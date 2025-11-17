Polska kończy eliminacje męczarniami na Malcie. Oto końcowa tabela "polskiej grupy"

Reprezentacja Polski wygrała dziś z Maltą 3:2 w ostatnim meczu tej części eliminacji mistrzostw świata. Niemal pewne było, że bez względu na wynik w równoległym starciu Holandii z Litwą, Polska zajmie drugie miejsce w tabeli, które oznacza grę w barażach. Tak też się stało.

Faworytem w meczu Malta - Polska zdecydowanie był nasz zespół, który wywiązał się z tej roli. Wygrana w takim rezultacie ostatecznie przesądziła o zajęciu drugiego miejsca w grupie, ponieważ aby wyprzedzić Holandię, Polacy musieli wygrać co najmniej 13 bramkami i liczyć na to, że "Oranje" przegrają z Litwą.

Równolegle właśnie Holendrzy podjęli u siebie Litwę i podobnie jak "Biało-Czerwoni", "Oranje" także byli faworytami swojej potyczki. Zawodnicy Ronalda Koemana ostatecznie pokonali naszych wschodnich sąsiadów 4:0, zapewniając sobie bezpośredni awans na mistrzostwa świata 2026. W związku z tymi wynikami w tabeli grupy G nie doszło do żadnych zmian pozycji.

Tabela grupy G eliminacji mistrzostw świata 2026:

Holandia 8m, 6z, 2r, 0p, bilans bramek 27:4, 20 pkt Polska 8m, 4z, 2r, 1p, bilans bramek 14:7, 17 pkt Finlandia 8m, 3z, 1r, 4p, bilans bramek 8:14, 10 pkt Malta 8m, 1z, 2r, 4p, bilans bramek: 4:19, 5 pkt Litwa 8m, 0z, 3r, 4p, bilans bramek 6:15, 3 pkt

Polskę czekają teraz losowanie oraz gra w barażach do mistrzostw świata. Losowanie baraży zaplanowano już na przyszły tydzień, z kolei baraże zostaną rozegrane w marcu 2026 roku.

Jakub Kamiński, Robert Lewandowski, Sebastian Szymański Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Reprezentacja Polski w meczu z Holandią Foto Olimpik AFP