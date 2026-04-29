Portugalczycy pewni ws. Pietuszewskiego. Porto podjęło decyzję. Oto co go czeka

Zimą Oskar Pietuszewski zamienił Jagiellonię Białystok na FC Porto. Mimo sporego przeskoku poziomu 17-latek odnalazł się w Portugalii bardzo dobrze. Dość szybko stał się jedną z ważniejszych postaci zespołu i ma spory wkład w wyniki, jakie osiąga zespół. W 15 spotkaniach strzelił już trzy gole i zaliczył cztery asysty.

Jego umiejętności i dobra forma sprawiły, że stał się jednym z najbardziej "łakomych kąsków" w Europie. Do tego zachęcająca może być klauzula odstępnego, ponieważ chętny klub musiałby zapłacić "tylko" 60 milionów euro. Taką cenę można uznawać za prawdziwą promocję, szczególnie w kontekście utalentowanego skrzydłowego.

FC Porto planuje jednak nieco zmienić ten stan rzeczy. Według informacji, jakie przekazała "A Bola" klub jest zdecydowany na przedłużenie obowiązującej do 2029 roku umowy o kolejne dwa lata oraz zmianę warunków. Wszystko miałoby nastąpić tuż po 18. urodzinach reprezentanta Polski. Chodzi przede wszystkim o zmianę wysokości odstępnego.

- Gdy tylko były zawodnik Jagiellonii osiągnie pełnoletność 20 maja, FC Porto natychmiast uruchomi nową umowę z Pietuszewskim w administracji ligi, która w późniejszym terminie powinna również uwzględniać rewizję klauzuli odstępnego, obecnie ustalonej na 60 milionów euro - czytamy.

Pietuszewski z podwyżką? Portugalczycy już przekonani

Zdaniem wspomnianego źródła, działacze "Smoków" będą musieli najpierw dojść do porozumienia z samym Pietuszewskim oraz jego agentami, co oznacza, że najprawdopodobniej będzie mógł on liczyć na podwyżkę.

- Aby zmienić tę kwotę, władze Porto będą musiały dojść do porozumienia z zawodnikiem i jego przedstawicielami, co będzie wiązało się również z podwyżką wynagrodzenia - uzupełniono.

Aktualna umowa Polaka obowiązuje do stycznia 2029 roku. Podpisał wówczas trzyletni kontrakt, ponieważ przepisy FIFA zabraniają podpisania umowy na dłużej niż trzy lata z zawodnikami niepełnoletnimi.

