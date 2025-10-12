Polski gwiazdor kina nie ma złudzeń. Przemówił ws. meczu z Litwą
Reprezentacja Polski już w niedzielę zmierzy się z Litwą w wyjazdowym meczu eliminacji mistrzostw świata 2026. Biało-Czerwoni pierwsze spotkanie z Litwinami wygrali 1:0 po szczęśliwym golu Roberta Lewandowskiego. Od tego czasu sporo się zmieniło i wydaje się, że sytuacja podopiecznych Jana Urbana jest lepsza. Mimo tego według znakomitego polskiego aktora Adama Woronowicza to spotkanie nie będzie wielkim widowiskiem.
Reprezentacja Polski pod wodzą Jana Urbana zdecydowanie poprawiła swoją sytuację w grupie eliminacyjnej do mistrzostw świata 2026. Na całe szczęście w niepamięć poszła już sensacyjna porażka z Finami w wyjazdowym spotkaniu. Niedługo po tamtym meczu wydawało się, że awans Biało-Czerwonych do meczów barażowych jest dość poważnie zagrożony.
Kilka dni po porażce z Finami z kadrą pożegnał się Michał Probierz, a na jego miejsce przyszedł Jan Urban, który dość szybko sprawił, że pozycja Polaków zdecydowanie się polepszyła. Kadencja Urbana rozpoczęła się bowiem od remisu 1:1 w wyjazdowym meczu z Holandią, a w następnym spotkaniu Biało-Czerwoni wzięli rewanż na Finach, którzy w Chorzowie przegrali 1:3.
Gwiazdor polskich komedii wprost. "Zmiażdżymy ich"
To wszystko sprawia, że zapewnienie udziału w barażach jest już naprawdę blisko. Do końca eliminacji pozostało naszym piłkarzom rozegranie trzech meczów. Pierwszym z nich będzie spotkanie wyjazdowe z Litwinami. Pierwszy mecz zakończył się wygraną Polaków po szczęśliwym golu Roberta Lewandowskiego. W niedzielny wieczór Biało-Czerwoni z pewnością będą faworytami.
Każde zwycięstwo będzie bardzo cenne, ale nie można ukrywać, że kibice oczekują przekonującej wygranej i strzelenia kilku goli. O przewidywania zapytano Adama Woronowicza, aktora, który ostatni pojawił się na ekranach kin przy emisji filmu "Teściowie 3". Ten odpowiedział w swoim - komediowym stylu.
- Znaczy powiem tak, pesymista narzeka na wiatr, optymista ma nadzieję, że się zmieni, a realista dostosowuje żagle. Niestety nasza reprezentacja obecnie płynie na małej łódce z jednym wiosłem, a co się dzieje, jak machasz jednym wiosłem? Obracasz się w kółko. Ale ja jestem optymistą. Może rykoszet, może kontratak, może samobój i zmiażdżymy ich... 1:0 - powiedział aktor na TikToku "Comedycentral".