Poważne kłopoty Urbana, minęły dwa miesiące i nic. Wszystko tuż przed barażami

Bardzo głośno o Krzysztofie Piątku było latem 2025 roku. Napastnik postanowił, zamiast kontynuować karierę w Europie postawić na wyjazd do Azji, a dokładniej do Kataru. Za kwotę ok. 10 milionów euro opuścił turecki Basaksehir i wzmocnił Al-Duhail. Jego transfer wywołał wtedy sporo dyskusji, a wśród ekspertów nie brakowało głosów, że właśnie wypisał się z grania w reprezentacji Polski. Tak się jednak nie stało.

30-latek wszedł do nowego zespołu "z wysokiego c" i już w swoim debiucie przeciwko Sepahan (w kwalifikacjach do azjatyckiej Lidze Mistrzów) strzelił gola. Wówczas jego ekipa wygrała 3:2, dzięki czemu zapewniła sobie udział w głównej fazie rozgrywek. Polak kolejny raz klasę pokazał niedługo później.

12 września skompletował klasycznego hat-tricka w starciu przeciwko Umm-Salal (4:2), gdy wykorzystał dwa rzuty karne oraz podanie Marco Verrattiego. Po tym starciu do bramki przeciwników trafiał sześciokrotnie, a do tego dołożył trzy asysty. Na tym jednak licznik kadrowicza Urbana się zatrzymał.

Krzysztof Piątek bez gola od dwóch miesięcy, a baraże już blisko

Rywalizacja na Bliskim Wschodzie miała blisko miesięczną przerwę, co pozwoliło wielu drużynom i piłkarzom znacznie odpocząć. Mimo to po powrocie do gry sposobu na przełamanie się nie może znaleźć właśnie Krzysztof Piątek.

Ten nie wpisał się na listę strzelców od sześciu spotkań, a jego licznik dni bez gola wynosi już 69 dni (24 listopada 2025 r. - 1 lutego 2026 r.). Najbliższa okazja na przełamanie dla naszego zawodnika będzie już w środę 4 lutego. W ten dzień jego Al-Duhail zmierzy się ze wspomnianym już Umm-Salal.

Aktualna forma napastnika pozostawia wiele do życzenia, a występy zdecydowanie mogą nie być optymistyczne dla Jana Urbana, selekcjonera kadry "Biało-Czerwonych". W końcu pod koniec marca odbędą się baraże, których wagą będzie awans na nadchodzący mundial. W półfinale Polacy zmierzą się z Albanią (26 marca), natomiast w ewentualnym finale z wygranym meczu Ukraina - Szwecja.

