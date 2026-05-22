Pożegnanie z Pietuszewskim to tylko kwestia czasu. "Przyszłość światowego futbolu"

Choć w FC Porto mamy prawdziwą polską kolonię, ponieważ gra tam aż trzech naszych rodaków, to na ulubieńca tamtejszej społeczności zdecydowanie wyrasta Oskar Pietuszewski. Nastolatek w kapitalnym stylu przywitał się z ligą portugalską. Już w debiutanckim sezonie, pomimo młodego wieku, strzelał oraz asystował w ważnych spotkaniach. I to między innymi dzięki niemu "Smoki" sięgnęły po kolejne mistrzostwo w swojej historii.

Młody gwiazdor popis daje także poza boiskiem, gdzie stale udowadnia jak dobrze czuje się na Półwyspie Iberyjskim. Piękne sceny oglądaliśmy zwłaszcza podczas oficjalnego świętowania. Wychowanek Jagiellonii jako jedyny z Polaków przemówił wtedy po portugalsku. Głos w sprawie utalentowanego gracza zabrali również kibice. Wraz z mikrofonem do miasta wybrał się Rafał Kędzior. Znalezienie chętnych osób nie było trudne.

Portugalczycy zachwyceni Pietuszewskim. Ale już mówią o odejściu

"Myślę, że to przyszłość światowego futbolu. W Porto? Chyba nie, bo niestety w Portugalii jest tak, że wielkie talenty zostają tu rok, dwa lata, a potem odchodzą do innych lig" - zauważył od razu jeden z fanów. I zapewne Polacy nie mieliby nic przeciwko, gdyby wydarzył się akurat taki scenariusz. "Nasz mały wonderkid. Agresywny, bardzo pewny siebie. Dokładnie taki, jakiego potrzebowaliśmy. Potrzebowaliśmy pewnego siebie zawodnika i dokładnie to dostaliśmy" - powiedział drugi z rozmówców.

Na tym nie skończył. "Jesteśmy z niego bardzo dumni i myślę, że obok siebie ma dwóch bardzo stabilnych ludzi, bardzo doświadczonych piłkarzy, którzy pomogą mu się rozwijać" - dodał. "Oskar, młody zawodnik, ogromny talent. Tak, ta eksplozja. Zero strachu w grze jeden na jednego. Jest młody. Czasem pokazuje ten temperament, ale myślę, że przede wszystkim technika. I pamiętajmy, że ma dopiero osiemnaście lat. Dla mnie będzie gwiazdą. Naprawdę będzie gwiazdą. Jestem z Porto, więc muszę powiedzieć, że oby w Porto. Ale myślę, że wkrótce pójdzie na poziom międzynarodowy" - wyznał trzeci sympatyk "Smoków".

Jak więc widać, sympatycy świeżo upieczonych mistrzów Portugalii są świadomi tego, iż prędzej czy później czeka ich bolesny moment związany z odejściem piłkarza. Póki co zamierzają jednak cieszyć się chwilą. Na razie nie zapowiada się na transfer. "Porto kontynuuje prace nad przedłużeniem kontraktu o dwa kolejne sezony" - meldowaliśmy wczoraj, dzieląc się doniesieniami "A Bola".

Oskar Pietuszewski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Oskar Pietuszewski BRUNO DE CARVALHO AFP





