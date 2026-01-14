Partner merytoryczny: Eleven Sports

Portugalczycy nie mają złudzeń ws. Pietuszewskiego. Decyzja już zapadła

Andrzej Klemba

Andrzej Klemba

Zaledwie tydzień temu Oskar Pietuszewski za około 10 mln euro zmienił klub - z Jagiellonii Białystok przeszedł do FC Porto. Dołączył do Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora. I stanie przed szansą debiutu w najważniejszym meczu w Portugalii. W ćwierćfinale krajowego pucharu dojdzie do "Classico", czyli meczu FC Porto z Benfiką Lizbona.

Młody piłkarz w białym stroju z czerwoną lamówką i numerem 7 świętuje zdobycie bramki, wskazując palcem przed siebie, w tle rozmyte żółte trybuny stadionu.
Oskar Pietuszewski gra też w reprezentacji PolskiMarcin GolbaAFP

To spotkanie dla tej części Półwyspu Iberyjskiego jest tak samo ważne, jak hiszpańskie Clasico między Realem i Barceloną. FC Porto mierzyło się z Benfiką już 258 razy. Wygrało 102 spotkania, a 93 przegrało. Gorączka przed tym meczem rośnie z minuty na minutę. W nocy prawdopodobnie kibice gospodarzy urządzili pokaz fajerwerków pod hotelem rywali z Lizbony.

FC Porto wydało też oświadczenie, w którym nie zgadza się, że mecz ma poprowadzić sędzia Fabio Verissimo. Działacze mieli pretensje do arbitra o sposób sędziowania dwóch spotkań tego klubu - ze Sportingiem Braga i FC Arouca. Sprawa toczy się przed Sądem Arbitrażowym ds. Sportu.

Zobacz również:

Jan Urban
Reprezentacja

Świetne wieści dla reprezentacji Polski. Jan Urban zaciera ręce

Piotr Jawor
Piotr Jawor

    "W tym kontekście decyzja o tej nominacji jest z obiektywnego punktu widzenia całkowicie niezrozumiała i może negatywnie wpłynąć na wizerunek i wiarygodność portugalskiej piłki nożnej, a także zaszkodzić samemu sędziemu" - uważa klub.

    Media: Oskar Pietuszewski gotowy do debiutu z Benfiką

    W tak gorącej atmosferze może dojść do debiutu Pietuszewskiego. Uważany za jeden z największych talentów polskiej piłki 7 stycznia został zawodnikiem FC Porto, które miało na transfer z Jagiellonii wyłożyć 10 milionów euro. Niespełna 18-letni zawodnik dopiero we wtorek trenował pierwszy raz z drużyną. Nie mógł tego robić wczesnej ze względów formalnych. "Pietuszewski po raz pierwszy trenował po zatwierdzeniu przez FIFA dokumentów transferowych, co trwało dłużej, ponieważ zawodnik ma mniej niż 18 lat" - poinformował klub.

    Zobacz również:

    Pietuszewski może już zadebiutować w FC Porto
    Piłka nożna

    Pietuszewski w Porto, a teraz taka nowina. Koniec problemów, FIFA potwierdza

    Maciej Brzeziński
    Maciej Brzeziński

      Nie brakowało opinii, że Pietuszewski zacznie od rezerw, ale jak podaje portugalski portal "Abola", Polak znajdzie się w kadrze meczowej na spotkanie z Benfiką, podobnie jak inny nowy zawodnik - wielka gwiazda światowej piłki 41-letni Thiago Silva. Portugalski dziennikarz anonsuje też podstawowy skład, w którym znaleźli się Kiwior i Bednarek. Obaj Polacy tworzą od piątej kolejki żelazny duet stoperów. Nie zagrali tylko raz, kiedy ten drugi pauzował za żółte kartki.

      Zobacz również:

      Piłkarz w niebieskiej koszulce z herbem klubu FC Porto wykonuje gest rękoma podczas meczu, tło rozmyte z widocznymi kibicami.
      Jan Bednarek w FC PortoMATTHIEU MIRVILLEAFP
      Młody piłkarz w czarnej koszulce z napisem SUPER oraz oznaczeniem klubu wykonuje charakterystyczny gest z rękami uniesionymi na boki, w tle rozmyte trybuny pełne kibiców.
      Oskar PietuszewskiPAWEL JASKOLKAEast News
      Piłkarz w stroju biało-niebieskim prowadzi piłkę po zielonej murawie stadionu podczas meczu piłki nożnej, na trybunach widoczni widzowie.
      Jakub KiwiorZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
      MOYA Radomka Radom - Mladost Zagrzeb. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja