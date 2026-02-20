Portugalczycy jednoznacznie ws. Jana Bednarka. Nie mogło być inaczej

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Jan Bednarek praktycznie od samego początku swojego pobytu w Portugalii cieszy się znakomitą reputacją. W ostatni weekend reprezentant Polski swoim trafieniem zapewnił FC Porto kolejne zwycięstwo w tym sezonie. Prócz wygranej i umocnienia na pozycji lidera Bednarka spotkała jeszcze jedna okazja do radości. Polski defensor został wyróżniony przez Portugalczyków za swój ostatni występ.

Grupa piłkarzy drużyny FC Porto w biało-niebieskich koszulkach celebruje zdobycie bramki, jeden z zawodników wskazuje palcem, a reszta drużyny okazuje radość, obejmując się wzajemnie.
Jan Bednarek jest jedną z największych gwiazd FC PortoDiogo CardosoGetty Images

Początek lutego przyniósł zawodnikom FC Porto delikatną zadyszkę. W efekcie tego już w pierwszym meczu w tym miesiącu "Smoki" zakończyły swoją imponującą serię spotkań bez porażki. Imponujący bilans zepsuli zawodnicy Casa Pia, którzy wykorzystali słabszy dzień faworyta, pokonując go na swoim terenie 2:1.

Tydzień później prestiżowe spotkanie ze Sportingiem Lizbona zakończyło się bezbramkowym remisem. To oznaczało wówczas, że Porto utrzymuję pozycję lidera portugalskiej ekstraklasy, dysponując przewagą czterech punktów nad drugim Sportingiem. Każde kolejne potknięcie może dodatkowo skomplikować sytuację podopiecznych Francesco Farioliego.

W ostatni weekend FC Porto zaliczyło wymagający wyjazd na Maderę. Tamtejszy Nacional postawił się liderowi, któremu trudno było o komplet punktów. W drużynie z Porto od pierwszej minuty grali Jan Bednarek, a także nieoczekiwanie Oskar Pietuszewski. Dla 17-latka był to pierwszy taki występ w karierze. Zabrakło jedynie leczącego uraz Jakuba Kiwiora.

Zobacz również:

Michajło Mudryk
Piłka nożna

Ukrainiec zakpił z Wołynia i Polaków, teraz znowu o nim głośno. Będzie walczył w sądzie

Paweł Nowak
Paweł Nowak

    Jan Bednarek ponownie na ustach Portugalczyków. Kolejne wyróżnienie dla reprezentanta Polski

    Nie po raz pierwszym w tym sezonie to Polacy wiedli prym w zespole lidera portugalskiej ekstraklasy. Zwycięskie trafienie padło w 60. minucie. Dośrodkowanie z rzutu rożnego Gabriego Veigi precyzyjnym uderzeniem głową wykończył Bednarek. Reprezentant Polski zaliczył tym samym trzecie trafienie w barwach Porto, lecz dopiero pierwsze w rozgrywkach ligowych.

    Komentatorzy telewizji Eleven Sports odnotowali również, że gol Bednarka był pierwszym strzelonym przez Polaka w portugalskiej ekstraklasie od ... maja 2010 roku. Wówczas na listę strzelców wpisał się reprezentujący Vitorię Setubal Przemysław Kaźmierczak.

    Trafienie Bednarka przyniosło kolejne w tym sezonie zwycięstwo. Wyczyn polskiego defensora docenili portugalscy kibice, którzy w zwyczajowym głosowaniu jasno opowiedzieli się po jego stronie. Jan Bednarek został wybrany zawodnikiem tygodnia Liga Portugal, gromadząc 56% głosów wszystkich respondentów. To kolejny raz, gdy Bednarek za swoje wyczyny na murawie jest nagradzany przez Portugalczyków.

    Porto prócz prowadzenia w tabeli portugalskiej ekstraklasy wciąż pozostaje w grze o kolejne dwa trofea. "Smoki" w marcu zagrają w półfinale Pucharu Portugalii ze Sportingiem. Prócz tego drużyna Polaków ma zapewniony awans do 1/8 finału Ligi Europy. Tam zagra ze zwycięzcą jednego z dwumeczów: Celtic - Stuttgart lub Łudogorec Razgrad - Ferencvaros.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    Kluczowe chwile dla Lewandowskiego. "W Polsce przeszło to niezauważone"

    Przemysław Langier
    Przemysław Langier
    Piłkarz w stroju klubowym FC Porto z numerem 3 wykonuje gesty rozkładając ręce, wyraz twarzy sugeruje zdziwienie lub niezadowolenie, w tle rozmyta publiczność i zielone barwy stadionu.
    Jan Bednarek i Jakub Kiwior docenieni po meczu Santa Clara - FC PortoMATTHIEU MIRVILLEAFP
    Piłkarz w niebieskiej koszulce z herbem klubu FC Porto wykonuje gest rękoma podczas meczu, tło rozmyte z widocznymi kibicami.
    Jan Bednarek w FC PortoMATTHIEU MIRVILLEAFP
    Dwóch mężczyzn ubranych w czerwone sportowe bluzy reprezentacji Polski stoi obok siebie. Obaj mają poważny wyraz twarzy i patrzą w różnych kierunkach.
    Jan Bednarek i Łukasz SkorupskiBeata ZawadzkaEast News
    "Wielki mecz w Portugalii". Eksperci szczerze o Polakach w FC Porto. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja