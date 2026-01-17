Po bardzo dobrym pobycie w Los Angeles FC Mateusz Bogusz opuścił Stany Zjednoczone i na początku 2025 roku udał się do Meksyku, gdzie wzmocnił za 8,5 miliona euro Cruz Azul. Jego początek w zespole był stosunkowo udany, bowiem w kilku pierwszych spotkaniach notował asysty oraz wpisywał się na listę strzelców. Do tego miał udział w wygraną drużyny w Lidze Mistrzów strefy CONCACAF. Z czasem było jednak coraz gorzej, przez co dostawał coraz mniej minut.

W ten sposób w 39 występach dla Cruz Azul zdobył trzy gole oraz zaliczył siedem asyst. W mediach coraz częściej pojawiły się informacje, jakoby ten chciał zmienić klub. Do tego zainteresowany sprzedażą mieli być także działacze. Mimo to przez długi czas nie dochodziło do żadnych konkretów.

Mały przełom nadszedł, gdy meksykańska ekipa rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu. Bogusz nie pojawił się na zgrupowaniu, co zostało odebrane jako wymuszenie transferu. Jak się okazuje, bardzo możliwe, że w końcu zmieni pracodawcę. Kilka informacji w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk.

Bogusz zmieni klub, to niemal pewne

Jego zdaniem Bogusz wzmocni niebawem Houston Dynamo, czyli 12. ekipę fazy zasadniczej Konferencji Zachodniej MLS. Co więcej, reprezentant Polski miał już udać się do Stanów Zjednoczonych, gdzie miał odbyć testy medyczne. Wiele wskazuje na to, że w przypadku braku przeciwwskazań podpiszę kontrakt z nowym klubem. Cała transakcja ma wynieść ok. 10 milionów dolarów, czyli ok. 36 mln złotych.

Rozwiń

Jak podawał wcześniej dziennikarz Cesar Luis Merlo kontrakt ma obowiązywać przez trzy lata. Tym samym wiele wskazuje, że Bogusz po zaledwie roku przerwy wróci do gry w MLS. W swojej karierze w USA zdołał wygrać już US Open Cup.

Szymon Rojek: Drabinka Ligi Konferencji jest bardzo niesymetryczna Polsat Sport

Mateusz Bogusz Grzegorz Wajda Reporter

Mateusz Bogusz Grzegorz Wajda Reporter

Mateusz Bogusz zadebiutował w reprezentacji Polski za kadencji Michała Probierza Photo by MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP