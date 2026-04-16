Jacek Magiera niespodziewanie odszedł 10 kwietnia, a jego śmierć poruszyła wielu. Na mszy dziękczynnej za jego życie, odprawionej w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu we Wrocławiu, zjawiły się tłumy. Żegnano go łzami i oklaskami. Homilię wygłosił ksiądz Sylwester Łaska, prywatnie przyjaciel rodziny Magierów. Mówił o świadectwie wiary nie tylko trenera, ale i jego najbliższych: żony oraz dzieci.

"Kiedy przyszedł ten tragiczny piątek, świat im się zawalił, co zrobiła Madzia i dzieci? Wyjęli różaniec. Nie było buntu. W sobotę, gdy ból przygniatał wszystkich nas siedzących przy stole, stało się coś, co - jak wierzę - Jacek oglądał z wielką dumą. Janek i Małgosia, po stracie taty, wzięli do ręki różańce. Rozdali je każdemu i powiedzieli: 'Modlimy się dalej. Tata by tego bardzo pragnął'" - wspomniał.

Dwa dni później, 16 kwietnia, rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe w Warszawie. Na mszy świętej żałobnej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pojawiło się - oprócz rodziny i przyjaciół - bardzo dużo przedstawicieli sportu. Stawili się również oficjele z prezydentem Karolem Nawrockim na czele.

Jacek Magiera pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP

Prezydent do katedry wszedł bocznym wejściem, by nie robić zamieszania. Złożył kondolencje wdowie po Jacku Magierze. Magdalena Magiera odebrała z rąk Karola Nawrockiego odznaczenie dla męża - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

To drugie pod względem starszeństwa (ustanowione w 1921 roku) polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami.

Informację potwierdziła Kancelaria Prezydenta RP. "Prezydent RP Karol Nawrocki bierze udział w uroczystościach pogrzebowych piłkarza i trenera piłkarskiego śp. Jacka Magiery. Za wybitne osiągnięcia w pracy szkoleniowej i trenerskiej, za dokonania sportowe szkoleniowiec został pośmiertnie uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Order z rąk Prezydenta odebrała żona zmarłego, Magdalena Magiera, podczas uroczystości pogrzebowej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ulicy Długiej w Warszawie" - obwieszczono.

Wcześniej prezydent zamieścił w mediach społecznościowych żałobny wpis. "Z głębokim żalem przyjąłem informację o śmierci trenera Jacka Magiery. Żegnaj, Polska Ci dziękuje" - napisał, publikując czarno-białe zdjęcie ze szkoleniowcem.

Pogrzeb Jacka Magiery

Pogrzeb Jacka Magiery

Jacek Magiera nie żyje

