W tle batalii seniorskiej reprezentacji Polski o awans na Mistrzostwa świata 2026 odbywają się również spotkania drużyn młodzieżowych. W piątek oczy kibiców skierowane będą na kadrę prowadzoną przez Jerzego Brzęczka. Nasza młodzieżówka w Radomiu zagra z Armenią.

Pierwsze w tym sezonie wyjazdowe spotkanie w ramach Elite League rozegra kadra do lat 20 prowadzona przez Miłosza Stępińskiego. Kolejnym przeciwnikiem "biało-czerwonych" będzie Rumunia, zespół bez zwycięstwa w trwającej edycji rozgrywek.

Jesienią ubiegłego roku Polacy w ramach Elite League zaprezentowali się z dobrej strony. Na inaugurację przytrafiła się nieznaczna porażka 1:2 z Portugalią. Dwa ostatnie spotkania zakończyły się jednak zdecydowanie zwycięstwami. W październiku w Opolu reprezentacja Polski rozgromiła 4:1 Szwajcarię. Miesiąc później w Czechach "biało-czerwoni" w takim samym stosunku odprawili naszych południowych sąsiadów.

Szalone uderzenie z rzutu rożnego dało trzy punkty. Polacy wciąż niepokonani w Elite League

Pierwsze minuty starcia w Targoviste nie przynosiły jakiegokolwiek przełomu. Zarówno Polacy, jak i Rumuni, nie potrafili stworzyć sobie konkretnej sytuacji pod bramką przeciwnika. Długimi fragmentami z murawy wręcz wiało nudą. Z tego też powodu pierwsza połowa spotkania zakończyła się bezbramkowym remisem.

Po przerwie piłkarze obu drużyn wzięli się do roboty, efektem czego były ciekawe okazje strzeleckie. Groźniej pod bramką polskiej kadry zrobiło się w 51. minucie. Po nie najlepszej interwencji bramkarza Patryka Letkiewicza David Irimia stanął przed szansą na strzelenie gola. Rumun jednak z kilku metrów fatalnie przestrzelił. W odpowiedzi chwilę później golkiper gospodarzy sparował groźne uderzenie Eryka Grzywacza.

W 63. minucie zakotłowało się pod bramką Rumunii. W ogromnym zamieszaniu uderzenie Karola Borysa zostało zablokowane, a dobrze ustawiony Jakub Bąk nie zdołał wpakować futbolówki do bramki przeciwnika. Polacy z każdą kolejną minutą atakowali coraz zacieklej, wyraźny impuls dali zawodnicy rezerwowi. W 67. minucie mocnym uderzeniem przy bliższym słupku rywala zaskoczyć próbował Oskar Kubiak.

Polacy dopięli swego w 73. minucie spotkania. I to w niebywałych okolicznościach. Po dograniu z rzutu rożnego Norberta Barczaka futbolówka wpadła za "kołnierz" bramkarza gospodarzy i minęła linię bramkową, dzięki czemu "biało-czerwoni" mogli rozpocząć świętowanie kolejnego zwycięstwa w tej edycji Elite League.

Podczas marcowego zgrupowania reprezentacja Polski U-20 rozegra jeszcze jedno spotkanie. Już we wtorek 31 marca o godzinie 16:45 drużyna Miłosza Stępińskiego zagra w Lublinie z reprezentacją Niemiec.

Rumunia U20 - Polska U20 0:1

Norbert Barczak (73. minuta)

