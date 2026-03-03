Polki sprawiły sensację w Gdańsku. Holandia zaskoczona. Przepiękny gol Pajor

W pierwszym meczu eliminacji do mistrzostw świata podopieczne Niny Patalon mierzyły się w Gdańsku z Holenderkami. Zdobyły nawet bramkę jako pierwsze, ale później doszło do bolesnego dla nich zwrotu akcji. Ewa Pajor i spółka walczyły z reprezentacją Oranje jak równe z równymi do samego końca. Ta determinacja została nagrodzona golem po wspaniałej akcji Eweliny Kamczyk i Pauliny Tomasiak. Spotkanie zakończyło się remisem 2:2.

Ewa Pajor zdobyła gola w meczu z Holandią
Ewa Pajor z golem przeciwko Holandii Adam War¿awaPAP

W 8. minucie meczu w Gdańsku Polki po raz pierwszy stworzyły bardzo duże zagrożenie pod bramką Holenderek.

Po rzucie rożnym do strzału głową doszła Tanja Pawollek. Piłka po jej uderzeniu trafiła jednak w poprzeczke.

Chwilę później zakotłowało się pod bramką Polek - również po rzucie rożnym. Gospodynie potrafiły jednak obronić się przed naporem Holenderek.

W 15. minucie podopieczne Niny Patalon miały kolejną dobrą akcję zakończoną strzałem Pawollek - najbardziej aktywnej zawodniczki Polski od początku meczu. Tym razem piłkarka Unionu Berlin trafił jednak wprost w bramkarkę.

W 24. minucie padł pierwszy gol w tym spotkaniu. I ku wielkiej radości kibicom na Polsat Plus Arena w Gdańsku - zdobyła go Ewa Pajor. Napitanka naszej drużyny narodowej popisała się znakomitą akcją indywidualną i wykończyła ją strzałem prawą nogą na dalszy słupek. Piłka wpadła do siatki tuż pod "okienkiem".

Tuż przed przerwą nadeszła odpowiedź Holenderek. Na 1:1 strzeliła Veerle Buurman. Gol ten nie zamazał jednak pozytywnego wrażenia, jakie po pierwszej połowie zostawiły piłkarki Niny Patalon.

Druga połowa dla Polek zaczęła się w najgorszy możliwy sposób - od straty gola na 1:2. "Biało-Czerwone" po raz pierwszy w tym spotkaniu musiały więc gonić wynik.

W 57. minucie Polska była bardzo bliska wyrównania. Piłka po strzale głową Ewy Pajor trafiła poprzeczka. Było już to nasze drugie obramowanie w tym meczu. Szczęście pod tym względem sprzyjało rywalkom.

Na ok. kwadrans przed końcem meczu Adriana Achcińska oddała bardzo dobry strzał na bramkę Holandii. Uderzenie z dystansu było bardzo mocne i piłka o kilkanaście centymetró minęła "okienko" bramki. Gdyby to wpadło, mielibyśmy przepięknego gola.

Na kilka minut przed końcem meczu Ewelina Kamczyk posłała cudowne podanie do Pauliny Tomasiak. To zagranie przerodziło się w asystę najwyszej klasy, ponieważ ostatnia z wymienionych znakomicie wykończyła akcję. 

Spotkanie zakończyło się bardzo dobrym wynikiem reprezentacji Polski. Nasze piłkarki nie były faworytkami tego meczu - wręcz przeciwnie. Mimo wszystko udało im się wywalczyć w Gdańsk cenny remis 2:2. Walka o zwycięstwo toczyła się do samego końca. To bardzo pocieszające, że Polki potrafiły walczyć z Holenderkami jak równe z równymi i zdobyć cenny punkt.

Kolejny mecz reprezentacji Polski w eliminacjach do mistrzostw świata rozegra 7 marca. Tym razem o trzy punkty podopieczne Niny Patalon powalczą z Francją.

Kwal. do MŚ - Europa (K)
Liga A
03.03.2026
18:00
Zakończony
Ewa Pajor
24'
Paulina Tomasiak
84'
Veerle Buurman
44'
Jill Roord
47'
Statystyki meczu

Polska (K)
2 - 2
Holandia (K)
Posiadanie piłki
43%
57%
Strzały
18
18
Strzały celne
7
5
Strzały niecelne
6
8
Strzały zablokowane
5
5
Ataki
70
107
