To spotkanie dla tej części Półwyspu Iberyjskiego jest tak samo ważne, jak hiszpańskie Clasico między Realem i Barceloną. FC Porto mierzyło się z Benfiką już 258 razy. Wygrało 102 spotkania, a 93 przegrało. Gorączka przed tym meczem rośnie z minuty na minutę. W nocy prawdopodobnie kibice gospodarzy urządzili pokaz fajerwerków pod hotelem rywali z Lizbony.

FC Porto wydało też oświadczenie, w którym nie zgadza się, że mecz ma poprowadzić sędzia Fabio Verissimo. Działacze mieli pretensje do arbitra o sposób sędziowania dwóch spotkań tego klubu - ze Sportingiem Braga i FC Arouca. Sprawa toczy się przed Sądem Arbitrażowym ds. Sportu.

"W tym kontekście decyzja o tej nominacji jest z obiektywnego punktu widzenia całkowicie niezrozumiała i może negatywnie wpłynąć na wizerunek i wiarygodność portugalskiej piłki nożnej, a także zaszkodzić samemu sędziemu" - uważa klub.

Media: Oskar Pietuszewski gotowy do debiutu z Benfiką

W tak gorącej atmosferze może dojść do debiutu Pietuszewskiego. Uważany za jeden z największych talentów polskiej piłki 7 stycznia został zawodnikiem FC Porto, które miało na transfer z Jagiellonii wyłożyć 10 milionów euro. Niespełna 18-letni zawodnik dopiero we wtorek trenował pierwszy raz z drużyną. Nie mógł tego robić wczesnej ze względów formalnych. "Pietuszewski po raz pierwszy trenował po zatwierdzeniu przez FIFA dokumentów transferowych, co trwało dłużej, ponieważ zawodnik ma mniej niż 18 lat" - poinformował klub.

Nie brakowało opinii, że Pietuszewski zacznie od rezerw, ale jak podaje portugalski portal "Abola", Polak znajdzie się w kadrze meczowej na spotkanie z Benfiką, podobnie jak inny nowy zawodnik - wielka gwiazda światowej piłki 41-letni Thiago Silva. Portugalski dziennikarz anonsuje też podstawowy skład, w którym znaleźli się Kiwior i Bednarek. Obaj Polacy tworzą od piątej kolejki żelazny duet stoperów. Nie zagrali tylko raz, kiedy ten drugi pauzował za żółte kartki.

Jan Bednarek w FC Porto MATTHIEU MIRVILLE AFP

Oskar Pietuszewski PAWEL JASKOLKA East News

Jakub Kiwior ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

