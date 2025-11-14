Polska - Holandia. Gdzie obejrzeć? O której godzinie? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Polska - Holandia w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026 w piłce nożnej zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Polska - Holandia. O której? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, PROGRAM TV]

Reprezentacja Polski ma przed sobą ostatnie dwa mecze eliminacji mistrzostw świata 2026, które zarazem będą jej ostatnimi występami w tym roku kalendarzowym. "Biało-Czerwoni" w najbliższym spotkaniu zmierzą się z Holandią.

Polska ma niewielkie szanse na bezpośredni awans na mundial. Piłkarze Jana Urbana musieliby pokonać Holandię i liczyć na jej remis lub porażkę z Litwą, lub bardzo wysoko, czyli różnicą kilkunastu bramek wygrać z Maltą, tak, aby mieć lepszy bilans bramkowy od "Oranje". Oba te scenariusze są raczej mało prawdopodobne. O ile z tych warunków najbardziej realne jest zwycięstwo nad Holendrami, o tyle trudno uwierzyć w ich wpadkę z Litwinami, którzy dotychczas zgromadzili ledwie trzy punkty. Dlatego wiele na to wskazuje, że Roberta Lewandowskiego i spółkę czeka walka o mistrzostwa świata w barażach.

Holandia w tych eliminacjach jak na razie jest liderem grupy. Punkty straciła tylko raz, kiedy w Rotterdamie Polacy wywalczyli remis 1:1. Polska ostatni raz pokonała Holendrów bardzo dawno, bo w 1979 roku, ale ostatnie mecze tych zespołów są bardzo wyrównane, dlatego można mieć nadzieję, że ta nieszczęśliwa seria zostanie wreszcie przełamana.

Mecz Polska - Holandia w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026 w piłce nożnej zostanie rozegrany w piątek 14 listopada o godzinie 20:45. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej.

