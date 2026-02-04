Potwierdzają się fatalne doniesienia o Pietuszewskim. Czarny scenariusz w Porto

O tym, że Oskar Pietuszewski prędko opuści kraj nad Wisłą, mówiło się niemalże od samego początku jego seniorskiej kariery. Zawodnik z rocznika 2008 bardzo szybko zaczął bowiem wzbudzać ogromne zainteresowanie poza granicami Polski. Nic dziwnego, gdyż pomimo młodego wieku prezentował on naprawdę wysoki poziom piłkarskich umiejętności.

Na debiut 17-latka w nowej drużynie nie musieliśmy czekać przesadnie długo. W swoim premierowym spotkaniu w barwach portugalskich "Smoków" Pietuszewski zaprezentował się naprawdę dobrze. Zyskał on tym samym zaufanie Francesco Fariolego, który już kilka razy pozwolił zaprezentować młodemu Polakowi swoje umiejętności.

Pietuszewski nie zagra w Lidze Europy? Portugalskie media nie pozostawiają złudzeń

Dotychczas Oskar Pietuszewski otrzymywał jednak szasne występów jedynie w meczach portugalskiej ekstraklasy. W świetle panujących przepisów nie mógł on bowiem wziąć udziału w zmaganiach fazy ligowej Ligi Europy. "Sytuacja prawna" uległa zmianie po przejściu rozgrywek w fazę pucharową. Dopiero teraz trener Farioli ma bowiem możliwość zarejestrowania Pietuszewskiego w tychże rozgrywkach. Niestety, z informacji przekazanych przez portugalskie media wynika, że Włoch może nie skorzystać z tej opcji. Ma on ku temu jeden, bardzo konkretny powód.

"Oskar Pietuszewski jest póki co kandydatem do pominięcia w składzie FC Porto na dalszą część rozgrywek Ligi Europy. [...]. Zespół pozyskał czterech zawodników w tym zimowym oknie transferowym - Thiago Silvę, Oskara Pietuszewskiego, Moffiego i Fofanę. Oznacza to, że jeden z nich będzie musiał opuścić skład na drugą fazę Ligi Europy. Decyzja zostanie podjęta do czwartku" - piszą dziennikarze portalu "O Jogo".

Co, jeśli włoski szkoleniowiec faktycznie zdecyduje się skreślić młodego Polaka? Wówczas Pietuszewskiemu pozostanie jedynie obserwowanie międzynarodowych zmagań swoich kolegów z trybun. Wciąż będzie on mógł jednak otrzymać szanse gry w nadchodzących meczach Ligi Portugal oraz Taca de Portugal.

Oskar Pietuszewski MIGUEL RIOPA AFP

Oskar Pietuszewski został zaprezentowany w FC Porto materiały prasowe materiały prasowe

Francesco Farioli, trener FC Porto FERNANDO VELUDO PAP

