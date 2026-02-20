Początek lutego przyniósł zawodnikom FC Porto delikatną zadyszkę. W efekcie tego już w pierwszym meczu w tym miesiącu "Smoki" zakończyły swoją imponującą serię spotkań bez porażki. Imponujący bilans zepsuli zawodnicy Casa Pia, którzy wykorzystali słabszy dzień faworyta, pokonując go na swoim terenie 2:1.

Tydzień później prestiżowe spotkanie ze Sportingiem Lizbona zakończyło się bezbramkowym remisem. To oznaczało wówczas, że Porto utrzymuję pozycję lidera portugalskiej ekstraklasy, dysponując przewagą czterech punktów nad drugim Sportingiem. Każde kolejne potknięcie może dodatkowo skomplikować sytuację podopiecznych Francesco Farioliego.

W ostatni weekend FC Porto zaliczyło wymagający wyjazd na Maderę. Tamtejszy Nacional postawił się liderowi, któremu trudno było o komplet punktów. W drużynie z Porto od pierwszej minuty grali Jan Bednarek, a także nieoczekiwanie Oskar Pietuszewski. Dla 17-latka był to pierwszy taki występ w karierze. Zabrakło jedynie leczącego uraz Jakuba Kiwiora.

Jan Bednarek ponownie na ustach Portugalczyków. Kolejne wyróżnienie dla reprezentanta Polski

Nie po raz pierwszym w tym sezonie to Polacy wiedli prym w zespole lidera portugalskiej ekstraklasy. Zwycięskie trafienie padło w 60. minucie. Dośrodkowanie z rzutu rożnego Gabriego Veigi precyzyjnym uderzeniem głową wykończył Bednarek. Reprezentant Polski zaliczył tym samym trzecie trafienie w barwach Porto, lecz dopiero pierwsze w rozgrywkach ligowych.

Komentatorzy telewizji Eleven Sports odnotowali również, że gol Bednarka był pierwszym strzelonym przez Polaka w portugalskiej ekstraklasie od ... maja 2010 roku. Wówczas na listę strzelców wpisał się reprezentujący Vitorię Setubal Przemysław Kaźmierczak.

Trafienie Bednarka przyniosło kolejne w tym sezonie zwycięstwo. Wyczyn polskiego defensora docenili portugalscy kibice, którzy w zwyczajowym głosowaniu jasno opowiedzieli się po jego stronie. Jan Bednarek został wybrany zawodnikiem tygodnia Liga Portugal, gromadząc 56% głosów wszystkich respondentów. To kolejny raz, gdy Bednarek za swoje wyczyny na murawie jest nagradzany przez Portugalczyków.

Rozwiń

Porto prócz prowadzenia w tabeli portugalskiej ekstraklasy wciąż pozostaje w grze o kolejne dwa trofea. "Smoki" w marcu zagrają w półfinale Pucharu Portugalii ze Sportingiem. Prócz tego drużyna Polaków ma zapewniony awans do 1/8 finału Ligi Europy. Tam zagra ze zwycięzcą jednego z dwumeczów: Celtic - Stuttgart lub Łudogorec Razgrad - Ferencvaros.

Jan Bednarek i Jakub Kiwior docenieni po meczu Santa Clara - FC Porto MATTHIEU MIRVILLE AFP

Jan Bednarek w FC Porto MATTHIEU MIRVILLE AFP

Jan Bednarek i Łukasz Skorupski Beata Zawadzka East News

"Wielki mecz w Portugalii". Eksperci szczerze o Polakach w FC Porto. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport