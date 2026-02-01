Partner merytoryczny: Eleven Sports

Poważne kłopoty Urbana, minęły dwa miesiące i nic. Wszystko tuż przed barażami

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Latem ubiegłego roku Krzysztof Piątek zamienił Europę na Azję. Z tureckiego Basaksehiru przeniósł się do katarskiego Al-Duhail, gdzie niemal z miejsca stał się największą gwiazdą linii ataku. Co więcej, w jednym ze swoich pierwszych spotkań w nowym klubie strzelił hat-tricka. Jego forma poszła jednak zdecydowanie w dół, a na liście strzelców nie zameldował się od ponad dwóch miesięcy. Takie wieści zdecydowanie nie mogą zadowolić Jana Urbana. W końcu pod koniec marca odbędą się baraże o udział w mistrzostwach świata.

Piłkarz o numerze 23 przygotowuje się do wejścia na boisko podczas meczu, obok niego stoi drugi zawodnik w stroju reprezentacji Polski, a zawodnik z numerem 11 opuszcza boisko, całość rozgrywa się na stadionie.
Karol Świderski, Krzysztof Piątek i Jakub Kamińśki w reprezentacji PolskiANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News

Bardzo głośno o Krzysztofie Piątku było latem 2025 roku. Napastnik postanowił, zamiast kontynuować karierę w Europie postawić na wyjazd do Azji, a dokładniej do Kataru. Za kwotę ok. 10 milionów euro opuścił turecki Basaksehir i wzmocnił Al-Duhail. Jego transfer wywołał wtedy sporo dyskusji, a wśród ekspertów nie brakowało głosów, że właśnie wypisał się z grania w reprezentacji Polski. Tak się jednak nie stało.

30-latek wszedł do nowego zespołu "z wysokiego c" i już w swoim debiucie przeciwko Sepahan (w kwalifikacjach do azjatyckiej Lidze Mistrzów) strzelił gola. Wówczas jego ekipa wygrała 3:2, dzięki czemu zapewniła sobie udział w głównej fazie rozgrywek. Polak kolejny raz klasę pokazał niedługo później.

Zobacz również:

Robert Lewandowski, Marcus Rashford i Hansi Flick
La Liga

Nadchodzą kłopoty Barcelony, wprost mówią o odejściu. To byłby koniec

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

    12 września skompletował klasycznego hat-tricka w starciu przeciwko Umm-Salal (4:2), gdy wykorzystał dwa rzuty karne oraz podanie Marco Verrattiego. Po tym starciu do bramki przeciwników trafiał sześciokrotnie, a do tego dołożył trzy asysty. Na tym jednak licznik kadrowicza Urbana się zatrzymał.

    Krzysztof Piątek bez gola od dwóch miesięcy, a baraże już blisko

    Rywalizacja na Bliskim Wschodzie miała blisko miesięczną przerwę, co pozwoliło wielu drużynom i piłkarzom znacznie odpocząć. Mimo to po powrocie do gry sposobu na przełamanie się nie może znaleźć właśnie Krzysztof Piątek.

    Ten nie wpisał się na listę strzelców od sześciu spotkań, a jego licznik dni bez gola wynosi już 69 dni (24 listopada 2025 r. - 1 lutego 2026 r.). Najbliższa okazja na przełamanie dla naszego zawodnika będzie już w środę 4 lutego. W ten dzień jego Al-Duhail zmierzy się ze wspomnianym już Umm-Salal.

    Zobacz również:

    Jules Kounde (drugi z prawej) był jednym z dwóch graczy FC Barcelona, o których zdrowie obawiano się po starciu z Elche
    La Liga

    Niepokój w Barcelonie, dwaj gwiazdorzy ściągnięci z boiska. Są nowe informacje

    Paweł Czechowski
    Paweł Czechowski

      Aktualna forma napastnika pozostawia wiele do życzenia, a występy zdecydowanie mogą nie być optymistyczne dla Jana Urbana, selekcjonera kadry "Biało-Czerwonych". W końcu pod koniec marca odbędą się baraże, których wagą będzie awans na nadchodzący mundial. W półfinale Polacy zmierzą się z Albanią (26 marca), natomiast w ewentualnym finale z wygranym meczu Ukraina - Szwecja.

      Tomasz Hajto odpowiedział Janowi Bednarkowi! "Nie wiem do czego on się odnosi". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Zobacz również:

      Jules Kounde (drugi z prawej) był jednym z dwóch graczy FC Barcelona, o których zdrowie obawiano się po starciu z Elche
      La Liga

      Niepokój w Barcelonie, dwaj gwiazdorzy ściągnięci z boiska. Są nowe informacje

      Paweł Czechowski
      Paweł Czechowski
      Piłkarz w białej koszulce treningowej z logo reprezentacji Polski oraz sponsorami, stojący na tle rozmytej publiczności i stadionu.
      Krzysztof PiątekMarcin GolbaAFP
      Krzysztof Piątek
      Krzysztof PiątekCEMAL YURTTAS / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
      Mężczyzna w sportowej kurtce z emblematem polskiej reprezentacji piłkarskiej, trzymający sportową koszulkę w dłoniach, stoi na stadionie z rozmytym tłumem oraz elementami boiska w tle.
      Krzysztof PiątekPiotr Dziurman/REPORTERReporter

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja