Po tym, jak Michał Probierz podał się do dymisji, ruszyły spekulacje na temat jego potencjalnego następcy. W gronie kandydatów do objęcia sterów reprezentacji Polski wymieniano zarówno zagranicznych, jak i polskich szkoleniowców, w tym Adama Nawałkę. Cezary Kulesza postawił ostatecznie na Jana Urbana, do czego Nawałka odniósł się później w rozmowie z WP SportoweFakty.