Marcową porażką ze Szwecją (2:3) reprezentacja Polski zaprzepaściła szansę na awans na tegoroczny mundial organizowany w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Pojawiły się głosy, że to koniec marzeń nie tylko o wyjeździe na piłkarskie mistrzostwa świata, ale i zmierzch reprezentacyjnej kariery Roberta Lewandowskiego. Sam kapitan kadry sprawy nie przesądził i dał sobie czas na zastanowienie.

Gdy przed kamerą TVP Sport zapytano go, czy niebawem zakończy grę dla Polski, nie potrafił złożyć jednoznacznej deklaracji. "Nie wiem, nie potrafię teraz tego powiedzieć. Muszę się na spokojnie zastanowić. Wrócę do klubu, mam jeszcze trochę meczów do rozegrania. Te znaki zapytania z tyłu głowy... sam będę musiał sobie na nie odpowiedzieć" - mówił.

A co gdyby, przedziwnym zrządzeniem losu, podopieczni Jana Urbana jednak na mundial pojechali? Taki sensacyjny scenariusz kreśli "The Athletic". A Polski Związek Piłki Nożnej dosadnie komentuje.

Polska z szansą na mundial? Komentarz PZPN mówi wszystko

Reprezentacja Iranu jest na liście dopuszczonych do udziału w najbliższych mistrzostwach świata, lecz od tygodni nie milkną spekulacje na temat tego, czy jednak nie zbojkotuje imprezy. Kraj pogrążony jest bowiem w wojnie z jednym z organizatorów turnieju - USA. Możliwość takiego scenariusza ma uprawdopodabniać fakt, że FIFA krytycznie donosi się do wniosku irańskiej federacji o przeniesienie meczów tego zespołu do innych państw-gospodarzy: Meksyku lub Kanady.

Mecze zostaną rozegrane tam, gdzie powinny, zgodnie z terminarzem. Nie ma planu B, nie ma planu C, nie ma planu D

Według "The Athletic" FIFA ma rozpatrywać różne scenariusze na wypadek rezygnacji Iranu z udziału w zawodach. Jednym z nich jest rzekomo organizacja dodatkowych baraży o zwolnione miejsce na mundialu. Do rywalizacji stanąć mogłyby albo dwie drużyny europejskie (wymienia się tu Włochy i Danię, lub - w mniej prawdopodobnej wersji - Polskę) albo dwie ekipy azjatyckie.

Jeśli u któregoś polskiego kibica rozpaliła się iskierka nadziei, szybko zgasi ją komentarz PZPN. "Nic nie wiemy o takim pomyśle. Nie wierzymy w taki scenariusz, to zwykłe spekulacje" - przekazała federacja "Faktowi".

Mundial 2026 ma zostać rozegrany w terminie od 11 czerwca do 19 lipca. Rywalizacja rozpocznie się od fazy grupowej. Iran trafił do grupy G, gdzie ma zmierzyć się z Nową Zelandią (16 czerwca), Belgią (21 czerwca) i Egiptem (27 czerwca). Wszystkie spotkania mają zostać rozegrane na terenie Stanów Zjednoczonych. Pierwsze dwa na SoFi Stadium w Inglewood, a trzeci na Lumen Field w Seattle.

