Polki sprawiły sensację w Gdańsku. Holandia zaskoczona. Przepiękny gol Pajor
W pierwszym meczu eliminacji do mistrzostw świata podopieczne Niny Patalon mierzyły się w Gdańsku z Holenderkami. Zdobyły nawet bramkę jako pierwsze, ale później doszło do bolesnego dla nich zwrotu akcji. Ewa Pajor i spółka walczyły z reprezentacją Oranje jak równe z równymi do samego końca. Ta determinacja została nagrodzona golem po wspaniałej akcji Eweliny Kamczyk i Pauliny Tomasiak. Spotkanie zakończyło się remisem 2:2.
W 8. minucie meczu w Gdańsku Polki po raz pierwszy stworzyły bardzo duże zagrożenie pod bramką Holenderek.
Po rzucie rożnym do strzału głową doszła Tanja Pawollek. Piłka po jej uderzeniu trafiła jednak w poprzeczke.
Chwilę później zakotłowało się pod bramką Polek - również po rzucie rożnym. Gospodynie potrafiły jednak obronić się przed naporem Holenderek.
W 15. minucie podopieczne Niny Patalon miały kolejną dobrą akcję zakończoną strzałem Pawollek - najbardziej aktywnej zawodniczki Polski od początku meczu. Tym razem piłkarka Unionu Berlin trafił jednak wprost w bramkarkę.
W 24. minucie padł pierwszy gol w tym spotkaniu. I ku wielkiej radości kibicom na Polsat Plus Arena w Gdańsku - zdobyła go Ewa Pajor. Napitanka naszej drużyny narodowej popisała się znakomitą akcją indywidualną i wykończyła ją strzałem prawą nogą na dalszy słupek. Piłka wpadła do siatki tuż pod "okienkiem".
Tuż przed przerwą nadeszła odpowiedź Holenderek. Na 1:1 strzeliła Veerle Buurman. Gol ten nie zamazał jednak pozytywnego wrażenia, jakie po pierwszej połowie zostawiły piłkarki Niny Patalon.
Druga połowa dla Polek zaczęła się w najgorszy możliwy sposób - od straty gola na 1:2. "Biało-Czerwone" po raz pierwszy w tym spotkaniu musiały więc gonić wynik.
W 57. minucie Polska była bardzo bliska wyrównania. Piłka po strzale głową Ewy Pajor trafiła poprzeczka. Było już to nasze drugie obramowanie w tym meczu. Szczęście pod tym względem sprzyjało rywalkom.
Na ok. kwadrans przed końcem meczu Adriana Achcińska oddała bardzo dobry strzał na bramkę Holandii. Uderzenie z dystansu było bardzo mocne i piłka o kilkanaście centymetró minęła "okienko" bramki. Gdyby to wpadło, mielibyśmy przepięknego gola.
Na kilka minut przed końcem meczu Ewelina Kamczyk posłała cudowne podanie do Pauliny Tomasiak. To zagranie przerodziło się w asystę najwyszej klasy, ponieważ ostatnia z wymienionych znakomicie wykończyła akcję.
Spotkanie zakończyło się bardzo dobrym wynikiem reprezentacji Polski. Nasze piłkarki nie były faworytkami tego meczu - wręcz przeciwnie. Mimo wszystko udało im się wywalczyć w Gdańsk cenny remis 2:2. Walka o zwycięstwo toczyła się do samego końca. To bardzo pocieszające, że Polki potrafiły walczyć z Holenderkami jak równe z równymi i zdobyć cenny punkt.
Kolejny mecz reprezentacji Polski w eliminacjach do mistrzostw świata rozegra 7 marca. Tym razem o trzy punkty podopieczne Niny Patalon powalczą z Francją.