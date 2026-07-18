Poważny cios dla reprezentanta Polski. Czarny scenariusz stał się faktem

Swego czasu Jakub Moder uważany był za jednego z najbardziej obiecujących pomocników z kraju nad Wisłą. Jego transfer do brytyjskiego Brightonu miał być początkiem świetlanej kariery. Niestety, zerwanie więzadła krzyżowego bardzo mocno spowolniło rozwój Polaka. Na leczeniu kontuzji spędził on łącznie... 576 dni.

Po uporaniu się z urazem Moder wrócił do składu "Mew" jednak nie był w stanie przebić się do rotacji angielskiej ekipy. W 2025 roku Brighton postanowił sprzedać Polaka. Jego nowym klubem stał się wówczas Feyenoord.

Zmiana otoczenia przyniosła rewelacyjne efekty. Jakub Moder wyrósł na ważny element ekipy z Rotterdamu. Poprzedni trener Polaka - Robin van Persie - wskazywał go jako arcyważne ogniwo swojej drużyny.

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Niestety, problemy zdrowotne wciąż nie opuszczają piłkarza z kraju nad Wisłą. Od czasu przenosin do Holandii Moder zdążył nabawić się trzech urazów. Pierwszy z nich przydarzył się na przełomie lutego i marca 2025 roku. Uraz kostki na całe szczęście nie był jednak poważny. Dużo gorsze w skutkach okazały się problemy z pachwiną, których Moder doznał w sierpniu 2025 roku. Te wykluczyły go bowiem z gry aż na pół roku.

Chwilę po powrocie Jakub Moder przeszedł natomiast operację kolana, która ponownie umieściła go na liście zawodników niedysponowanych. Niestety, skutki zabiegu okazały się dużo poważniejsze niż pierwotnie zakładano.

Feyenoord, pod wodzą nowego szkoleniowca Giovanniego van Bronckhorsta, przygotowuje się obecnie do sezonu 2026/2027. Już za chwilę klub uda się na tygodniowy turnus treningowy. Niestety, nie weźmie w nim udziału reprezentant kraju nad Wisłą.

- Po zwycięstwach nad FC Dordrecht i Club Brugge, Feyenoord wygrał także z Charleroi. Zawodnicy z Rotterdamu dokonali tego bez Jordana Bosa, Gijsa Smala, Thomasa Beelena, Barta Nieuwkoopa, Jakuba Modera i Leo Sauera. Van Bronckhorst niestety nie miał dobrych wiadomości na temat tej szóstki. "Tylko Leo może pojechać na obóz przygotowawczy" - przekazali dziennikarze portalu "vi.nl".

Nieobecność na obozie przygotowawczym drużyny może utrudnić Moderowi powrót do pierwszego składu. W szczególności, kiedy jej stery objął zupełnie nowy szkoleniowiec, który dopiero zaznajamiać się ze swoimi podopiecznymi.

Jakub Moder Marcin Golba AFP

Jakub Moder Senders/MTB-Photo/Shutterstock East News

Jakub Moder STEFAN KOOPS / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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