To jest decyzja, czy kryjemy strefą, czy indywidualnie, to jest szybkość faz przejściowych - ta swoją drogą była u nas imponująca, aż nie umiem sobie przypomnieć, kiedy ostatnim razem tak płynnie i szybko przechodziliśmy z obrony do kontry i - mimo że już nie chciałem tego robić - samo się narzuca - Michał Probierz pytany o to, z czym jego drużyna ma największe problemy, wskazywał właśnie fazy przejściowe. Przechwytywaliśmy piłkę i nie szło za tym nic. W Rotterdamie przechwytywaliśmy i po chwili byliśmy już pod tercją obronną Holendrów.

Piszę o założeniach trenera, jako o ogólnych ramach, bo na boisku dużo zależy też od indywidualnych decyzji piłkarza, i akurat to Lewandowski wskazał - słusznie zresztą - jako ten nieliczny mankament. Mówił tak: w ofensywie czasem zabrakło lepszego podania, wyjścia, niezamykania się w strefach bocznych, tylko zejścia do środka i tam przegrania piłki, bo tam było miejsce, więc pewnie przy lepszym rozegraniu naszych sytuacji byłoby więcej. W ofensywie jest większy potencjał, nawet przeciwko tak mocnym drużynom, jak Holandią. Nie zawsze wybieramy optymalne rozegranie, gdy mamy nieco więcej czasu na boisku. Dziś na przykład Matty kilka razy był wolny - nie wykorzystywaliśmy go, a gdy to zrobiliśmy, poskutkowało golem.

Cała rozmowa do przeczytania na Interii.

Co z rolą Roberta Lewandowskiego?

Martwi mnie natomiast to, że zaczynam się zastanawiać nad rolą Roberta Lewandowskiego w meczach z naprawdę silnymi rywalami. Powoli skłaniam się do teorii, że Lewy da nam dużą przewagę z tymi, z którymi będziemy starali się grać po "urbanowemu" - czyli posiadając piłkę, tworząc przewagę w tercji obronnej przeciwnika, czasem go tam zamykając. Taki będzie plan na Finlandię i Robert Lewandowski będzie w nim bardzo użyteczny. Natomiast mecz z Holandią pokazał, jak Jan Urban będzie chciał grać z tymi najmocniejszymi.

Było jeszcze jedno założenie na mecz z "Pomarańczowymi" - wymagało od napastnika dużej pracy w defensywie. Defensywnym zadaniem Lewandowskiego było wyłączanie z gry Frenkiego de Jonga, natomiast miałem wrażenie, że w pewnym momencie intensywność takiej gry trochę się na Lewym odbiła. Zmiana w 64. minucie była planowa, ale nawet gdyby nie była, mogłoby do niej dojść, bo Holendrzy w tym okresie coraz śmielej radzili sobie w środku pola. Na boisko wszedł Karol Świderski i dał naprawdę dużo intensywności, przez co środek Holendrów ponownie został zneutralizowany.

Dalej uważam, że jest, jak mówił Zbigniew Boniek - Lewandowski jest problemem dla innych, nie dla nas. Ale pytanie, czy atuty Lewego nie leżą dziś gdzieś indziej, wydaje się zasadne. Zawsze czerpaliśmy z jego gry najwięcej, gdy operował w okolicach pola karnego. Na szczęście do końca fazy grupowej eliminacji został nam już tylko jeden mecz, w którym plan na Lewego może wyglądać, jak z Holandią. Czyli mecz z Holandią.