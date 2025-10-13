Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polscy kibice dali popis w Kownie. Policja miała pełne ręce roboty

Oprac.: Amanda Gawron

Fani polskiego futbolu licznie udali się do Kowna, gdzie "Biało-Czerwoni" rozegrali kolejny mecz eliminacji mistrzostw świata z Litwą. Niestety, policja odnotowała kilka dość nietypowych incydentów z udziałem polskich kibiców. Jedno jest pewne - litewscy funkcjonariusze w ostatnich dniach mieli pełne ręce roboty.

Na trybunach stadionu w Kownie pojawiło się kilka tysięcy polskich kibicówFoto OlimpikAFP

Eliminacyjny mecz Litwa - Polska w Kownie zakończył się wynikiem 2:0 dla "Biało-Czerwonych", co zapewniło drużynie Jana Urbana cenne punkty w drodze do mistrzostw świata. Spotkanie rozegrane na stadionie im. S. Dariusa i S. Girėnasa przyciągnęło ponad 12 tysięcy widzów, w tym kilka tysięcy fanów z Polski, którzy nadali wydarzeniu wyjątkową atmosferę. Głośny doping, flagi, śpiewy i czerwono-białe barwy zdominowały trybuny, a miejscowi komentatorzy przyznali, że polscy kibice potrafią stworzyć prawdziwe piłkarskie święto. Niestety, jak to często bywa przy tego typu wydarzeniach, nie obyło się bez kilku incydentów, które odnotowała miejscowa policja.

Incydenty z udziałem polskich kibiców w Kownie. Policja musiała interweniować

Jak poinformowała policja okręgowa w Kownie, weekend 11-13 października był dla funkcjonariuszy wyjątkowo intensywny. Choć nie doszło do żadnych poważnych starć ani aktów wandalizmu, jednak mundurowi musieli kilkukrotnie interweniować w sprawach związanych z zachowaniem przyjezdnych fanów. Już w niedzielny poranek, o godz. 9:11 czasu lokalnego, zgłoszono przypadek 38-letniego mężczyzny, który przeszedł przez kasy jednego ze sklepów przy alei Laisves, nie płacąc za towar. Policja sporządziła wobec niego protokół wykroczenia administracyjnego.

Tego samego dnia wieczorem, o godz. 18:05, służby zostały wezwane do mężczyzny z raną głowy, znalezionego również w okolicy alei Laisves. Poszkodowany - jak sam przyznał - miał przewrócić się po spożyciu alkoholu i nie wniósł żadnych roszczeń. Niedługo potem, między godz. 19:30 a 21:00, policjanci kilkukrotnie reagowali na zgłoszenia dotyczące nieobyczajnych zachowań. Dwukrotnie interweniowali przy alei Perkuno, gdzie zauważono osoby oddające mocz w miejscu publicznym.

Najpoważniejsza sytuacja miała miejsce około godz. 21:40, kiedy pijany mężczyzna z wynikiem 2,6 promila próbował wbiec na murawę stadionu. Został zatrzymany i ukarany mandatem za spożywanie alkoholu oraz zakłócanie porządku publicznego. W trakcie meczu konieczna była też interwencja medyków - 64-letni kibic źle się poczuł i został przewieziony do szpitala. Po końcowym gwizdku większość fanów spokojnie opuściła stadion, a ulice Kowna szybko się uspokoiły.

Nieco mniej spokojnie było następnego dnia rano. O godz. 6:24 policja otrzymała wezwanie do jednego z hoteli przy ulicy Aukstaiciu, gdzie - jak donosi litewska prasa - hałasowali zagraniczni kibice. Gdy patrol dotarł na miejsce, sytuacja była już opanowana, a uczestnicy nocnej zabawy poszli spać. Mimo kilku nieobyczajnych zachowań, litewska policja oceniła jednak wizytę polskich kibiców pozytywnie. "Nie odnotowano poważnych naruszeń prawa ani przypadków agresji" - podkreślono w raporcie.

