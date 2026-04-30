Jakub Kiwior wyjeżdżając z Polski poprowadził swoją karierę w nieoczywisty sposób. Po pobycie w akademii belgijskiego Anderlechtu Polak nie walczył o miejsce w pierwszym zespole. W poszukiwaniu cennego doświadczenia w seniorskim futbolu wyjechał na Słowację, gdzie w barwach Zeleziarne Podbrezova szybko zrobił furorę.

Zaowocowało to transferem do włoskiej Spezii. Na boiskach Serie A zbudował sobie tak dobrą reputację, że ostatecznie sięgnął po niego Arsenal. W Londynie Polak otrzymywał swoje szanse, lecz finalnie nie zakotwiczył na dłużej w pierwszej jedenastce drużyny Mikela Artety.

Przełom nastąpił latem, gdy Kiwior został wypożyczony do FC Porto. W Portugalii skonstruowano tym samym duet polskich stoperów, a Kiwior z Janem Bednarkiem są jednymi z głównych architektów zbliżającego się ogromnymi krokami mistrzostwa Portugalii.

Portugalczycy zdecydowali ws. Jakuba Kiwiora. Będzie wieloletnia umowa

Kiwior z Bednarkiem momentalnie stali się podstawowym duetem defensorów FC Porto. Okresowo Kiwior był przesuwany również na lewą stronę defensywy. Kiwiora na murawie brakowało w zasadzie tylko w fazie pucharowej Ligi Europy, gdy trener Francesco Farioli w duecie z Bednarkiem zestawiał rutynowanego Thiago Silvę.

Przeprowadzka Kiwiora do Porto okazała się "strzałem w dziesiątkę". Reprezentant Polski przede wszystkim otrzymał możliwość regularnej gry na wysokim poziomie, co w Arsenalu zdawało się być praktycznie nierealne. Co najistotniejsze dla przyszłości reprezentanta Polski, umowa pomiędzy klubami zawierała obowiązek wykupu Kiwiora przez Porto.

Jak przekazał na portalu "X" Nicolo Schira ostatecznie ustalono warunki transferu Kiwiora. Są to dla Polaka znakomite wieści, bowiem Porto zwiąże się z nim kontraktem obowiązującym aż do czerwca 2030 roku. Z tytułu transferu definitywnego Porto ma zapłacić ostatecznie 20 milionów euro.

FC Porto z Kiwiorem, Bednarkiem oraz Oskarem Pietuszewskim w składzie jest już o krok od zdobycia mistrzostwa Portugalii. Na trzy mecze przed końcem sezonu "Smoki" mają siedem punktów przewagi nad drugą Benfiką. Mistrzowska feta może rozpocząć się już w sobotę - wystarczy, że zespół z Lizbony nie wygra na wyjeździe z Familicao lub w późniejszym meczu Porto poradzi sobie z Alvercą.

Jakub Kiwior

Jakub Kiwior i Jan Bednarek

Jakub Kiwior i Robert Lewandowski w reprezentacji Polski

