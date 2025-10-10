Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polska mknie do finałów ME. Fenomenalny bilans: 9-0. Lewandowski na trybunach

Łukasz Żurek

Polska pokonała 2-0 Czarnogórę w 3. kolejce eliminacji ME U-21. Na Arenie Katowice jeszcze przed przerwą do siatki trafiali Antoni Kozubal i Oskar Pietuszewski. Wybrańcy Jerzego Brzęczka otwierają tabelę grupy E z kompletem punktów i bramkowym bilansem 9:0. Z trybun młodszych kolegów oklaskiwał kapitan drużyny narodowej, Robert Lewandowski.

Reprezentacja Polski U-21 jest na najlepszej drodze do finałów ME 2027
Reprezentacja Polski U-21 jest na najlepszej drodze do finałów ME 2027Marcin BulandaNewspix.pl

"Biało-Czerwoni" przystępowali do tego spotkania z pozycji lidera grupy E. W dwóch wcześniejszych potyczkach zgarnęli komplet punktów i nie stracili bramki. W pokonanym polu pozostawili Macedonię Północną (3:0) i Armenię (4:0).

W starciu z Czarnogórcami też byli faworytem. Bukmacherzy nie mieli co do tego cienia wątpliwości. Niezachwianym optymistą pozostawał również opiekun młodzieżowej kadry, Jerzy Brzęczek.

Pietuszewski jeszcze raz pozdrawia selekcjonera. Polska z kompletem punktów w grupie E

Polacy rozpoczęli spotkanie z pominięciem fazy rozpoznania przeciwnika. Prowadzenie objęli już w 4. minucie. Po dosyć przypadkowej akcji w dogodnej pozycji do oddania strzału znalazł się Antoni Kozubal. Uderzył po ziemi sprzed pola karnego, piłka odbiła się jeszcze od słupka i znalazła się w siatce.

Po kolejnych kilkunastu minutach było już 2:0. Tym razem w roli głównej wystąpił Oskar Pietuszewski, którego wbrew sugestiom ekspertów nie powołał do drużyny narodowej Jan Urban. Młodzian idealnie wszedł w "szesnastkę" z drugiej linii i przytomnie sfinalizował podanie z bocznego sektora. Przymierzył do bólu precyzyjnie, bramkarz rywali tylko przyklęknął.

W odpowiedzi Balsa Radusinović trafił piłką w słupek. Ale ten incydent tylko wzmógł czujność naszej formacji obronnej, która od pierwszych minut spisywała się bez zarzutu. Do przerwy rezultat nie uległ już zmianie.

Robert Lewandowski najpewniej zakończy piłkarską karierę przed rokiem 2035
Piłka nożna

Lewandowski na ten mundial nie ma już szans. FIFA zapowiada zmianę. Oto powód

    Na drugą połowę zespół z Bałkanów wyszedł z trzema nowymi zawodnikami. W żaden sposób nie wpłynęło to jednak na obraz gry. Nadal optyczną przewagę posiadali Polacy, tyle że mieli większe problemy z jej udokumentowaniem.

    Sytuacja gości zrobiła się beznadziejna, gdy w 73. minucie po drugiej żółtej kartce z boiska wyleciał Andrija Bulatović. Przeciwnik grający w osłabieniu nie był już w stanie zrobić krzywdy najskuteczniejszej ekipie grupy E.

    Triumf "Biało-Czerownych" z wysokości trybun oklaskiwał kapitan drużyny narodowej, Robert Lewandowski.

    Finały Euro U-21 odbędą się w 2027 roku. Turniej zostanie rozegrany w Albanii i Serbii. Weźmie w nim udział 16 czołowych ekip Starego Kontynentu.

    Tabela grupy E:

    1. Polska 3 9 9-0

    2. Włochy 2 6 3-1

    3. Czarnogóra 3 3 3-4

    4. Macedonia Płn. 3 3 2-5

    5. Szwecja 2 3 3-2

    6. Armenia 3 0 1-9

    Robert Lewandowski i Piotr Zieliński mają poprowadzić "Biało-Czerwonych" do triumfu w Kownie
    Reprezentacja

    Alarm na Litwie przed meczem z Polską. Służby postawione w stan gotowości

      Mistrzostwa Europy U21 - Kwal.
      Faza grupowa
      10.10.2025
      18:00
      Zakończony
      Antoni Kozubal
      4'
      Oskar Pietuszewski
      23'
      Polska U21
      Czarnogóra U21
      Polska U21
      2 - 0
      Czarnogóra U21
      Posiadanie piłki
      65%
      35%
      Strzały
      16
      8
      Strzały celne
      3
      1
      Strzały niecelne
      7
      3
      Strzały zablokowane
      6
      4
      Ataki
      73
      49
      Austria - San Marino. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport
      Piłkarz ubrany w biało-czerwony strój z numerem 10 i opaską kapitana wykonuje dynamiczny wyskok, próbując kopnąć piłkę w powietrzu podczas meczu, w tle trybuny z kibicami.
      Tak na Arenie Katowice walczył o piłkę kapitan Tomasz Pieńko PIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl
      Piłkarz w białej koszulce z numerem 7 i godłem Polski kopie piłkę, otoczony przez zawodników przeciwnej drużyny w czerwonych strojach na stadionie podczas meczu piłki nożnej.
      Oskar Pietuszewski zrobił kolejny krok w kierunku kadry A. Trzy mecze i cztery gole - to jego obecny bilans występów w młodzieżówceJarek PraszkiewiczPAP
      Mężczyzna w okularach i z siwymi włosami stoi w kurtce z godłem Polski i napisem Orlen na tle stadionu piłkarskiego, w tle widoczne rozmyte sylwetki oraz fragment czerwonego banneru.
      Jerzy Brzęczek, trener reprezentacji Polski U-21Jarek PraszkiewiczPAP

