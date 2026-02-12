Polska jeszcze nie zna rywali w el. Euro 2028, a... jest bliżej awansu

Wniosek z pierwszego akapitu powstał oczywiście po losowaniu grup Ligi Narodów. Przypomnijmy - Polska trafiła na Bośnię i Hercegowinę, Rumunię oraz Szwecję. Uniknęła tym samym m.in. Szwajcarii i Austrii (z koszyka drugiego), Irlandii (z trzeciego) oraz coraz mocniejszego i nieobliczalnego, bijącego ostatnio dwukrotnie Szwecję, Kosowa (z czwartego). Ten skład sprawia, że niemal z automatu celem dla Polaków powinien być powrót do elity, nie zaś drżenie o utrzymanie na jej zapleczu. Patrząc po najbardziej aktualnym znaczeniu naszych rywali na piłkarskiej mapie Europy (bazujemy na rankingu ELO i ostatnich wynikach), aż z dwóch koszyków - drugiego i trzeciego - wylosowaliśmy najlepiej, jak się dało.

O co tak naprawdę toczy się gra

Jest to istotne o tyle, że nawet jeśli awansowanie do najwyższej ligi samo w sobie da nam co najwyżej możliwość mierzenia się z rywalami dużo silniejszymi od nas, to wygranie swojej grupy znacznie przybliży Biało-Czerwonych do barażów o Euro 2028. Oczywiście Polska będzie mogła znaleźć się w tym turnieju bezpośrednio z eliminacji - zwłaszcza że w przypadku większości grup będzie wystarczało zajęcie drugiego miejsca - ale umówmy się: scenariusz z rozczarowującymi eliminacjami nie jest ani nierealny, ani nie jest niczym, czego byśmy nie przerabiali w drodze na ostatnie mistrzostwa Europy. Dlatego warto było już teraz patrzeć, z kim zmierzymy się w Lidze Narodów.

UEFA zadbała o to, by ścieżka kwalifikacyjna nie była zbyt przejrzysta, bo ze względu na brak wiedzy, ilu z gospodarzy turnieju finałowego (Anglia, Szkocja, Walia, Irlandia) awansuje bezpośrednio z eliminacji, nie wiemy... ile drużyn zagra w barażach. Wiemy natomiast, że znajdzie się tam albo czterech, albo ośmiu najwyżej notowanych zwycięzców grup Ligi Narodów, którym nie udało się dostać na Euro głównymi drzwiami (nic pomiędzy - ogólnie zasady są tak skomplikowane, że można rozpisać je w formie książki). Czterech albo ośmiu zwycięzców grup - nie najwyżej sklasyfikowane zespoły w Lidze Narodów, zatem czysto teoretycznie okazuje się, że Polsce... opłacało się spaść z elity. Szansa na wygranie wylosowanej w czwartek grupy jest bowiem nieporównywalnie większa, niż na wygranie jakiejkolwiek piętro wyżej. Doprowadza to do absurdalnej sytuacji, w której czysto teoretycznie już dziś jesteśmy o jeden malutki kroczek bliżej finałów Euro, niż byliśmy przed losowaniem.

Same dobre wspomnienia

Historia na boisko nie wychodzi, ale gdyby miała mieć jakiekolwiek znaczenie, to losowanie również było korzystne. Z każdym naszym rywalem z Ligi Narodów wygrywaliśmy ostatnie mecze o stawkę. Bośnię i Hercegowinę pokonaliśmy dwukrotnie w Lidze Narodów jeszcze za kadencji Jerzego Brzęczka, dzięki czemu przedłużyliśmy swój byt w najwyższej dywizji. Rumunię dwa razy bez trudu ograł Adam Nawałka, co premiowało nas awansem na mistrzostwa świata w Rosji. Szwedów pokonał natomiast Czesław Michniewicz w grze o mundial cztery lata później.

Po takim losowaniu nie da się być rozczarowanym. Pozostaje jednocześnie mieć nadzieję, że zachwyt potrwa dłużej niż do zakończenia pierwszych meczów. Bo o ile historia najnowszych starć z wymienioną trójką jest korzystna, to odnajdziemy też taką, w której mówiliśmy o wylosowanym awansie. Tylko po to, by w Czechach przegrywać 0:2 po trzech minutach meczu, a wakacje rozpocząć od największej klęski w historii naszego futbolu (2:3 z Mołdawią w Kiszyniowie).

