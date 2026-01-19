Partner merytoryczny: Eleven Sports

Portugalczycy pieją z zachwytu nad polskim diamentem. I te słowa o Pietuszewskim

Łukasz Olszewski

Po swoim transferze z Jagiellonii Białystok do FC Porto, Oskar Pietuszewski szybko dostał okazję na to, aby zademonstrować swoje umiejętności na boisku. Młody Polak pojawił się na murawie w drugiej połowie i już kilka miniut później wywalczył rzut karny, który przesądził o skromnej wygranej "Smoków" 1:0 nad Vitorią Guimaraes. Nic więc dziwnego, że Portugalczycy nie mogą się go nachwalić.

Grupa piłkarzy drużyny FC Porto w granatowych strojach świętuje zwycięstwo na murawie stadionu, jeden z zawodników został wyróżniony czerwonym okręgiem, unosi rękę i trzyma w dłoni butelkę wody, wokół panoszy się radość i entuzjazm.
Oskar Pietuszewski i Jan Bednarek w FC PortoRex Features/East News, MIGUEL RIOPA/AFP/East NewsEast News

Już w meczu Pucharu Portugalii Oskar Pietuszewski znalazł się na ławce FC Porto, jednak w spotkaniu z Benfiką ostatecznie się z niej nie podniósł. Młody polski talent długo jednak nie musiał czekać na to, aby udowodnić trenerowi i działaczom "Smoków", że sięgnięcie po niego było bardzo dobrym pomysłem.

Pietuszewski pojawił się na murawie w ligowym starciu z Vitorią Guimaraes, zmieniając w 73. minucie Borję Sainza. I wykorzystał swoją okazję najlepiej, jak tylko się dało.

Pietuszewski na ustach Portugalczyków. Debiut marzenie, Polak bohaterem

Już nieco ponad 10 minut później Polak po udanym dryblingu upadł w polu karnym i chociaż początkowo sędzia nie podyktował rzutu karnego, to po konsultacji z wozem VAR zmienił decyzję. Co więcej, Telmo Arcanjo kompletnie nie radził sobie z Polakiem, bo chwilę przed zakończeniem spotkania znów faulował Pietuszewskiego, oglądając drugą zółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę. Nic dziwnego, że Portugalczycy nie mogą się nachwalić byłego piłkarza "Jagi". 

- Dwaj zawodnicy zasługują na szczególne wyróżnienie: zawsze spokojny Diogo Costa (...); oraz młody polski zawodnik Pietuszewski, który wchodząc na boisko w 72. minucie, miał jeszcze czas, by wykazać się śmiałością w sytuacjach jeden na jeden, taktyczną dyscypliną w zamykaniu lewego skrzydła "Smoków" i determinacją, by zmusić Telmo Arcanjo do dwóch żółtych kartek - wychwala 17-latka "A-bola".

Polak za swój występ otrzymał notę 7 - najwyższą w całym zespole razem z bramkarzem Diogo Costą. - Cóż za debiut! 17-letni Polak odegrał decydującą rolę w zwycięstwie - czytamy dalej.

Jedno oczko mniej po spotkaniu otrzymał także Jakub Kiwior, który razem z Thiago Silvą tworzył parę stoperów. - Najlepszy w obronie - ocenili Porugalczycy defensora.

- Mocne i pewne wejście. Rzucał się na obrońców bez lęku, skupiony i bardzo bezpośredni. Naprawdę potrzebowaliśmy kogoś takiego - zachwyca się również jeden z internautów na portalu "X".

Reprezentacja

Porto długo się męczyło. Do akcji wkroczył Pietuszewski. Kapitalny debiut 17-latka

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński
Młody piłkarz w czarnej koszulce z napisem SUPER oraz oznaczeniem klubu wykonuje charakterystyczny gest z rękami uniesionymi na boki, w tle rozmyte trybuny pełne kibiców.
Oskar PietuszewskiPAWEL JASKOLKAEast News
Młody piłkarz w biało-czerwonej koszulce reprezentacji Polski z widocznymi logotypami sponsorów stoi na tle trybun stadionu.
Oskar PietuszewskiMarcin GolbaAFP
Młody piłkarz w białym stroju z czerwoną lamówką i numerem 7 świętuje zdobycie bramki, wskazując palcem przed siebie, w tle rozmyte żółte trybuny stadionu.
Oskar Pietuszewski gra też w reprezentacji PolskiMarcin GolbaAFP

