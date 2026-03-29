Potwierdzenie przed bojem z Polską. Szwedzi dopięli swego. Rzeczniczka ujawnia

Reprezentacja Szwecji rozpoczyna na dobre misję "mistrzostwa świata 2026". Jak donoszą tamtejsze media, po wolnej sobocie, podopieczni trenera Grahama Pottera odbyli dziś swój pierwszy trening w Sztokholmie, a dokładniej na Strawberry Arena w Solnie, gdzie już we wtorek zagrają z Polakami o bilety na mundial.

Nasi najbliżsi rywale zostali osłabieni kontuzją Isaka Hiena, który - już oficjalnie - nie będzie mógł wystąpić w finale baraży. Pozostali zawodnicy w szwedzkiej kadrze mają się jednak dobrze, o czym informują dziennikarze "Aftonbladet".

W treningu wzięli udział wszyscy zawodnicy z kadry, a po kwadransie zamknięto go dla mediów

Szwecja - Polska. Media ujawniają: Zapadła decyzja przed finałem baraży

Co warte uwagi, obiekt, na którym swoje mecze domowe rozgrywa reprezentacja Szwecji, podobnie jak PGE Narodowy w Warszawie dysponuje rozkładanym dachem. A ten w trakcie wtorkowego spotkania ma być otwarty. Orędownikami takiego rozwiązania są sami piłkarze, którzy najprawdopodobniej dopną swego.

- Zespół chce, żeby dach był otwarty - stwierdziła rzeczniczka prasowa reprezentacji Szwecji Petra Thoren cytowana przez "Aftonbladet". I dodała: - Pogoda pozwala nam na otwarcie dachu, a drużyna również tego chce.

Warto zaznaczyć, że wtorkowy mecz Szwecja - Polska zostanie rozegrany na nowej, świeżo położonej murawie hybrydowej.

- Zerwaliśmy podłoże ze sztucznej trawy i teraz mamy kompletnie nową murawę typu hybrydowego, składającą się z 80-90 procent trawy naturalnej i 5-20 procent sztucznych włókien. Jest taka sama jak przed rokiem, na której graliśmy mecze eliminacji do MŚ - tłumaczył dyrektor szwedzkiej federacji Kim Kaelstroem. Zapewnił przy tym, że będzie to nawierzchnia najwyższej możliwej jakości. Oby własne mury i doping swoich kibiców nie były zbyt pomocne dla Szwedów podczas spotkania, którego stawką jest miejsce w grupie F tegorocznych mistrzostw świata u boku Holandii, Japonii oraz Tunezji.

Robert Lewandowski ANDRZEJ IWANCZUK East News

Selekcjoner Jan Urban Beata Zawadzka East News

Oskar Pietuszewski Marcin Golba AFP

Jak będzie wyglądał mecz Szwecja - Polska? Eksperci prognozują. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport