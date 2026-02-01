Chociaż Oskar Pietuszewski w seniorskiej piłce debiutował już latem 2024 roku, to trwający sezon okazał się dla niego absolutnie przełomowy. 17-letni skrzydłowy zrobił prawdziwą furorę jako zawodnik Jagiellonii Białystok, przez co szybko trafił do młodzieżowej reprezentacji Polski, a także zwrócił uwagę wielu znanych klubów.

Pietuszewski nie zdecydował się na zakończenie sezonu 2025/26 w Białymstoku. Zimowe okienko transferowe zostało wykorzystane na pierwszy w życiu zagraniczny wyjazd. Kierunek jaki wybrał Polak, wygląda w tym momencie wyjątkowo atrakcyjnie. 17-latek za 10 milionów euro trafił do FC Porto, w którym występują dwaj defensorzy reprezentacji Polski Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior.

Pietuszewski długo nie czekał na możliwość debiutu w Porto. Młody Polak wszedł z ławki w meczu z Vitorią Guimaraes i zrobił wszystko, by Portugalczycy pokochali go od pierwszego wejrzenia. Niedługo po pojawieniu się na boisku 17-latek przeprowadził ładną akcję lewą stroną boiska, po którym został powalony przez przeciwnika w polu karnym. Sędzia po skorzystaniu z VAR-u podyktował rzut karny, a Pietuszewski już w debiucie walnie przyczynił się do cennego zwycięstwa swojego nowego zespołu.

Oskar Pietuszewski doceniony. Polak w gronie największych gwiazd młodego pokolenia

Pietuszewski zanotował bardzo udane wejście w zespół FC Porto. Trudno oczekiwać, by 17-latek szybko wskoczył do wyjściowego składu lidera portugalskiej ekstraklasy, wszak konkurencja na jego pozycji jest bardzo solidna. Szkoleniowiec "Smoków" Francesco Farioli w wypowiedziach medialnych docenia potencjał Polaka, co może zapowiadać kolejne występy.

Niedługo po debiucie w barwach Porto Pietuszewskiego spotkało ogromne wyróżnienie. Młody skrzydłowy znalazł się w grupie nominowanych do otrzymania karty "Future Stars" w grze EA Sports FC 26 (znanej wcześniej jako seria FIFA). Pietuszewski został tym samym uznany przez firmę Electronic Arts jako jeden z najbardziej perspektywicznych młodych zawodników, których aktualnie możemy obserwować na światowych boiskach.

Pietuszewski znalazł się tym samym w bardzo zaszczytnym gronie. Prócz Polaka, taką kartę otrzymali m.in. Estevao z Chelsea, Desire Doue z PSG, napastnik Newcastle United Nick Woltemade czy piłkarz Realu Madryt Alvaro Carreras.

Jest to kolejny raz w tym sezonie, gdy polski zawodnik został wyróżniony w grze EA Sports FC 26. Do drużyny roku nominowana została napastniczka FC Barcelony Ewa Pajor, a dotychczas w "drużynie tygodnia" znaleźli się także Jan Bednarek, Matty Cash i Kamil Grabara.

FC Porto z trzema Polakami w składzie swój kolejny ligowy mecz rozegra dopiero 2 lutego. W poniedziałkowy wieczór rywalem lidera portugalskiej ekstraklasy będzie Casa Pia. Niewykluczone, że po raz kolejny będziemy mogli oglądać Pietuszewskiego w barwach "Smoków".

