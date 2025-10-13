Partner merytoryczny: Eleven Sports

Poruszenie w Kownie, głośny powrót do reprezentacji Polski? Jan Urban potwierdził

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Reprezentacja Polski stanęła w Kownie na wysokości zadania i pokonała 2:0 Litwę, dzięki czemu umocniła się na drugim miejscu w tabeli. Podczas konferencji prasowej po wygranej Jan Urban wywołał wśród dziennikarzy niemałe poruszenie. Zabrał głos na temat możliwego głośnego powrotu do kadry. Na taką deklarację zdecydowanie czekało wielu kibiców Biało-Czerwonych.

Jan Urban zapowiedział możliwy wielki powrót do kadry
Jan Urban zapowiedział możliwy wielki powrót do kadryIgor Jakubowski / Arena Akcji/NEWSPIX.PL / Mateusz Slodkowski/Getty ImagesNewspix.pl

Jan Urban na spotkania z Nową Zelandią i Litwą wystawił dwa mocno odmienne składy. A Polska wyszła z obu tych meczów zwycięsko. Z drużyną z Antypodów wygraliśmy w sparingu skromnie - 1:0. W Kownie Litwę udało się pokonać wyżej.

Podopieczni Jana Urbana niemal przez cały mecz kontrolowali przebieg wydarzeń na boisku. Pozwolili Litwinom na oddanie zaledwie jednego strzału w światło bramki, podczas gdy sami takowych zaliczyli sześć. Przełożyło się to na dwubramkowe zwycięstwo, którego bohaterem został autor gola i asysty - Sebastian Szymański.

    Wielki powrót do reprezentacji Polski? Urban sam ogłosił na konferencji

    Trener Urban mimo wszystko nie był do końca zadowolony z funkcjonowania drugiej linii, co dosadnie zasugerował w trakcie konferencji prasowej po spotkaniu. Potwierdził przy tym, że liczy głośny powrót do reprezentacji Polski. 

    Wszyscy wiemy, że brakuje Kuby Modera. Może on wyzdrowieje, zacznie grać na wysokim poziomie i wróci do reprezentacji, bo wydaje mi się, że wcześniej czy później i tak wróci, ponieważ ma zbyt duże umiejętności. Ale musi grać i być zdrowy
    podkreślił Jan Urban

    Na tej pozycji w rywalizacji z Nową Zelandią testowany był Jakub Piotrowski, ale nie przekonał on selekcjonera. Moder natomiast od wielu miesięcy zmaga się z kontuzją pleców, przez co ostatni raz wystąpił w barwach Feyenoordu w lipcu.

    - Wiemy, kogo mamy w kadrze. Mamy Kubę Piotrowskiego i Bartka Kapustkę. Zobaczymy. Musimy coś zrobić. Przez miesiąc czasu być może sytuacja się zmienii - dodał trener Biało-Czerwonych na konferencji prasowej.

    Mężczyzna w eleganckim garniturze i okularach siedzi przy stole konferencyjnym, przed mikrofonem; w tle widoczna jest ściana z logotypami sponsorów i plakietką związanej z europejskimi eliminacjami sportowymi.
    Jan UrbanIGOR JAKUBOWSKI / ARENA AKCJINewspix.pl
    Piłkarz reprezentacji Polski w biało-czerwonym stroju stoi na murawie stadionu w trakcie meczu, obok niego leży piłka, w tle widać trybuny pełne kibiców.
    Jakub ModerFoto OlimpikAFP
    Piłkarze reprezentacji Polski w czerwonych strojach świętują zwycięstwo na stadionie, na czele z kapitanem, unoszącym ręce w geście triumfu, wokół nich widownia i światła stadionu
    Reprezentanci Polski na czele z Robertem LewandowskimPiotr NowakPAP

