Polski piłkarz na wylocie z zespołu, kibice nie mają litości. Wieszczą rychły koniec

Od kilku lat Sebastian Szymański stanowi o sile piłkarskiej reprezentacji Polski. Pomocnik do 2023 roku jest piłkarzem tureckiego Fenerbahce, gdzie przez długi czas spisywał się bardzo dobrze. W tym sezonie jest jednak o wiele gorzej. W 25 rozegranych w tym sezonie spotkaniach zaliczył jedynie dwa gole i dwie asysty.

Jego forma poskutkowała stratą miejsca w podstawowej "11". Nie inaczej było przy okazji wtorkowego starcia w półfinale Superpucharu Turcji przeciwko Samsunsporowi. 26-latek spędził na boisku jedynie trzy minuty. Mimo to miał okazję wpisać się na listę strzelców, lecz nieco się pomylił.

To nie przeszkodziło jednak jego ekipie świętować awans do wielkiego finału, bowiem spotkanie zakończyło się rezultatem 2:0 po trafieniach Kerema Akturkoglu oraz Johna Durana. Wydawało się, że to spowoduje, iż kibice tureckiego zespołu będą szczęśliwi oraz zajmą się celebrowaniem.

Stało się inaczej, gdyż w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się krytyczne komentarze skierowane w naszego zawodnika. Całą dyskusję rozpoczął turecki dziennikarz Serdar Ali Celikler. Ten na antenie NeoSpor wypalił w kierunku Devina Ozeka, czyli dyrektora sportowego klubu, aby pozbył się z drużyny kilku graczy, w tym właśnie Szymańskiego.

- Panie Devinie, proszę sprzedać kilku zawodników. Na dworze jest już zimno, weźmy się do roboty. Proszę, sprzedaj Szymańskiego, En-Nesyriego, Becao. Pokaż, na co cię stać - powiedział.

Kibice ruszyli, mocne komentarze w kierunku Polaka

W mediach społecznościowych pojawiło się także wiele komentarzy wspomnianych już kibiców Fenerbahce. Fanatycy ekipy w dość mocnych słowach uderzają w Szymańskiego i domagają się jego odejścia tak szybko, jak tylko jest to możliwe.

"S********j Szymański, wracaj do domu", "En-Nesyri i Szymański powinni opuścić klub, trzeba zrobić miejsce w puli zawodników zagranicznych!", "S*******j Szymański, idź do domu", "To, na co naprawdę czekamy, co by nas ucieszyło, to wiadomość o odejściu Sebastiana Szymańskiego. Proszę, niech to nastąpi jak najszybciej" - piszą.

W mediach nie brakuje informacji na temat potencjalnych chętnych na usługi Polaka. Do niedawna głównym faworytem do pozyskania go był Olympique Lyon. Do francuskiego giganta dołączył także Eintracht Frankfurt oraz PSV. Kwestia odejścia Szymańskiego z Turcji wydaje się przesądzona.

