Polska straci wielki talent? Urban musi się z tym pogodzić, wiadomość prosto z USA

Reprezentację Polski w marcu czeka wielkie wyzwanie. Dokładnie za 12 dni Biało-Czerwoni zmierzą się z Albanią w półfinale baraży o mundial i choć odczucia z gry Polaków, odkąd stery objął Jan Urban są pozytywne, pewności co do naszej wyższości nad Albańczykami brak.

Chociaż Biało-Czerwoni nie przegrali żadnego z sześciu ostatnich meczów, w ich grze wciąż jest wiele mankamentów. Do tego w wątpliwej formie jest kilku graczy powoływanych wcześniej przez Jana Urbana. Nic więc dziwnego, że od dłuższego czasu trwa poszukiwanie młodych talentów o polskich korzeniach, które mogłyby grać dla nas. Jednym z nich był Santiago Hezze.

Wielki talent nie dla Polski? Robi furorę w MLS

Przed wiele miesięcy w mediach gracz Olympiakosu przymierzany był do polskiej kadry, choć ostatecznie taki scenariusz się nie spełnił. Coraz więcej wskazuje na to, że dla Polski grać nie będzie także perełka New York Red Bulls - Julian Zakrzewski Hall.

Z uwagi na pochodzenie matki Zakrzewski Hall posiada zarówno amerykańskie, jak i polskie obywatelstwo. 17-latek zachwyca kolejnymi występami w MLS, a Mateusz Borek apelował, aby powalczyć o powołanie go do kadry Polski.

Amerykański dziennikarz, Sean Hartnett studzi jednak zapał Polaków. W rozmowie z "WP Sportowe Fakty" zdradził, że niewiele wskazuje na to, żeby napastnik miał zdecydować się na reprezentowanie biało-czerwonych barw.

Hall występował już w reprezentacji Stanów Zjednoczonych na różnych poziomach młodzieżowych. Posiada podwójne obywatelstwo, ale skłaniam się ku temu, że raczej prędzej niż później otrzyma powołanie do seniorskiej reprezentacji USA

17-talent New York Red Bull zachwycił polskiego skauta. "Oczarował mnie"

17-latek był już obserwowany swego czasu przez Piotra Salę - polskiego trenera i skauta programu "Gramy dla Polski". Występy napastnika zrobiły na nim gigantyczne wrażenie.

- Julian mnie oczarował. Był szybki, silny i zdecydowany - zachwycał się w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Wszystko wskazuje zatem na to, że Jan Urban musi pogodzić się z tym, że Zakrzewski Hall raczej nie trafi do naszej kadry. A deficyt na pozycji środkowego napastnika jest spory. Robert Lewandowski w sierpniu skończy 38 lat i zapewne niedługo zrezygnuje z gry dla Biało-Czerwonych. Milik jest wiecznie kontuzjowany, a forma Piątka, Świderskiego i Buksy to od dłuższego czasu sinusoida.

Julian Zakrzewski Hall

Julian Zakrzewski Hall w meczu MLS

Jan Urban

