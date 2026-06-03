Polska - Nigeria: pokrzyżowany plan Urbana? Będą powroty do składu

Pewne jest jedno - żaden z powołanych piłkarzy na obecne zgrupowanie nie zagra w obu meczach przez 90 minut. Jan Urban powtarzał wielokrotnie, że mecze z Ukrainą i Nigerią traktuje z jednej strony jako przegląd wojsk, z drugiej nie ma zamiaru zbyt mocno odchodzić od składu, który możemy nazywać optymalnym. Stąd przeciwko Nigerii możemy spodziewać się na boisku kilku piłkarzy, którzy wybiegli przeciwko Szwecji w marcowym finale barażów. Na pewno w jedenastce znajdą się Kamil Grabara, Piotr Zieliński i Robert Lewandowski, a z bardzo dużym prawdopodobieńswem - choćby z racji odpoczynku z Ukrainą - także Jan Bednarek.

Pokrzyżowany plan Jana Urbana?

Tak naprawdę możemy wskazać jedenastkę w oparciu o decyzje w tym meczu trzy dni wcześniej. Przykładowo - Kacper Potulski dostał niewiele minut, a Jan Urban prowadzi aktualnie casting na trzeciego obrońcę do pary Bednarek - Kiwior, zatem wydaje się, że to jego akcje stoją najwyżej. Nad udziałem Kiwiora można się zastanawiać, bo grał w dużym wymiarze we Wrocławiu, jednak po pierwsze - w przeciwieństwie do Tomasza Kędziory - zszedł przed końcem, a po drugie - trzeciego piłkarza mogącego grać z lewej strony trzyosobowego bloku raczej w kadrze nie ma.

Można się domyślać, że Urbanowi plany popsuł natomiast mecz kompletnie od niego niezależny. W czasie, gdy Polska grała z Ukrainą, w Belgii odbywał się baraż o awans do europejskich pucharów. Los chciał, że Gent po 90 minutach remisował z Genkiem, przez co koniecznie okazało się rozegranie dogrywki. W ten sposób Michał Skóraś rozegrał 105 minut, a ten nadprogramowy czas prawdopodobnie sprawi, że nie wypali plan Urbana, by Skóraś zaczął mecz w podstawowym składzie z Nigerią. Dlatego mocnym kandydatem do jedenastki stał się Norbert Wojtuszek, który indywidualnie zaliczył dobry występ we Wrocławiu - dużo lepszy od Arkadiusza Pyrki. Z lewej strony boiska dostępny będzie Nicola Zalewski, a partnerem Zielińskiego może Bartosz Kapustka, ze względu na konieczność gry Sebastianem Szymańskim "wyżej" - po tym, jak zgrupowanie na moment ze względu na matury opuścił Oskar Pietuszewski, na pozycji numer 10 zrobiła się "dziura". Można bowiem przypuszczać, że - mimo iż piłkarz FC Porto będzie dostępny w środę - Urban da mu "emocjonalnie" odpocząć.

Ze słów selekcjonera wiemy, że z przodu zagra Robert Lewandowski. Wiele wskazuje na to, że za jego plecami oprócz Szymańskiego znajdzie się Jakub Kamiński.

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Przewidywany skład Polski na mecz z Nigerią

Kamil Grabara - Kacper Potulski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Norbert Wojtuszek, Piotr Zieliński, Bartosz Kapustka, Nicola Zalewski - Sebastian Szymański, Jakub Kamiński - Robert Lewandowski.

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