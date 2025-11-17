Polscy kibice zaskoczyli. Tym rzucili w stronę boiska. Niesamowity efekt

Co zaskakujące dla wielu kibiców, mecz z Maltą, w którym zabrakło kilku ważnych elementów polskiej reprezentacji, okazał się trudny dla podopiecznych Jana Urbana. W pewnym momencie z wyniku 3:1 dla Polski zrobiło się nagle 2:2. Widać było, że wielu fanów było zaskoczonych. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 3:2 dla Biało-Czerwonych.

Malta - Polska w eliminacjach do mundialu. Kibice przygotowani

Polacy już z wyczekiwaniem patrzą na kalendarz - w marcu zmierzą się w barażach, by mieć możliwość gry w mistrzostwach świata w 2026 roku. Ostatni mecz eliminacji - z Maltą - był już momentem rozprężenia w kadrze, co widać było od pierwszych minut spotkania. Wielu kibiców nie było zadowolonych z gry polskiej drużyny i przypominali o najgorszych momentach kadry w ostatnich latach.

Ci jednak, którzy przyjechali na miejsce, byli przygotowani. Postanowili przywieźć ze sobą nie tylko polskie flagi, ale również pokazać, że są w stanie zrobić piękne efekty, które zawsze sprawdzają się na każdym stadionie.

Polscy kibice pokazali piękny doping

Od samego początku spotkania Polscy kibice zapewnili mocny doping Biało-Czerwonym. W pewnym momencie postanowili wyjąć tajny as z rękawa i rzucili białymi serpentynami w kierunku boiska.

"Tak, tym akurat można rzucać w stronę boiska. Mocny doping polskich kibiców od początku spotkania" - można było przeczytać na profilu Kanału Sportowego, który zamieścił nagranie.

Kibice na PGE Narodowym ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Stadion Narodowy Mateusz Wlodarczyk AFP