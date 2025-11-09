Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polska jeszcze nie zagrała, a już głośno o awansie. Co za wieści dla Urbana

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

W listopadzie w strefie europejskiej dobiegną końca grupowe eliminacje do mistrzostw świata 2026. W ciągu najbliższego tygodnia poznamy reprezentacje, które już teraz zapewnią sobie wyjazd na przyszłoroczny mundial oraz te, które będą musiały walczyć w barażach. Polska kadra znajdzie się najprawdopodobniej w tym drugim gronie, ale pojawiły się doniesienia, że FIFA planuje poważne zmiany dla drużyn grających w barażach.

Jan Urban i Robert Lewandowski
Jan Urban i Robert LewandowskiPIOTR KUCZA/FOTOPYK / NEWSPIX.PLNewspix.pl

Reprezentacja Polski w eliminacjach do mistrzostw świata 2026 ma do rozegrania jeszcze dwa mecze. U siebie z Holandią oraz na wyjeździe z Maltą. Od początku walki o przyszłoroczny mundial było wiadome, że biało-czerwoni celują w drugie miejsce, dające prawo gry w barażach. Wyprzedzenie Oranje i bezpośredni awans były rozpatrywane w kontekście małego cudu. Co prawda Polska nie straciła jeszcze szansy na pierwsze miejsce, ale trudno uznać to za możliwy scenariusz.

Podopieczni Urbana chcąc bezpośrednio awansować na mundial, musieliby wysoko pokonać Holandię oraz ograć Maltę i liczyć na to, że Litwa sprawi sensację i urwie punkty Oranje na ich terenie. Dlatego wszyscy skupiają się na barażach i na tym, co czeka w nich kadrę Urbana. A z pojawiających się doniesień w mediach społecznościowych wynika, że FIFA planuje spore zmiany dla zespołów grających w barażach właśnie.

    Polska awansuje w koszykach na mundial? FIFA szykuje rewolucję przed mundialem

    Na razie obowiązuje zasada, że zespoły walczące o awans w barażach w losowaniu mistrzostw świata uwzględniane są w czwartym koszyku. Tym samym mają większą "szansę" na trafienie na trudniejsze zespoły w fazie grupowej mundialu. I właśnie w czwartym koszyku miałaby się znaleźć reprezentacja Polski. Biało-czerwoni mogą zanotować jednak ważny awans.

      Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Football Meets Data w mediach społecznościowych, FIFA ma zamiar wprowadzić małą rewolucję, która mogłaby sporo zmienić podczas losowania. Działacze chcą bowiem, żeby o rozstawieniu decydowała pozycja w rankingu FIFA drużyny najwyżej rozstawionej w ścieżce barażowej. Co to oznacza dla reprezentacji Polski?

      Biało-czerwoni zanotowaliby awans z czwartego do trzeciego koszyka. Największa rewolucja czekałaby reprezentację Włoch. Italia przeskoczyłaby z czwartego do pierwszego koszyka, a np. Niemcy i Austria spadłyby do odpowiednio drugiego i trzeciego koszyka. Miałoby to ogromny wpływ skład grup na mundialu i niewątpliwie byłoby to pozytywnym rozwiązaniem dla reprezentacji Polski, jeśli ta zagrałaby na mundialu.

      Mężczyzna w garniturze wykonuje gest ręką podczas wydarzenia sportowego, w tle widoczne osoby w sportowych strojach i tłum kibiców.
      Selekcjoner reprezentacji Polski Jan UrbanPhoto by HANS VAN DER VALK / Orange Pictures / DPPI via AFPAFP
      Trener reprezentacji Polski w piłce nożnej siedzi przy stole podczas konferencji prasowej, w tle plansza z logotypami sponsorów, na stole mikrofon oraz napoje sportowe.
      Jan UrbanFoto OlimpikAFP

