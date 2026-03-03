W 8. minucie meczu w Gdańsku Polki po raz pierwszy stworzyły bardzo duże zagrożenie pod bramką Holenderek.

Po rzucie rożnym do strzału głową doszła Tanja Pawollek. Piłka po jej uderzeniu trafiła jednak w poprzeczke.

Chwilę później zakotłowało się pod bramką Polek - również po rzucie rożnym. Gospodynie potrafiły jednak obronić się przed naporem Holenderek.

W 15. minucie podopieczne Niny Patalon miały kolejną dobrą akcję zakończoną strzałem Pawollek - najbardziej aktywnej zawodniczki Polski od początku meczu. Tym razem piłkarka Unionu Berlin trafił jednak wprost w bramkarkę.

W 24. minucie padł pierwszy gol w tym spotkaniu. I ku wielkiej radości kibicom na Polsat Plus Arena w Gdańsku - zdobyła go Ewa Pajor. Napitanka naszej drużyny narodowej popisała się znakomitą akcją indywidualną i wykończyła ją strzałem prawą nogą na dalszy słupek. Piłka wpadła do siatki tuż pod "okienkiem".

Rozwiń

Tuż przed przerwą nadeszła odpowiedź Holenderek. Na 1:1 strzeliła Veerle Buurman. Gol ten nie zamazał jednak pozytywnego wrażenia, jakie po pierwszej połowie zostawiły piłkarki Niny Patalon.

Druga połowa dla Polek zaczęła się w najgorszy możliwy sposób - od straty gola na 1:2. "Biało-Czerwone" po raz pierwszy w tym spotkaniu musiały więc gonić wynik.

W 57. minucie Polska była bardzo bliska wyrównania. Piłka po strzale głową Ewy Pajor trafiła poprzeczka. Było już to nasze drugie obramowanie w tym meczu. Szczęście pod tym względem sprzyjało rywalkom.

Na ok. kwadrans przed końcem meczu Adriana Achcińska oddała bardzo dobry strzał na bramkę Holandii. Uderzenie z dystansu było bardzo mocne i piłka o kilkanaście centymetró minęła "okienko" bramki. Gdyby to wpadło, mielibyśmy przepięknego gola.

Na kilka minut przed końcem meczu Ewelina Kamczyk posłała cudowne podanie do Pauliny Tomasiak. To zagranie przerodziło się w asystę najwyszej klasy, ponieważ ostatnia z wymienionych znakomicie wykończyła akcję.

Spotkanie zakończyło się bardzo dobrym wynikiem reprezentacji Polski. Nasze piłkarki nie były faworytkami tego meczu - wręcz przeciwnie. Mimo wszystko udało im się wywalczyć w Gdańsk cenny remis 2:2. Walka o zwycięstwo toczyła się do samego końca. To bardzo pocieszające, że Polki potrafiły walczyć z Holenderkami jak równe z równymi i zdobyć cenny punkt.

Kolejny mecz reprezentacji Polski w eliminacjach do mistrzostw świata rozegra 7 marca. Tym razem o trzy punkty podopieczne Niny Patalon powalczą z Francją.

Statystyki meczu Polska (K) 2 - 2 Holandia (K) Posiadanie piłki 43% 57% Strzały 18 18 Strzały celne 7 5 Strzały niecelne 6 8 Strzały zablokowane 5 5 Ataki 70 107

Real Madryt CF - Getafe CF. Gol Satriano. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports