Potwierdzają się doniesienia ws. Pietuszewskiego. Po mistrzostwie wraca do kraju

Paweł Nowak

W sobotę wieczorem po wygranej 1:0 z Alvercą oficjalnie FC Porto zostało mistrzem Portugalii. Swój udział w takim sukcesie miało trzech polskich piłkarzy - Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski. Okazuje się, że ostatni z wymienionych tuż po tym wydarzeniu musi wrócić do Polski. W ten sposób potwierdzają wieści, jakie w mediach pojawiały się już jakiś czas temu.

Piłka nożna: Oskar Pietuszewski będzie pisał maturę
Oskar Pietuszewski East News

Kapitalnie w tym sezonie na ligowych boiskach radziło sobie "polskie" FC Porto. W końcu w zespole prowadzonym przez Francesco Faroliego kibicować mogliśmy trzem naszym reprezentantom - Janowi Bednarkowi, Jakubowi Kiwiorowi oraz Oskarowi Pietuszewskiemu.

Ekipa spisywała się w Liga Portugal znakomicie i na trzy kolejki przed końcem znalazła się w wyśmienitej sytuacji. Do mistrzostwa klubowi brakowało tylko punktu. Pierwsza okazja na wywalczenie trofeum nadeszła w sobotę. Na Estadio do Dragao doszło do rywalizacji z ligowym średniakiem - Alvercą.

Mecz był bardzo wyrównany, a ostatecznie zakończył się triumfem gospodarzy 1:0. Bohaterem spotkania został Jan Bednarek, który w 40. minucie strzelił jedynego gola. W ten sposób "Smoki" po czterech latach czekania mogli się cieszyć z wywalczenia mistrzostwa Portugalii.

Dzień po fecie w mediach pojawiła się informacja ws. Oskara Pietuszewskiego, a chodziło o jego powrót do Polski.

Pietuszewski wraca do Polski. Przed nim wielki egzamin

Otóż już jakiś czas temu pojawiły się informacje, że ten ominie najprawdopodobniej spotkanie z AFS z powodu przylotu do kraju. Otóż zdaniem Dominika Piechoty, dziennikarza Kanału Sportowego 17-latek niebawem przystąpi do matury, a w samolot wsiada tuż po mistrzostwie.

- Pietuszewski wygrał mistrzostwo i wsiada w samolot. Musi napisać maturę - powiedział.

Do zakończenia sezonu FC Porto pozostało jeszcze dwa spotkania. Najpierw dojdzie do starcia z AFS, natomiast w ostatniej kolejce sezonu 2025/2026 rywalizować będzie z Santa Clarą.

