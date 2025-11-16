Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polscy kibice zatrzymani na Malcie, policja wkroczyła do akcji. Interwencja na lotnisku

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Piłkarska reprezentacja Polski już niebawem zakończy swe zmagania w fazie grupowej eliminacji MŚ 2026 spotkaniem na wyjeździe z Maltą. Niestety w przeddzień potyczki doszło do nieprzyjemnego incydentu z udziałem kibiców "Biało-Czerwonych", który sprawił, że do akcji musiała wkroczyć maltańska policja. Funkcjonariusze interweniowali na miejscowym lotnisku.

Polscy kibice (zdj. ilustracyjne)
Polscy kibice (zdj. ilustracyjne)Leszek SzymańskiPAP

Reprezentacja Polski w piłce nożnej w ostatni piątek zdołała po raz drugi zremisować z - postrzeganą jako wyraźnie silniejszą - ekipą Holandii 1:1 w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026.

Teraz przed podopiecznymi Jana Urbana już tylko i wyłącznie jedno wyzwanie w mundialowych kwalifikacjach - starcie z zespołem Malty, który co ciekawe ostatnio zaskoczył Finów i ograł ich 1:0. Niestety na krótko przed rywalizacją "Czerwonych" i "Biało-Czerwonych" doszło do przykrego incydentu...

Finlandia - Malta. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Polscy kibice zatrzymani na Malcie. Z lotniska wprost do aresztu

Jak bowiem poinformował Michał Boncler, dziennikarz serwisu Meczyki.pl, na Malcie zostało zatrzymanych trzech polskich kibiców. Przyczyną było ich zachowanie na pokładzie samolotu lecącego z naszego kraju do państwa ze stolicą w Valletcie.

Mężczyźni (mający przy sobie alkohol) mieli zakłócać porządek oraz nie stosować się do poleceń załogi. Teraz spędzą jakiś czas w areszcie, do którego zostali doprowadzeni przez policjantów w zasadzie wprost z płyty lotniska.

El. MŚ 2026. Malta podejmuje Polskę, Holendrzy zagrają z Litwinami

Pierwszy gwizdek w potyczce Malta - Polska wybrzmi 17 listopada dokładnie o godz. 20.45 - równocześnie swe zmagania rozpoczną też inni grupowi rywale "Biało-Czerwonych" - Holandia podejmie u siebie Litwę.

Piłkarze Urbana są już pewni udziału w barażach, zaplanowanych na marzec przyszłego roku. W teorii mogliby oni zając nawet pierwsze miejsce w grupie G, ale warunki, które musiałyby zostać spełnione, by taki scenariusz się zrealizował, są wręcz ekstremalnie trudne.

Zobacz również:

Piłka nożna

Spektakularny strzał w el. MŚ. Kibice od razu wstali z miejsc. "Nowy Yamal" [WIDEO]

Piłkarze w czerwonych strojach świętują zdobycie gola na stadionie, część z nich biegnie w stronę trybun, a kibice z flagami w tle okazują wsparcie.
Reprezentacja PolskiWojtek RadwańskiEast News
Czerwono-żółta chorągiewka narożna na zielonym boisku piłkarskim, trybuny na tle nieba i wzgórz, stadion pusty, dobrze zadbana murawa.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)STRINGERAFP
Piłka nożna leżąca na środku zielonego boiska na tle pustych trybun stadionu.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)AFP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja