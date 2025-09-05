Policzyli nasze szanse na awans. O jednym zapomnieli. A to może być kluczem

Debiut Jana Urbana przypadł na niezwykle wymagający, prawdopodobnie najtrudniejszy mecz całych eliminacji. Holandia to obecnie zespół szerokiej, światowej czołówki, a w ostatnim czasie na własnym terenie roznosiła kolejnych rywali w pył. Co tu kryć - pierwsze minuty starcia w Rotterdamie nie dawały nam nadziei na korzystny wynik. Gdy gospodarze objęli prowadzenie, nawet najwięksi z optymistów musieli w "Biało-Czerwonych" zwątpić. Jak miało się okazać - niesłusznie.

W drugiej części gry, po zejściu z boiska Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego, a wejściu graczy z Ekstraklasy, jak Paweł Wszołek, Bartosz Kapustka czy Kamil Grosicki nieoczekiwanie udało się doprowadzić do wyrównania. Cała trójka "maczała w tym palce", a tym, który pokonał bramkarza rywali był Matty Cash. Jego atomowe uderzenie z linii pola karnego było jednym z najładniejszych goli kadry w ostatnich latach. I jak się okazuje - miało wielkie znaczenie w kontekście walki o awans na MŚ.

Analitycy to przegapili

Analitycy "Football Meets Data" przeliczyli nasze szanse na zdobycie przepustki. O ile remis z Holendrami niewiele zmienił w kontekście walki o 1. miejsce w grupie, był potężnym krokiem naprzód w boju o premiowaną grą w barażach drugą lokatę. Obecnie, według wyliczeń mamy na nie aż 71 procent szans. Wcześniej było to "tylko" 62. Sęk w tym, że specjaliści nie zwrócili uwagi na jeden detal.

Aktualnie zarówno my, jak i "Oranje" mają na koncie po siedem punktów. Gospodarze czwartkowego starcia rozegrali co prawda dotąd o jeden mecz mniej, ale nawet "wliczając" w nim wygraną, dystans nas dzielący to ledwie trzy punkty. Oznacza to, że istnieje potencjalny scenariusz, w którym 14 listopada zagramy z Holandią o pierwsze miejsce w grupie. Także i tu sytuacja nie jest jednak do końca "różowa".

Nawet, gdyby doszło do sytuacji, gdy na koniec eliminacji Polska i Holandia mają na koncie taką samą liczbę punktów, decydować o pierwszej lokacie będzie bilans bramek. Ten jest na ten moment bardzo korzystny dla rywali (11:1), dla nas - zdecydowanie mniej (5:3).

Matty Cash Grzegorz Wajda Reporter