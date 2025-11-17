Polscy kibice zaskoczyli. Tym rzucili w stronę boiska. Niesamowity efekt
Mecz Polaków z Maltą od początku nie układał się po myśli Biało-Czerwonych. Kibice od samego początku chcieli pokazać jak najlepszy doping. Okazało się, że na trybuny przyszli przygotowani. W pewnym momencie wypuścili z trybun jedną rzecz, która stworzyła niezwykle piękny efekt. Nagranie krąży już po sieci.
Co zaskakujące dla wielu kibiców, mecz z Maltą, w którym zabrakło kilku ważnych elementów polskiej reprezentacji, okazał się trudny dla podopiecznych Jana Urbana. W pewnym momencie z wyniku 3:1 dla Polski zrobiło się nagle 2:2. Widać było, że wielu fanów było zaskoczonych. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 3:2 dla Biało-Czerwonych.
Malta - Polska w eliminacjach do mundialu. Kibice przygotowani
Polacy już z wyczekiwaniem patrzą na kalendarz - w marcu zmierzą się w barażach, by mieć możliwość gry w mistrzostwach świata w 2026 roku. Ostatni mecz eliminacji - z Maltą - był już momentem rozprężenia w kadrze, co widać było od pierwszych minut spotkania. Wielu kibiców nie było zadowolonych z gry polskiej drużyny i przypominali o najgorszych momentach kadry w ostatnich latach.
Ci jednak, którzy przyjechali na miejsce, byli przygotowani. Postanowili przywieźć ze sobą nie tylko polskie flagi, ale również pokazać, że są w stanie zrobić piękne efekty, które zawsze sprawdzają się na każdym stadionie.
Polscy kibice pokazali piękny doping
Od samego początku spotkania Polscy kibice zapewnili mocny doping Biało-Czerwonym. W pewnym momencie postanowili wyjąć tajny as z rękawa i rzucili białymi serpentynami w kierunku boiska.
"Tak, tym akurat można rzucać w stronę boiska. Mocny doping polskich kibiców od początku spotkania" - można było przeczytać na profilu Kanału Sportowego, który zamieścił nagranie.