Polska - Nowa Zelandia. O której godzinie mecz? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Już dziś reprezentacja Polski rozegra mecz towarzyski z Nową Zelandią. Selekcjoner Jan Urban będzie miał dzięki temu okazję, by przetestować kilku piłkarzy. Dla obu zespołów będzie to trzecie bezpośrednie spotkanie w historii. O której godzinie mecz Polska - Nowa Zelandia? Gdzie obejrzeć? Program TV. Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Mecz Polska - Nowa Zelandia zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:45. Transmisję z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Stream online będzie z kolei dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

O której mecz Polska - Nowa Zelandia? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, PROGRAM TV]

Reprezentacja Polski ma za sobą pierwsze zgrupowanie pod wodzą Jana Urbana. W jego trakcie "Biało-Czerwoni" zremisowali 1:1 z Holandią i pokonali 3:1 Finlandię. Teraz czekają ich starcia z Nową Zelandią oraz Litwą.

Z Nową Zelandią Polacy zmierzą się towarzysko, co w dzisiejszym terminarzu jest rzadkością. Dzięki temu selekcjoner będzie miał okazję, by przetestować takich zawodników, jak choćby Michał Skóraś czy Kacper Kozłowski, którzy powracają do gry w kadrze po długiej przerwie.

Polska i Nowa Zelandia grał ze sobą tylko dwukrotnie. Ostatni raz w 2002 roku, towarzysko. Wówczas "Biało-Czerwoni" zwyciężyli 2:0 po golach Krzysztofa Ratajczaka i Mariusza Kukiełki. Pierwszy raz miał miejsce trzy lata wcześniej w 1999 roku. Spotkanie rozegrano w ramach Turnieju Czterech Narodów w Bangkoku. W regulaminowym czasie był bezbramkowy remis i dopiero po rzutach karnych Polacy wygrali 5:4.

Mecz Polska - Nowa Zelandia zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:45. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Towarzyskie
Główna runda
09.10.2025
20:45
Do meczu:
Wszystko o meczu

Transmisję z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Stream online będzie z kolei dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej.

