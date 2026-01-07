Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polski piłkarz na wylocie z zespołu, kibice nie mają litości. Wieszczą rychły koniec

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Od dłuższego czasu w Turcji głośno jest ws. Sebastiana Szymańskiego. Reprezentant Polski miał znajdować się na celowniku Olympique Lyon, lecz wciąż nie ma żadnych szczegółów w tej kwestii. Pomocnik Fenerbahce w aktualnym sezonie nie spisuje się już tak dobrze, przez co stracił miejsce w składzie. Po wtorkowym spotkaniu w półfinale tamtejszego Superpucharu w kierunku 26-latka pojawiło się wiele druzgocących komentarzy ze strony kibiców, którzy domagają się sprzedaży piłkarza.

Polski piłkarz w czerwonym stroju kontroluje piłkę na tle trybun podczas meczu piłkarskiego, skupienie uwagi na zawodniku.
Sebastian SzymańskiGrzegorz Wajda/SOPA Images/LightRocket via Getty ImagesGetty Images

Od kilku lat Sebastian Szymański stanowi o sile piłkarskiej reprezentacji Polski. Pomocnik do 2023 roku jest piłkarzem tureckiego Fenerbahce, gdzie przez długi czas spisywał się bardzo dobrze. W tym sezonie jest jednak o wiele gorzej. W 25 rozegranych w tym sezonie spotkaniach zaliczył jedynie dwa gole i dwie asysty.

Jego forma poskutkowała stratą miejsca w podstawowej "11". Nie inaczej było przy okazji wtorkowego starcia w półfinale Superpucharu Turcji przeciwko Samsunsporowi. 26-latek spędził na boisku jedynie trzy minuty. Mimo to miał okazję wpisać się na listę strzelców, lecz nieco się pomylił.

Zobacz również:

Piotr Zieliński podczas meczu Serie A
Serie A

Głośno po tym, co zrobił Zieliński. Zapadł wyrok ws. Polaka, odsunięty

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski

    To nie przeszkodziło jednak jego ekipie świętować awans do wielkiego finału, bowiem spotkanie zakończyło się rezultatem 2:0 po trafieniach Kerema Akturkoglu oraz Johna Durana. Wydawało się, że to spowoduje, iż kibice tureckiego zespołu będą szczęśliwi oraz zajmą się celebrowaniem.

    Stało się inaczej, gdyż w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się krytyczne komentarze skierowane w naszego zawodnika. Całą dyskusję rozpoczął turecki dziennikarz Serdar Ali Celikler. Ten na antenie NeoSpor wypalił w kierunku Devina Ozeka, czyli dyrektora sportowego klubu, aby pozbył się z drużyny kilku graczy, w tym właśnie Szymańskiego.

    - Panie Devinie, proszę sprzedać kilku zawodników. Na dworze jest już zimno, weźmy się do roboty. Proszę, sprzedaj Szymańskiego, En-Nesyriego, Becao. Pokaż, na co cię stać - powiedział.

    Kibice ruszyli, mocne komentarze w kierunku Polaka

    W mediach społecznościowych pojawiło się także wiele komentarzy wspomnianych już kibiców Fenerbahce. Fanatycy ekipy w dość mocnych słowach uderzają w Szymańskiego i domagają się jego odejścia tak szybko, jak tylko jest to możliwe.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    Lewandowski w Arabii, a w Hiszpanii poruszenie. Saudyjczycy dopięli swego, umowa przedłużona

    Jakub Rzeźnicki
    Jakub Rzeźnicki

      "S********j Szymański, wracaj do domu", "En-Nesyri i Szymański powinni opuścić klub, trzeba zrobić miejsce w puli zawodników zagranicznych!", "S*******j Szymański, idź do domu", "To, na co naprawdę czekamy, co by nas ucieszyło, to wiadomość o odejściu Sebastiana Szymańskiego. Proszę, niech to nastąpi jak najszybciej" - piszą.

      W mediach nie brakuje informacji na temat potencjalnych chętnych na usługi Polaka. Do niedawna głównym faworytem do pozyskania go był Olympique Lyon. Do francuskiego giganta dołączył także Eintracht Frankfurt oraz PSV. Kwestia odejścia Szymańskiego z Turcji wydaje się przesądzona.

      Mallorca - Girona. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

      Zobacz również:

      Piotr Zieliński podczas meczu Serie A
      Serie A

      Głośno po tym, co zrobił Zieliński. Zapadł wyrok ws. Polaka, odsunięty

      Łukasz Olszewski
      Łukasz Olszewski
      Piłkarz w czerwonym stroju z numerem 20 i nazwiskiem Szymański klęczy na boisku z uniesionymi palcami w geście triumfu, podczas gdy kilku innych zawodników w podobnych strojach znajduje się w tle, idąc razem po murawie stadionu.
      Sebastian SzymańskiGrzegorz WajdaReporter
      Piłkarz w żółto-granatowym stroju świętuje zdobycie gola na tle rozmytego tłumu kibiców oraz innych zawodników na boisku.
      Sebastian SzymańskiPhoto by YAGIZ GURTUG / Middle East Images / Middle East Images via AFPAFP
      Trzech piłkarzy reprezentacji Polski ubranych w czerwone stroje, obejmujących się wzajemnie na boisku po zdobyciu bramki. W tle widać rozmytą trybunę stadionu.
      Jakub Kamiński, Robert Lewandowski, Sebastian SzymańskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja