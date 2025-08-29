Powołanie do kadry, a teraz to. Grosicki odpowiada Urbanowi. Jest komunikat

W piątek selekcjoner Jan Urban ogłosił swoją premierową listę powołań na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Znalazły się na niej nazwiska 25 piłkarzy, na których trener będzie liczył podczas najbliższych meczów eliminacji do mistrzostw świata z Holandią (4 września) oraz Finlandią (7 września) .Ale największą uwagę przyciągnęły zwłaszcza dwie postacie.

Pierwszą z nich był rzecz jasna Robert Lewandowski, który nie tylko powrócił do drużyny narodowej, ale także - decyzją samego Jana Urbana - odzyskał kapitańską opaskę.

- Chciałbym, byśmy rozpoczęli zgrupowanie z czystą kartą. Kapitanem reprezentacji będzie Robert Lewandowski, który pojawi się ze mną na poniedziałkowej konferencji prasowej. Funkcję wicekapitana powierzyłem Piotrowi Zielińskiemu, a trzecim kapitanem będzie Jan Bednarek - przekazał selekcjoner reprezentacji Polski za pośrednictwem portalu "Łączy nas piłka".

Drugim zawodnikiem, na którym skupiła się medialna uwaga, został Kamil Grosicki, który przecież dopiero co rozegrał swój oficjalny mecz w reprezentacji Polski. Już po dymisji Michała Probierza wysyłał jednak sygnały, że nie odrzuca możliwości dalszych występów z Orłem na piersi. I ostatecznie doczekał się powołania od Jana Urbana.

Jan Urban powołał Kamila Grosickiego. Jest odpowiedź "Grosika"

Skrzydłowy Pogoni Szczecin kilka godzin po ogłoszeniu decyzji personalnych przez nowego selekcjonera odpowiedział na jego ruch, potwierdzając w komunikacie wydanym w mediach społecznościowych, że "z wielką radością" przyjedzie na najbliższe zgrupowanie naszej kadry i da z siebie wszystko, by pomóc reprezentacji w walce o niezwykle cenne punkty eliminacyjne.

Gra w kadrze zawsze była dla mnie największym honorem. Choć wcześniej pożegnałem się z reprezentacją, tej drużynie nie można odmówić. Jestem zaszczycony powołaniem od trenera Jana Urbana. Z wielką radością przyjadę na zgrupowanie i znów oddam kadrze serce. Widzimy się!

