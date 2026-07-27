Porto może rozstać się z Pietuszewskim. Wielkie pieniądze, głośno o jednym kierunku

Gdy Oskar Pietuszewski na początku tego roku przenosił się z Jagiellonii Białystok do FC Porto, wierzono, że poradzi sobie w drużynie z Portugalii, gdyż ma ogromny talent, co niejednokrotnie pokazywał w drużynie z Podlasia. W prognozowaniu przyszłości skrzydłowego w ekipie "Smoków" można było mieć jednak dawkę ostrożności, gdyż przenosiny do tak dużego klubu zawsze mogą zrobić na tak młodym zawodniku ogromne wrażenie.

Jednak reprezentant Polski udowodnił, że nie potrzebuje zbyt wiele czasu, aby swoim talentem zachwycać również na portugalskich boiskach. Szansę debiutu dostał zaledwie kilkanaście dni po transferze, a jego pozycja w zespole rosła z każdym kolejnym występem. Choć Pietuszewski rzadko kiedy rozgrywał pełne 90 minut, od lutego na palcach jednej ręki można policzyć mecze, w których nie wybiegł w podstawowej jedenastce.

Pietuszewski na radarze gigantów. Te kluby robią wrażenie

Co najważniejsze, za dobrymi występami szły liczby. 18-latek w lidze portugalskiej zdobył trzy bramki i zanotował cztery asysty. Wraz z FC Porto zdobył mistrzostwo Portugalii i w przyszłym sezonie będzie mógł występować w Lidze Mistrzów. Ale czy stanie się to w barwach "Smoków"? Najnowsze doniesienia mówią o tym, że Porto być może będzie musiało rozstać się z Pietuszewskim, gdyż kolejka chętnych po Polaka jest coraz dłuższa.

Dziennikarz Ekrem Konur poinformował na platformie "X" o zainteresowaniu, jakie budzi reprezentant Polski. "Borussia Dortmund, Newcastle United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City i Manchester United są zainteresowane Oskarem Pietuszewskim, polskim skrzydłowym, grającym dla FC Porto" - czytamy we wpisie dziennikarza.

To nie pierwszy raz, gdy w kontekście Polaka przewijają się wielkie, zagraniczne kluby. W powyższym wpisie widać, że dominuje jeden kierunek i jest to angielska Premier League. Warto pamiętać, że klauzula wykupu Pietuszewskiego wynosi 60 mln euro. Pytanie, jakie pozostaje otwarte jest takie, czy już teraz zmiana klubu byłaby dla 18-latka odpowiednim ruche? Zwłaszcza że zawodnik będzie mógł sprawdzić się w Lidze Mistrzów na tle dużych zespołów i ugruntować swoją pozycję w Porto.

Rozwiń

Oskar Pietuszewski Grzegorz Wajda East News

Oskar Pietuszewski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News





Panthers Wrocław - Alpine Rams. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport