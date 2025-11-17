Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polscy kibice zaskoczyli. Tym rzucili w stronę boiska. Niesamowity efekt

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Mecz Polaków z Maltą od początku nie układał się po myśli Biało-Czerwonych. Kibice od samego początku chcieli pokazać jak najlepszy doping. Okazało się, że na trybuny przyszli przygotowani. W pewnym momencie wypuścili z trybun jedną rzecz, która stworzyła niezwykle piękny efekt. Nagranie krąży już po sieci.

Robert Lewandowski goni Kurta Shawa w meczu Malta - Polska
Robert Lewandowski goni Kurta Shawa w meczu Malta - PolskaLeszek SzymańskiPAP

Co zaskakujące dla wielu kibiców, mecz z Maltą, w którym zabrakło kilku ważnych elementów polskiej reprezentacji, okazał się trudny dla podopiecznych Jana Urbana. W pewnym momencie z wyniku 3:1 dla Polski zrobiło się nagle 2:2. Widać było, że wielu fanów było zaskoczonych. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 3:2 dla Biało-Czerwonych.

Malta - Polska w eliminacjach do mundialu. Kibice przygotowani

Polacy już z wyczekiwaniem patrzą na kalendarz - w marcu zmierzą się w barażach, by mieć możliwość gry w mistrzostwach świata w 2026 roku. Ostatni mecz eliminacji - z Maltą - był już momentem rozprężenia w kadrze, co widać było od pierwszych minut spotkania. Wielu kibiców nie było zadowolonych z gry polskiej drużyny i przypominali o najgorszych momentach kadry w ostatnich latach.

Brutalny faule w eliminacjach MŚ. TOP 4 czerwone kartki dnia. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Ci jednak, którzy przyjechali na miejsce, byli przygotowani. Postanowili przywieźć ze sobą nie tylko polskie flagi, ale również pokazać, że są w stanie zrobić piękne efekty, które zawsze sprawdzają się na każdym stadionie.

Polscy kibice pokazali piękny doping

Od samego początku spotkania Polscy kibice zapewnili mocny doping Biało-Czerwonym. W pewnym momencie postanowili wyjąć tajny as z rękawa i rzucili białymi serpentynami w kierunku boiska. 

"Tak, tym akurat można rzucać w stronę boiska. Mocny doping polskich kibiców od początku spotkania" - można było przeczytać na profilu Kanału Sportowego, który zamieścił nagranie.

Zobacz również:

Kibice reprezentacji Polski na PGE Narodowym
Reprezentacja

Jasny przekaz dla kadry. Popłynął wprost z trybun

Jakub Żelepień
Jakub Żelepień
Kibice na PGE Narodowym
Kibice na PGE NarodowymANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
Tłum kibiców na stadionie ubranego w czerwono-białe barwy, trzymających nad głowami szaliki z napisem Polska, atmosfera wspólnego wsparcia i entuzjazmu sportowego.
Stadion NarodowyMateusz WlodarczykAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja