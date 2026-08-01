Wystarczyło zaledwie kilka miesięcy by FC Porto w naszym kraju zyskał ogromną popularność. Wszystko oczywiście ze względu na transfery reprezentantów Polski. Ubiegłego lata drużynę "Smoków" zasilili Jan Bednarek i Jakub Kiwior, z miejsca stając się ostoją defensywy Porto.

Zimą dołączył do nich Oskar Pietuszewski. Nastolatek z Polski błyskawicznie rozkochał w sobie Portugalczyków kolejnymi udanymi występami. Były skrzydłowy Jagiellonii Białystok zyskał również ogromne zaufanie od Francesco Farioliego, u którego Pietuszewski szybko stał się podstawowym zawodnikiem.

"Polskie Porto" poprzedni sezon zakończyło z mistrzostwem Portugalii. W nagrodę "Smoki" nową kampanię rozpoczynają od spotkania o Superpuchar. Po drugiej stronie boiska stanął sensacyjny zdobywca Pucharu Portugalii - drugoligowe Torreense.

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Bednarek i Kiwior rozpoczęli to spotkanie w wyjściowym składzie. Pietuszewski z kolei znalazł się wśród rezerwowych, co nie może dziwić. 18-latek w ostatnich dniach zmagał się z problemami zdrowotnymi, toteż trener Porto nie podejmował zbędnego ryzyka, wystawiając Polaka od pierwszej minuty.

Dość nieoczekiwanie to niżej notowany rywal rozpoczął spotkanie od ataków. Już w 2. minucie Diogo Costa interweniował po uderzeniu z rzutu wolnego Javiego Vazqueza. "Smoki" odpowiedzieli niecałe dziesięć minut później słabym uderzeniem głową Gabriego Veigi.

Jeszcze przed meczem sporo kontrowersji wzbudzał zły stan murawy na stadionie w Coimbrze, gdzie w sobotę rozegrano Superpuchar Portugalii. Na nawierzchnię pomstowali trener Porto oraz Jan Bednarek. Jak na złość, niewiele brakowało, by już na początku spotkania Polak doznał poważnej kontuzji właśnie z tego powodu. Ostatecznie skończyło się jednak na strachu, lecz powtórka tej sytuacji mogła zmrozić krew w żyłach.

Mistrz Portugalii z czasem przejął kontrolę nad spotkaniem. Piłkarze z Porto mieli jednak ogromne problemy ze skutecznością. Najlepszą sytuację w 30. minucie zmarnował William Gomes. Prawy skrzydłowy otrzymał znakomite, płaskie podanie i będąc trzy metry przed bramką fatalnie spudłował.

Przełamanie nastąpiło w 38. minucie spotkania. Po dośrodkowaniu z lewej strony autorstwa Pepe futbolówkę głową do bramki skierował Victor Froholdt. Młody Duńczyk w fenomenalnym stylu wbiegł w pole karne, z łatwością gubiąc opiekę próbującego go powstrzymać przeciwnika.

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Po przerwie na murawę nie wyszedł już Bednarek. Było to spowodowane opisaną wyżej sytuacją z początku spotkania. Podczas transmisji telewizyjnej pokazano, że kolano reprezentanta Polski było obłożone lodem. Najprawdopodobniej była to jedynie prewencja, lecz nie takiego początku sezonu Bednarek mógł się spodziewać.

W drugiej połowie obraz gry nie uległ znaczącej zmianie. Porto przeważało, lecz miało problemy z tym, by zbliżyć się do podwyższenia prowadzenia w spotkaniu. Piłkarze Torreense czyhali na błędy rywala i okazję do kontry. Taka nadarzyła się w 60. minucie, gdy wybiegającego na znakomitą pozycję w ostatniej chwili faulem powstrzymać musiał Pablo Rosario.

W 87. minucie po fatalnej stracie w środku pola świetnej okazji na wyrównanie nie wykorzystał Karem Zoabi. Wprowadzonemu z ławki zawodnikowi Torreense w ostatniej chwili w oddaniu uderzenia przeszkodził Alan Varela.

Ostatecznie mistrzom Portugalii udało się utrzymać do końca korzystny rezultat. Porto wygrało 1:0 z drugoligowym Toreense i rozpoczęło sezon od zdobycia Superpucharu Portugalii. Dla Bednarka, Kiwiora oraz Pietuszewskiego było to drugie trofeum zdobyte z zespołem "Smoków". Najmłodszy z tego grona całe spotkanie obserwował z ławki rezerwowych.

Już w następny weekend FC Porto zainauguruję nowy sezon portugalskiej ekstraklasy. Rywalem reprezentantów Polski będzie Alverca. Spotkanie to odbędzie się w niedzielę 9 sierpnia o godz. 19:00.

Statystyki meczu FC Porto 1 - 0 Torreense Posiadanie piłki 52% 48% Strzały 11 13 Strzały celne 4 4 Strzały niecelne 2 4 Strzały zablokowane 5 5 Ataki 122 99





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