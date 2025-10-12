Polski gwiazdor kina nie ma złudzeń. Przemówił ws. meczu z Litwą

Reprezentacja Polski pod wodzą Jana Urbana zdecydowanie poprawiła swoją sytuację w grupie eliminacyjnej do mistrzostw świata 2026. Na całe szczęście w niepamięć poszła już sensacyjna porażka z Finami w wyjazdowym spotkaniu. Niedługo po tamtym meczu wydawało się, że awans Biało-Czerwonych do meczów barażowych jest dość poważnie zagrożony.

Kilka dni po porażce z Finami z kadrą pożegnał się Michał Probierz, a na jego miejsce przyszedł Jan Urban, który dość szybko sprawił, że pozycja Polaków zdecydowanie się polepszyła. Kadencja Urbana rozpoczęła się bowiem od remisu 1:1 w wyjazdowym meczu z Holandią, a w następnym spotkaniu Biało-Czerwoni wzięli rewanż na Finach, którzy w Chorzowie przegrali 1:3.

Gwiazdor polskich komedii wprost. "Zmiażdżymy ich"

To wszystko sprawia, że zapewnienie udziału w barażach jest już naprawdę blisko. Do końca eliminacji pozostało naszym piłkarzom rozegranie trzech meczów. Pierwszym z nich będzie spotkanie wyjazdowe z Litwinami. Pierwszy mecz zakończył się wygraną Polaków po szczęśliwym golu Roberta Lewandowskiego. W niedzielny wieczór Biało-Czerwoni z pewnością będą faworytami.

Każde zwycięstwo będzie bardzo cenne, ale nie można ukrywać, że kibice oczekują przekonującej wygranej i strzelenia kilku goli. O przewidywania zapytano Adama Woronowicza, aktora, który ostatni pojawił się na ekranach kin przy emisji filmu "Teściowie 3". Ten odpowiedział w swoim - komediowym stylu.

- Znaczy powiem tak, pesymista narzeka na wiatr, optymista ma nadzieję, że się zmieni, a realista dostosowuje żagle. Niestety nasza reprezentacja obecnie płynie na małej łódce z jednym wiosłem, a co się dzieje, jak machasz jednym wiosłem? Obracasz się w kółko. Ale ja jestem optymistą. Może rykoszet, może kontratak, może samobój i zmiażdżymy ich... 1:0 - powiedział aktor na TikToku "Comedycentral".

