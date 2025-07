Probierz ogłosił Jana Urbana, Tomaszewski reaguje. Dosadnie. "Cyrku ciąg dalszy"

To już niemal pewne - Jan Urban zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Wszyscy kibice "Biało-czerwonych" obecnie oczekują już tylko na oficjalne zaprezentowanie byłego trenera Górnika Zabrze. Czekać nie zamierzał jednak Michał Probierz, który jeszcze przed komunikatem PZPN-u postanowił złożyć gratulacje swojemu następcy, za co spotkała go jednak dość duża fala krytyki. O kilka słów komentujących tę sytuację pokusił się legendarny bramkarz "Biało-czerwonych" Jan Tomaszewski.