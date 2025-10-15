Polski talent z prestiżowym wyróżnieniem. Nazywają go "drugim Yamalem"

W ostatnim czasie oczy polskiego środowiska futbolu skupione są wokół postaci, która pojawiła się na radarach stosunkowo niedawno. Oskar Pietuszewski, bo o nim mowa, to ledwie 17-letni chłopak, który już teraz cieszy się sporym zainteresowaniem kibicowskiego świata.

O genialnym nastolatku po raz pierwszy zrobiło się głośno, kiedy to w wieku 16 lat zadebiutował w seniorskiej drużynie Jagiellonii Białystok. Najpierw otrzymał od trenera szansę pokazania swoich umiejętności w meczu eliminacji do LE przeciwko Ajaxowi Amsterdam, by później móc pokazać się publiczności PKO BP Ekstraklasy. W sezonie 2024/2025 rozegrał łącznie 15 spotkań na rodzimym podwórku, w których to zanotował 1 bramkę oraz 1 asystę. W obecnej kampanii Ekstraklasy radzi sobie jeszcze lepiej, bowiem po 10 meczach może się pochwalić dwoma golami i dwiema asystami.

Nic dziwnego, że świetne występy zaowocowały także powołaniami do młodzieżowych reprezentacji Polski. W sekcji U-17 napastnik "Dumy Podlasia" rozegrał dotychczas 15 meczów, notując łącznie 4 trafienia do bramek rywali. W ostatnim czasie Pietuszewski dołączył także do reprezentacji U-21, prowadzonej przez Jerzego Brzęczka. Ta decyzja okazała się strzałem w dziesiątek, bowiem genialny 17-latek w 4 spotkaniach toczących się eliminacji do ME U-21 zdołał już zanotować imponujący bilans czterech goli oraz dwóch asyst.

Ogromne wyróżnienie dla Pietuszewskiego. Znalazł się w bardzo prestiżowym gronie

Nic dziwnego, że tak dobre występy zawodnika Jagiellonii Białystok, szczególnie na arenie międzynarodowej, przykuwają również uwagę zagranicznych ekspertów. W gronie zainteresowanych talentem Pietuszewskiego znaleźli się między innymi dziennikarze portalu "The Guardian", którzy są autorami zestawienia "Następne Pokolenie 2025: 60 najlepszych młodych talentów w światowej piłce nożnej".

W tym gronie znaleźli się najbardziej perspektywiczni zawodnicy z całego świata, którzy urodzili się w 2008 roku. Na przytoczonej liście widnieją takie nazwiska jak: Ibrahim Mbaye (PSG), Lennart Karl (Bayern Monachium), Daniel Banjaqui (Benfica Lizbona) czy Samuele Inacio (BVB). W tym prestiżowym gronie znalazło się także miejsce dla Oskara Pietuszewskiego, który został opisany przez ekspertów jako świetny drybler oraz bardzo zwrotny zawodnik, posiadający niezwykle groźne uderzenie z dystansu.

Rozwiń

Na rodzimym podwórku nie brak komentarzy, nazywających Pietuszewskiego "drugim Yamalem". Powszechnie wiadomo również, że talentem 17-letniego gwiazdora Jagiellonii już teraz interesują się solidne marki Starego Kontynentu, które bardzo chętnie obserwowałyby jego dalszy sportowy rozwój w swoich szeregach.

Oskar Pietuszewski Marcin Golba AFP

Oskar Pietuszewski w wielkim stylu zadebiutował w młodzieżowej reprezentacji Polski Photo by DOMINIKA ZARZYCKA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Oskar Pietuszewski Mateusz Birecki AFP

DJB: Kiedy Oskar Pietuszewski powinien zadebiutować w reprezentacji Polski? WIDEO Do jednej bramki POLSAT BOX GO