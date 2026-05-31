Poruszenie w Ukrainie, mecz z Polską z nowym statusem. Właśnie ogłosili

Paweł Nowak

Już w niedzielę piłkarska reprezentacja Polski powróci do gry po porażce w barażach ze Szwecją i zmierzy się towarzysko z Ukrainą. Dla naszych rywali będzie to pewnego rodzaju "nowe rozdanie", bowiem na ławce trenerskiej zadebiutuje Włoch, Andrea Maldera. Co ciekawe, nasi wschodni sąsiedzi podchodzą tego meczu bardzo poważne. Szczególny apel do piłkarzy kadry wystosował Artem Fedecki.

Reprezentacja Polski, 31.03.2026 r.Grzegorz WajdaEast News

Niestety bez reprezentacji Polski odbędą się nadchodzące piłkarskie mistrzostwa świata. Kadra prowadzona przez Jana Urbana w finale baraży uległa 2:3 Szwecji, przez co pożegnała się z marzeniami o występie w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie. Z tego względu podczas majowo-czerwcowego zgrupowania czekają ją jedynie dwa spotkania towarzyskie - z Ukrainą oraz Nigerią.

Dla selekcjonera Polaków będzie to dobra okazja na zobaczenie w akcji debiutantów oraz przetestowanie kilku systemów przed wrześniową Ligą Narodów. Nieco inaczej natomiast wygląda sprawa w ekipie naszych wschodnich sąsiadów. Tam doszło do roszady na ławce trenerskiej, a Serhija Rebrowa zastąpił Andrea Maldera, co rozpoczyna pewnego rodzaju "nowy rozdział" tej drużyny.

Pierwszym etapem będzie spotkanie towarzyskie we Wrocławiu z właśnie Polakami. Co ciekawe, rangę meczu nieco zmienił były reprezentant kraju, Artem Fedecki. Ten wprost przyznaje, że należy zapomnieć o tym, że będzie to jedynie mecz towarzyski. Oczekuje on od swoich rodaków walki o każdą piłkę.

- Myślę, że najwyższy czas zapomnieć o wyrażeniu "mecz towarzyski", kiedy gra nasza reprezentacja. Bo gra w reprezentacji swojego kraju to wielki zaszczyt. Twoje nastawienie i sposób myślenia powinny do tego pasować - mówi cytowany przez sport.ua.

Co więcej, 41-latek przekazuje, że wierzy w wygraną Ukrainy. Do tego dodaje, że jedyną drogą, by tego dokonać będzie prawdziwa walka. Jak przekazał, należy zapomnieć o tym, że będzie to jedynie spotkanie towarzyskie, a kadra potrzebuje zwycięstwa oraz wielu pozytywnych emocji.

- Powiem tak: wierzę w zwycięstwo Ukrainy. Muszą wyjść i walczyć, jeden za wszystkich, wszyscy za drugiego. To jedyna droga. I powtarzam, nie patrzcie na status meczu, że to sprawa towarzyska. Potrzebujemy zwycięstwa! Potrzebujemy pozytywnych emocji - dodał Fedecki.

Mecz Polska - Ukraina we Wrocławiu zaplanowany jest na sobotę na godz. 17:30. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

