Policzyli nasze szanse na awans. O jednym zapomnieli. A to może być kluczem
Reprezentacja Polski niespodziewanie "urwała" punkty faworyzowanym Holendrom w czwartkowym meczu eliminacji mistrzostw świata. Bajeczny gol Matty'ego Casha z 80. minuty nie tylko dał nam remis, ale znacząco wpłynął też na sytuację w grupie eliminacyjnej. Analitycy przyjrzeli się już naszym szansom na awans. Na jeden detal nie zwrócili jednak uwagi.
Debiut Jana Urbana przypadł na niezwykle wymagający, prawdopodobnie najtrudniejszy mecz całych eliminacji. Holandia to obecnie zespół szerokiej, światowej czołówki, a w ostatnim czasie na własnym terenie roznosiła kolejnych rywali w pył. Co tu kryć - pierwsze minuty starcia w Rotterdamie nie dawały nam nadziei na korzystny wynik. Gdy gospodarze objęli prowadzenie, nawet najwięksi z optymistów musieli w "Biało-Czerwonych" zwątpić. Jak miało się okazać - niesłusznie.
W drugiej części gry, po zejściu z boiska Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego, a wejściu graczy z Ekstraklasy, jak Paweł Wszołek, Bartosz Kapustka czy Kamil Grosicki nieoczekiwanie udało się doprowadzić do wyrównania. Cała trójka "maczała w tym palce", a tym, który pokonał bramkarza rywali był Matty Cash. Jego atomowe uderzenie z linii pola karnego było jednym z najładniejszych goli kadry w ostatnich latach. I jak się okazuje - miało wielkie znaczenie w kontekście walki o awans na MŚ.
Analitycy to przegapili
Analitycy "Football Meets Data" przeliczyli nasze szanse na zdobycie przepustki. O ile remis z Holendrami niewiele zmienił w kontekście walki o 1. miejsce w grupie, był potężnym krokiem naprzód w boju o premiowaną grą w barażach drugą lokatę. Obecnie, według wyliczeń mamy na nie aż 71 procent szans. Wcześniej było to "tylko" 62. Sęk w tym, że specjaliści nie zwrócili uwagi na jeden detal.
Aktualnie zarówno my, jak i "Oranje" mają na koncie po siedem punktów. Gospodarze czwartkowego starcia rozegrali co prawda dotąd o jeden mecz mniej, ale nawet "wliczając" w nim wygraną, dystans nas dzielący to ledwie trzy punkty. Oznacza to, że istnieje potencjalny scenariusz, w którym 14 listopada zagramy z Holandią o pierwsze miejsce w grupie. Także i tu sytuacja nie jest jednak do końca "różowa".
Nawet, gdyby doszło do sytuacji, gdy na koniec eliminacji Polska i Holandia mają na koncie taką samą liczbę punktów, decydować o pierwszej lokacie będzie bilans bramek. Ten jest na ten moment bardzo korzystny dla rywali (11:1), dla nas - zdecydowanie mniej (5:3).