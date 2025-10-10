Polska mknie do finałów ME. Fenomenalny bilans: 9-0. Lewandowski na trybunach

"Biało-Czerwoni" przystępowali do tego spotkania z pozycji lidera grupy E. W dwóch wcześniejszych potyczkach zgarnęli komplet punktów i nie stracili bramki. W pokonanym polu pozostawili Macedonię Północną (3:0) i Armenię (4:0).

W starciu z Czarnogórcami też byli faworytem. Bukmacherzy nie mieli co do tego cienia wątpliwości. Niezachwianym optymistą pozostawał również opiekun młodzieżowej kadry, Jerzy Brzęczek.

Pietuszewski jeszcze raz pozdrawia selekcjonera. Polska z kompletem punktów w grupie E

Polacy rozpoczęli spotkanie z pominięciem fazy rozpoznania przeciwnika. Prowadzenie objęli już w 4. minucie. Po dosyć przypadkowej akcji w dogodnej pozycji do oddania strzału znalazł się Antoni Kozubal. Uderzył po ziemi sprzed pola karnego, piłka odbiła się jeszcze od słupka i znalazła się w siatce.

Po kolejnych kilkunastu minutach było już 2:0. Tym razem w roli głównej wystąpił Oskar Pietuszewski, którego wbrew sugestiom ekspertów nie powołał do drużyny narodowej Jan Urban. Młodzian idealnie wszedł w "szesnastkę" z drugiej linii i przytomnie sfinalizował podanie z bocznego sektora. Przymierzył do bólu precyzyjnie, bramkarz rywali tylko przyklęknął.

W odpowiedzi Balsa Radusinović trafił piłką w słupek. Ale ten incydent tylko wzmógł czujność naszej formacji obronnej, która od pierwszych minut spisywała się bez zarzutu. Do przerwy rezultat nie uległ już zmianie.

Na drugą połowę zespół z Bałkanów wyszedł z trzema nowymi zawodnikami. W żaden sposób nie wpłynęło to jednak na obraz gry. Nadal optyczną przewagę posiadali Polacy, tyle że mieli większe problemy z jej udokumentowaniem.

Sytuacja gości zrobiła się beznadziejna, gdy w 73. minucie po drugiej żółtej kartce z boiska wyleciał Andrija Bulatović. Przeciwnik grający w osłabieniu nie był już w stanie zrobić krzywdy najskuteczniejszej ekipie grupy E.

Triumf "Biało-Czerownych" z wysokości trybun oklaskiwał kapitan drużyny narodowej, Robert Lewandowski.

Finały Euro U-21 odbędą się w 2027 roku. Turniej zostanie rozegrany w Albanii i Serbii. Weźmie w nim udział 16 czołowych ekip Starego Kontynentu.

Tabela grupy E:

1. Polska 3 9 9-0

2. Włochy 2 6 3-1

3. Czarnogóra 3 3 3-4

4. Macedonia Płn. 3 3 2-5

5. Szwecja 2 3 3-2

6. Armenia 3 0 1-9

Statystyki meczu Polska U21 2 - 0 Czarnogóra U21 Posiadanie piłki 65% 35% Strzały 16 8 Strzały celne 3 1 Strzały niecelne 7 3 Strzały zablokowane 6 4 Ataki 73 49

Tak na Arenie Katowice walczył o piłkę kapitan Tomasz Pieńko PIOTR KUCZA/FOTOPYK Newspix.pl

Oskar Pietuszewski zrobił kolejny krok w kierunku kadry A. Trzy mecze i cztery gole - to jego obecny bilans występów w młodzieżówce Jarek Praszkiewicz PAP

Jerzy Brzęczek, trener reprezentacji Polski U-21 Jarek Praszkiewicz PAP