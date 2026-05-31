Reprezentacja Polski wraca do gry po przegranych barażach o awans na mistrzostwa świata. Rozgrywany we Wrocławiu towarzyski mecz z Ukrainą jest jednocześnie jedną z ostatnich szans dla Jana Urbana, by przetestować nowe rozwiązanie przed zbliżającymi się jesiennymi meczami w Lidze Narodów.

Tuż przed spotkaniem na wrocławskim obiekcie doszło do niezwykle poruszającego momentu. Minutą gromkich braw uczczona została pamięć tragicznie zmarłego drugiego trenera reprezentacji Polski Jacka Magiery. Związany przez lata z Wrocławiem trener zmarł 10 kwietnia w wyniku nagłego zatrzymania krążenia.

Zawodnicy i sztab szkoleniowy uczcili pamięć zmarłego trenera. Piłkarze już na rozgrzewce pojawili się w koszulkach z wizerunkiem Jacka Magiery. Trykot wraz z koszulką reprezentacji z nazwiskiem zmarłego znalazły się również na ławce rezerwowych, w specjalnym miejscu.

Rozwiń

Piłkarska Polska opłakiwała Jacka Magierę. Odszedł człowiek, którego kochali wszyscy

Nagła śmierć Jacka Magiery wstrząsnęła całym środowiskiem piłkarskim w naszym kraju. Zmarły był ogromnie lubiany i szanowany zarówno przez zawodników, jak i kibiców. Trwające właśnie zgrupowanie jest pierwszym, podczas którego go zabrakło.

Ten gest był szczególnie wzruszający również z powodu lokalizacji spotkania z Ukrainą. Magiera na stałe mieszkał właśnie we Wrocławiu, był od dłuższego czasu związany z tym miastem. Kibice Śląska mają z nim znakomite wspomnienia - "Wojskowi" pod jego wodzą sięgnęli w sezonie 2023/24 po wicemistrzostwo Polski.

Magiera dołączył do sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski tuż po zatrudnieniu Jana Urbana. Dla 49-latka nie była to pierwsza styczność z pracą z kadrą narodową. Magiera prowadził przede wszystkim kadrę Polski do lat 20, z którą w 2019 roku dotarł do 1/8 finału mistrzostw świata.

Na niwie klubowej Magiera był związany przede wszystkim z Legią Warszawa. Barwy stołecznego klubu reprezentował najpierw jako piłkarz, później członek sztabu szkoleniowego, a wreszcie i pierwszy trener. Przy Łazienkowskiej Magiera jako trener świętował mistrzostwo Polski, a także prowadził zespół w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Koszulka upamiętniająca zmarłego Jacka Magierę na ławce rezerwowych podczas meczu Polska - Ukraina we Wrocławiu PAP/Maciej Kulczyński PAP

Jan Urban i Jacek Magiera Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jacek Magiera jest asystentem Jana Urbana w reprezentacji Polski Foto Olimpik AFP





"Reprezentacja Polski to zespół, w którym mają grać najlepsi". Eksperci ocenili powołania. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport