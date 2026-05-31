Niestety bez reprezentacji Polski odbędą się nadchodzące piłkarskie mistrzostwa świata. Kadra prowadzona przez Jana Urbana w finale baraży uległa 2:3 Szwecji, przez co pożegnała się z marzeniami o występie w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie. Z tego względu podczas majowo-czerwcowego zgrupowania czekają ją jedynie dwa spotkania towarzyskie - z Ukrainą oraz Nigerią.

Dla selekcjonera Polaków będzie to dobra okazja na zobaczenie w akcji debiutantów oraz przetestowanie kilku systemów przed wrześniową Ligą Narodów. Nieco inaczej natomiast wygląda sprawa w ekipie naszych wschodnich sąsiadów. Tam doszło do roszady na ławce trenerskiej, a Serhija Rebrowa zastąpił Andrea Maldera, co rozpoczyna pewnego rodzaju "nowy rozdział" tej drużyny.

Pierwszym etapem będzie spotkanie towarzyskie we Wrocławiu z właśnie Polakami. Co ciekawe, rangę meczu nieco zmienił były reprezentant kraju, Artem Fedecki. Ten wprost przyznaje, że należy zapomnieć o tym, że będzie to jedynie mecz towarzyski. Oczekuje on od swoich rodaków walki o każdą piłkę.

- Myślę, że najwyższy czas zapomnieć o wyrażeniu "mecz towarzyski", kiedy gra nasza reprezentacja. Bo gra w reprezentacji swojego kraju to wielki zaszczyt. Twoje nastawienie i sposób myślenia powinny do tego pasować - mówi cytowany przez sport.ua.

Polska zagra z Ukrainą, Fedecki stanowczy. "Muszą wyjść i walczyć"

Co więcej, 41-latek przekazuje, że wierzy w wygraną Ukrainy. Do tego dodaje, że jedyną drogą, by tego dokonać będzie prawdziwa walka. Jak przekazał, należy zapomnieć o tym, że będzie to jedynie spotkanie towarzyskie, a kadra potrzebuje zwycięstwa oraz wielu pozytywnych emocji.

- Powiem tak: wierzę w zwycięstwo Ukrainy. Muszą wyjść i walczyć, jeden za wszystkich, wszyscy za drugiego. To jedyna droga. I powtarzam, nie patrzcie na status meczu, że to sprawa towarzyska. Potrzebujemy zwycięstwa! Potrzebujemy pozytywnych emocji - dodał Fedecki.

Mecz Polska - Ukraina we Wrocławiu zaplanowany jest na sobotę na godz. 17:30. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

Reprezentacja Polski JONATHAN NACKSTRAND AFP

Reprezentacja Polski Grzegorz Wajda East News

Reprezentacja Ukrainy JOSE JORDAN East News





Szwajcaria - Norwegia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport