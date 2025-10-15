Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polski talent z prestiżowym wyróżnieniem. Nazywają go "drugim Yamalem"

Oskar Pietuszewski to jeden z najwybitniejszych piłkarzy młodego pokolenia. Ledwie 17-letni zawodnik już teraz stanowi o sile jednego z największych klubów na rodzimym rynku. Jego umiejętności objawiają się także w młodzieżowych reprezentacjach Polski, w których to z miesiąca na miesiąc notuje coraz to bardziej udane występny. Nic więc dziwnego, że talentem Pietuszewskiego zainteresowali się również zagraniczni eksperci, którzy postanowili przyznać mu bardzo prestiżowe wyróżnienie.

Oskar Pietuszewski
Oskar PietuszewskiPAWEL JASKOLKAEast News

W ostatnim czasie oczy polskiego środowiska futbolu skupione są wokół postaci, która pojawiła się na radarach stosunkowo niedawno. Oskar Pietuszewski, bo o nim mowa, to ledwie 17-letni chłopak, który już teraz cieszy się sporym zainteresowaniem kibicowskiego świata.

O genialnym nastolatku po raz pierwszy zrobiło się głośno, kiedy to w wieku 16 lat zadebiutował w seniorskiej drużynie Jagiellonii Białystok. Najpierw otrzymał od trenera szansę pokazania swoich umiejętności w meczu eliminacji do LE przeciwko Ajaxowi Amsterdam, by później móc pokazać się publiczności PKO BP Ekstraklasy. W sezonie 2024/2025 rozegrał łącznie 15 spotkań na rodzimym podwórku, w których to zanotował 1 bramkę oraz 1 asystę. W obecnej kampanii Ekstraklasy radzi sobie jeszcze lepiej, bowiem po 10 meczach może się pochwalić dwoma golami i dwiema asystami.

Nic dziwnego, że świetne występy zaowocowały także powołaniami do młodzieżowych reprezentacji Polski. W sekcji U-17 napastnik "Dumy Podlasia" rozegrał dotychczas 15 meczów, notując łącznie 4 trafienia do bramek rywali. W ostatnim czasie Pietuszewski dołączył także do reprezentacji U-21, prowadzonej przez Jerzego Brzęczka. Ta decyzja okazała się strzałem w dziesiątek, bowiem genialny 17-latek w 4 spotkaniach toczących się eliminacji do ME U-21 zdołał już zanotować imponujący bilans czterech goli oraz dwóch asyst.

Ogromne wyróżnienie dla Pietuszewskiego. Znalazł się w bardzo prestiżowym gronie

Nic dziwnego, że tak dobre występy zawodnika Jagiellonii Białystok, szczególnie na arenie międzynarodowej, przykuwają również uwagę zagranicznych ekspertów. W gronie zainteresowanych talentem Pietuszewskiego znaleźli się między innymi dziennikarze portalu "The Guardian", którzy są autorami zestawienia "Następne Pokolenie 2025: 60 najlepszych młodych talentów w światowej piłce nożnej".

W tym gronie znaleźli się najbardziej perspektywiczni zawodnicy z całego świata, którzy urodzili się w 2008 roku. Na przytoczonej liście widnieją takie nazwiska jak: Ibrahim Mbaye (PSG), Lennart Karl (Bayern Monachium), Daniel Banjaqui (Benfica Lizbona) czy Samuele Inacio (BVB). W tym prestiżowym gronie znalazło się także miejsce dla Oskara Pietuszewskiego, który został opisany przez ekspertów jako świetny drybler oraz bardzo zwrotny zawodnik, posiadający niezwykle groźne uderzenie z dystansu.

Na rodzimym podwórku nie brak komentarzy, nazywających Pietuszewskiego "drugim Yamalem". Powszechnie wiadomo również, że talentem 17-letniego gwiazdora Jagiellonii już teraz interesują się solidne marki Starego Kontynentu, które bardzo chętnie obserwowałyby jego dalszy sportowy rozwój w swoich szeregach.

Młody piłkarz w biało-czerwonej koszulce reprezentacji Polski z widocznymi logotypami sponsorów stoi na tle trybun stadionu.
Oskar PietuszewskiMarcin GolbaAFP
Dwóch piłkarzy w biało-czerwonych strojach świętuje sukces na boisku, wykonując gest przybicia piątki, wokół nich zielona murawa stadionu.
Oskar Pietuszewski w wielkim stylu zadebiutował w młodzieżowej reprezentacji PolskiPhoto by DOMINIKA ZARZYCKA / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Zawodnik w żółto-czerwonym stroju kopie piłkę podczas meczu piłki nożnej, obok niego kilku zawodników w zielonych strojach, a w tle widać trybuny z kibicami.
Oskar Pietuszewski Mateusz BireckiAFP
