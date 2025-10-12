Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polski gwiazdor kina nie ma złudzeń. Przemówił ws. meczu z Litwą

Rafał Sierhej

Reprezentacja Polski już w niedzielę zmierzy się z Litwą w wyjazdowym meczu eliminacji mistrzostw świata 2026. Biało-Czerwoni pierwsze spotkanie z Litwinami wygrali 1:0 po szczęśliwym golu Roberta Lewandowskiego. Od tego czasu sporo się zmieniło i wydaje się, że sytuacja podopiecznych Jana Urbana jest lepsza. Mimo tego według znakomitego polskiego aktora Adama Woronowicza to spotkanie nie będzie wielkim widowiskiem.

Robert Lewandowski i Adam Woronowicz
Robert Lewandowski i Adam WoronowiczSOPA ImagesGetty Images

Reprezentacja Polski pod wodzą Jana Urbana zdecydowanie poprawiła swoją sytuację w grupie eliminacyjnej do mistrzostw świata 2026. Na całe szczęście w niepamięć poszła już sensacyjna porażka z Finami w wyjazdowym spotkaniu. Niedługo po tamtym meczu wydawało się, że awans Biało-Czerwonych do meczów barażowych jest dość poważnie zagrożony.

Kilka dni po porażce z Finami z kadrą pożegnał się Michał Probierz, a na jego miejsce przyszedł Jan Urban, który dość szybko sprawił, że pozycja Polaków zdecydowanie się polepszyła. Kadencja Urbana rozpoczęła się bowiem od remisu 1:1 w wyjazdowym meczu z Holandią, a w następnym spotkaniu Biało-Czerwoni wzięli rewanż na Finach, którzy w Chorzowie przegrali 1:3.

Gwiazdor polskich komedii wprost. "Zmiażdżymy ich"

To wszystko sprawia, że zapewnienie udziału w barażach jest już naprawdę blisko. Do końca eliminacji pozostało naszym piłkarzom rozegranie trzech meczów. Pierwszym z nich będzie spotkanie wyjazdowe z Litwinami. Pierwszy mecz zakończył się wygraną Polaków po szczęśliwym golu Roberta Lewandowskiego. W niedzielny wieczór Biało-Czerwoni z pewnością będą faworytami.

Każde zwycięstwo będzie bardzo cenne, ale nie można ukrywać, że kibice oczekują przekonującej wygranej i strzelenia kilku goli. O przewidywania zapytano Adama Woronowicza, aktora, który ostatni pojawił się na ekranach kin przy emisji filmu "Teściowie 3". Ten odpowiedział w swoim - komediowym stylu.

- Znaczy powiem tak, pesymista narzeka na wiatr, optymista ma nadzieję, że się zmieni, a realista dostosowuje żagle. Niestety nasza reprezentacja obecnie płynie na małej łódce z jednym wiosłem, a co się dzieje, jak machasz jednym wiosłem? Obracasz się w kółko. Ale ja jestem optymistą. Może rykoszet, może kontratak, może samobój i zmiażdżymy ich... 1:0 - powiedział aktor na TikToku "Comedycentral".

Paulina Czarnota-Bojarska o reprezentacji Polski pod wodzą J. Urbana Paulina Czarnota BojarskaTV Interia
Mężczyzna w sportowej bluzie reprezentacji Polski siedzi przy mikrofonie na tle ścianki sponsorskiej, uśmiecha się podczas konferencji prasowej.
Robert LewandowskiJarek PraszkiewiczPAP
Trener w ciemnej marynarce obejmuje piłkarza w białym stroju z numerem 9 i nazwiskiem Lewandowski na plecach, wokół stadion i tłum kibiców.
Jan Urban i Robert LewandowskiNetherlands v PolandEast News
Robert Lewandowski na meczu Polska - Mołdawia
Robert Lewandowski na meczu Polska - MołdawiaMarcin GolbaAFP

