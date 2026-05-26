Powołanie od Urbana, a to nie koniec. Na stole oferta za 20 milionów euro

Reprezentacja Polski ma potencjalnie kilku młodych stoperów, którzy zapowiadają się naprawdę dobrze w kontekście przyszłości. Tym wokół którego było najgłośniej jest oczywiście Jan Ziółkowski. Polak reprezentujący barwy AS Roma zagrał już w narodowych barwach w kilku ważnych meczach.

Ostatnie miesiące we Włoszech nie są jednak dla niego zbyt udane. Zdecydowanie lepiej prezentuje się sytuacja Kacpra Potulskiego, który przebojem wszedł do Bundesligi. Już w marcu wiele mówiło się o potencjalnym powołaniu na mecze barażowe od Jana Urbana, wówczas jednak go nie otrzymał.

Potulski z powołaniem. Będzie też transfer?

Po fiasku awansu na mundial sytuacja się zmieniła. Majowe mecze nie mają kompletnie żadnego wymiernego znaczenia i Urban tym razem Potulskiego powołał. 18-latek bez wątpienia liczy także na debiut w pierwszej reprezentacji. Okazje ku temu będą naprawdę bardzo dobre.

Jak się okazuje, w tle toczy się rozgrywka o przyszłość nastolatka. Wedle informacji "Przeglądu Sportowego" do FSV Mainz wpłynęła oferta za Polaka. "Konkretną ofertę złożyła tymczasem Borussia Dortmund, która w zamian za to, by młody zawodnik od lipca przywdziewał żółto-czarny strój, była gotowa przelać na konto klubu z Moguncji 20 mln euro. Mainz na razie odmówiło. Liczą na więcej. Dużo więcej" - czytamy.

Potulski w tym sezonie zadebiutował w dorosłej drużynie FSV Mainz. Polak pierwszy raz zagrał w barwach klubu z Moguncji 2 października 2025 roku. Od tego momentu uzbierał łącznie 23 występy. Strzelił w tym czasie jednego gola - Bayernowi Monachium i raz asystował koledze.

