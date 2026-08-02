Działacze FC Porto nie ukrywają złości po sobotnim zwycięstwie w Superpucharze. Według informacji przekazanych przez portal "A Bola" działacze mistrza Portugalii złożyli skargę do portugalskiej federacji ws. stanu murawy na stadionie w Coimbrze. Przedstawiciele "Smoków" oczekują wyjaśnień dotyczących sytuacji, po której kontuzji doznał Jan Bednarek.

Reprezentant Polski rozpoczął mecz w wyjściowym składzie, lecz już w pierwszych minutach doznał kontuzji. Noga Polaka po jednej z interwencji utknęła w murawie, której stan pozostawiał bardzo wiele do życzenia.

Bednarek przetrwał do przerwy, lecz na drugą połowę już nie wyszedł. Polak pojawił się na ławce rezerwowych z opatrunkiem i lodem na kontuzjowanym kolanie. Tuż po zakończeniu spotkania Porto potwierdziło na łamach swojej strony internetowej o wstępnej diagnozie. Zgodnie z nią Polak miał doznać naciągnięcia mięśnia w prawym kolanie.

Maciej Rybus po latach wrócił z Rosji do Polski. Kibice zgotowali mu gorące powitanie

Fatalny start sezonu Jana Bednarka. Bardzo wymowny wpis reprezentanta Polski

W sobotni wieczór FC Porto po golu Victora Froholdta wygrał 1:0 z drugoligowym Torreense i sięgnął po Superpuchar. Po spotkaniu w tamtejszych mediach mówi się jednak przede wszystkim o fatalnym stanie murawy, na której przyszło grać zawodnikom obu drużyn.

Według informacji "A Bola" portugalska federacja piłkarska zwróciła się z wnioskiem o wyjaśnienia do podmiotu odpowiedzialnego za stan murawy. Dziennikarze ujawniają, że raporty firmy przygotowującej boisko jasno wskazywały, że nawierzchnia nie stanowi zagrożenia dla zawodników. Stan faktyczny znacząco jednak odbiegał od wcześniejszych zapewnień.

Polak niestety odczuł na własnej skórze niedbalstwo organizatorów. Co prawda jego uraz nie wygląda na poważny, a sam zawodnik brał udział w pomeczowej celebracji, to jego występ w inauguracyjnym meczu ligowym z Alvercą jest poważnie zagrożony. Niewykluczone, że jego absencja okaże się jeszcze dłuższa.

Sam Bednarek w bardzo wymowny sposób odniósł się do całej sytuacji. Niedługo po zakończeniu meczu na swoim Instagramie opublikował zdjęcie oddające stan murawy, na której zawodnicy Porto musieli rywalizować w sobotę.

Rozwiń





Liga Narodów. Najlepsze ataki w meczu Stany Zjednoczone - Polska. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport