Poruszający moment przed meczem kadry. Uczczono pamięć Jacka Magiery

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

W niedzielne popołudnie reprezentacja Polski rozgrywa towarzyskie spotkanie z Ukrainą. Tuż przed pierwszym gwizdkiem we Wrocławiu miała miejsce wzruszająca chwila. Gromkimi brawami pamięć zmarłego Jacka Magiery uczciła publiczność, piłkarze oraz członkowie sztabów szkoleniowych obu drużyn. Zmarły w wieku 49 lat szkoleniowiec był drugim trenerem reprezentacji Polski.

Jacek Magiera w sportowej kurtce z godłem Polski, na tle rozmytego tłumu stadionu, patrzy przed siebie.
Jacek Magiera zmarł 10 kwietnia 2026 rokuIPA Sport/ABACA/Abaca/East NewsEast News

Reprezentacja Polski wraca do gry po przegranych barażach o awans na mistrzostwa świata. Rozgrywany we Wrocławiu towarzyski mecz z Ukrainą jest jednocześnie jedną z ostatnich szans dla Jana Urbana, by przetestować nowe rozwiązanie przed zbliżającymi się jesiennymi meczami w Lidze Narodów.

Tuż przed spotkaniem na wrocławskim obiekcie doszło do niezwykle poruszającego momentu. Minutą gromkich braw uczczona została pamięć tragicznie zmarłego drugiego trenera reprezentacji Polski Jacka Magiery. Związany przez lata z Wrocławiem trener zmarł 10 kwietnia w wyniku nagłego zatrzymania krążenia.

Zawodnicy i sztab szkoleniowy uczcili pamięć zmarłego trenera. Piłkarze już na rozgrzewce pojawili się w koszulkach z wizerunkiem Jacka Magiery. Trykot wraz z koszulką reprezentacji z nazwiskiem zmarłego znalazły się również na ławce rezerwowych, w specjalnym miejscu.

Piłkarska Polska opłakiwała Jacka Magierę. Odszedł człowiek, którego kochali wszyscy

Nagła śmierć Jacka Magiery wstrząsnęła całym środowiskiem piłkarskim w naszym kraju. Zmarły był ogromnie lubiany i szanowany zarówno przez zawodników, jak i kibiców. Trwające właśnie zgrupowanie jest pierwszym, podczas którego go zabrakło.

Ten gest był szczególnie wzruszający również z powodu lokalizacji spotkania z Ukrainą. Magiera na stałe mieszkał właśnie we Wrocławiu, był od dłuższego czasu związany z tym miastem. Kibice Śląska mają z nim znakomite wspomnienia - "Wojskowi" pod jego wodzą sięgnęli w sezonie 2023/24 po wicemistrzostwo Polski.

Magiera dołączył do sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski tuż po zatrudnieniu Jana Urbana. Dla 49-latka nie była to pierwsza styczność z pracą z kadrą narodową. Magiera prowadził przede wszystkim kadrę Polski do lat 20, z którą w 2019 roku dotarł do 1/8 finału mistrzostw świata.

Na niwie klubowej Magiera był związany przede wszystkim z Legią Warszawa. Barwy stołecznego klubu reprezentował najpierw jako piłkarz, później członek sztabu szkoleniowego, a wreszcie i pierwszy trener. Przy Łazienkowskiej Magiera jako trener świętował mistrzostwo Polski, a także prowadził zespół w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Zobacz również:

Oto jak reprezentanci Ukrainy zostali potraktowani przez kibiców we Wrocławiu
Reprezentacja

Tak zachowali się polscy kibice po hymnie Ukrainy. Poruszenie na stadionie

Przemysław Langier
Przemysław Langier
Rząd pustych, zielonych foteli stadionowych, na jednym z nich rozłożona biała koszulka z nadrukiem portretu, obok osoba siedząca bokiem z nogą założoną na nogę.
Koszulka upamiętniająca zmarłego Jacka Magierę na ławce rezerwowych podczas meczu Polska - Ukraina we WrocławiuPAP/Maciej Kulczyński PAP
Dwóch mężczyzn stojących przy linii bocznej boiska, z których jeden trzyma tablet ubrany w kurtkę z emblematem reprezentacji Polski, a drugi gestykuluje podczas meczu; w tle ławka rezerwowych oraz napis 'Łączy nas piłka'.
Jan Urban i Jacek MagieraGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
Dwóch mężczyzn w eleganckich koszulach stoi na trybunach stadionu, koncentrując wzrok na wydarzeniach na boisku, w tle inni kibice oraz elementy infrastruktury stadionu.
Jacek Magiera jest asystentem Jana Urbana w reprezentacji PolskiFoto OlimpikAFP


"Reprezentacja Polski to zespół, w którym mają grać najlepsi". Eksperci ocenili powołania. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja