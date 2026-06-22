Polski piłkarz ma nowy klub. Transfer dopięty, to już oficjalne

Chodzi o Michała Karbownika. W latach 2016-2020 jako utalentowany zawodnik reprezentował barwy Legii. Ze stołecznego klubu wykpił go angielski Brighton, płacąc niecałe cztery miliony euro. Niestety konkurencja w Premier League okazała się zbyt silna.

Karbownik był wypożyczany do greckiego Olympiakosu oraz niemieckiej Fortuny Duesseldorf. W końcu - w 2023 roku - na definitywny wykup z Brightonu zdecydowała się

Hertha BSC.

Michał Karbownik ma nowy klub. Nadeszło oficjalne potwierdzenie

W ekipie 2. Bundesligi nasz rodak spędził trzy pełne sezony. W tym czasie zdążył rozegrać w sumie 79 spotkań. Zanotował w nich sześć asyst. Najczęściej widujemy go na lewym wahadle, choć sam jeszcze kilka lat temu miał skłonności do gry w środku pola.

W poprzedniej kampanii wystąpił łącznie w 30 spotkaniach, czterokrotnie asystował kolegom. Hertha zakończyła rozgrywki na zapleczu Bundesligi na dziewiątej pozycji.

Umowa Michała Karbownika wygaśnie za osiem dni, 30 czerwca. Obie strony nie zdecydowały się na jej przedłużenie. Na szczęście 25-latek nie musi martwić się o przyszłość, ponieważ udało mu się już znaleźć nowego pracodawcę.

W poniedziałkowe popołudnie ogłoszono, że reprezentant Polski został zawodnikiem tureckiego Istanbul Basaksehir. Transakcja była bezgotówkowa, na zasadzie wolnego transfer. Drużyna ta w Super Lig zajęła piąte miejsce, dzięki czemu zagra w eliminacjach Ligi Konferencji. Jej barwy w latach 2023-2025 reprezentował Krzysztof Piątek, który - co ciekawe - także odchodził z Herthy.

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Obecnie Michał Karbownik jest nieco zapomnianym kadrowiczem. Na jego koncie znajdziemy dokładnie cztery spotkania w reprezentacji Polski - trzy za kadencji Jerzego Brzęczka i jedno, kiedy selekcjonerem byłFernando Santos. Być może w nowym zespole 25-latek będzie prezentował się na tyle dobrze, że znów przyjdzie mu założyć koszulkę z orłem na piersi.

Michał Karbownik w barwach Olympiakosu rozegrał 8 spotkań. LOUISA GOULIAMAKI / AFP AFP

Michał Karbownik Hertha Berlin materiały prasowe

Michał Karbownik podpisał trzyletni kontrakt z Herthą Berlin Hertha Berlin materiały prasowe





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