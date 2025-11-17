Prezydent nie zawahał się, jasny komunikat ws. afery z oprawą. Ten przekaz pójdzie w świat

Reprezentacja Polski prowadzona przez Jana Urbana jest już na ostatniej prostej przed zakończeniem eliminacji do mistrzostw świata. Batalia w grupie zakończy się spotkanie na Malcie. Sytuacja "biało-czerwonych" jest już praktycznie rozstrzygnięta. Tylko cud mógłby sprawić, że Holandia utraci pierwsze miejsce na rzecz reprezentacji Polski.

Przed drużyną Urbana walka o awans na mundial w dwuetapowych barażach, które odbędą się w marcu przyszłego roku. By Polska znalazła się w pierwszym koszyku przed czwartkowym losowaniem par barażowych bezwzględnie musi wygrać z Maltą, a także liczyć na korzystne rozstrzygnięcie innych spotkań.

W piątek Polska po niezłym spotkaniu zremisowała 1:1 z Holandią. Długo przed meczem, w jego trakcie oraz po zakończeniu zmagań w stolicy bardzo głośno było o sytuacji związanej ze stowarzyszeniem "To My Polacy", które miało być odpowiedzialne za prowadzenie dopingu w tzw. "młynie" na PGE Narodowym. Cała sprawa zakończyła się jednak niemałym skandalem.

Afera z kibicami w cieniu meczu z Holandią. Poszło o oprawę

Zamieszanie zaczęło się jeszcze przed meczem, gdy kibice działający z ramienia stowarzyszenia "To My Polacy" byli poddani bardzo dokładnej kontroli przed wejściem na obiekt. Zablokowano wniesienie na obiekt oprawy, która miała zostać zaprezentowana podczas meczu z Holandią. Ogromny transparent przygotowany przez kibiców miał przedstawiać orła na tle biało-czerwonej flagi. Całość miała być opatrzona napisem "Do boju Polsko!"

Wrzało również na trybunach. W drugiej połowie ze strony "młynu" na murawę poleciały odpalone race, przez co spotkanie musiało zostać przerwane na kilka minut. Po swoistym happeningu kibice umiejscowieni za jedną z bramek opuścili trybuny, a mecz został wznowiony.

Na spotkaniu obecny był m.in. prezydent Polski Karol Nawrocki. Nie jest tajemnicą, że wybrana w tym roku głowa państwa otwarcie sympatyzuje ze środowiskiem kibicowskim w naszym kraju. Emocję podsycały opinie kibiców mówiące o rzekomym zablokowaniu wniesienia oprawy przez osoby związane z rządzącą koalicją, na czele której staje wielokrotnie obrażany przez kibiców premier Donald Tusk.

Pałac prezydencki zareagował na aferę z oprawą. Jasne stanowisko, wszyscy mogą to zobaczyć na własne oczy

Tuż przed meczem z Maltą otoczenie związane z Nawrockim zdecydowało się na jednoznaczny gest. Po tym nie ma już cienia wątpliwości co do tego, po której stronie sporu opowiedziała się głowa państwa.

Rzecznik prasowy Prezydenta RP Rafał Leśkiewicz opublikował na portalu "X" zdjęcie przedstawiające Pałac Prezydencki, na którym wyświetlana jest przygotowana przez kibiców oprawa, która stała się głównym zarzewiem późniejszych wydarzeń.

Przed reprezentacją Polski ostatnie starcie w tych eliminacjach. W poniedziałek 17 listopada o godz. 20:45 rozpocznie się wyjazdowe spotkanie z Maltą. Relację z tego meczu będzie można śledzić na łamach serwisu Interia Sport.

