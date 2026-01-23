Polak zrezygnował z arabskich pieniędzy, teraz powrót do kraju. Już był debiut
Wydawało się, że nieco inaczej wyglądać będzie kariera Pawła Dawidowicza. Ten w minione lato dołączył do arabskiego Al-Hazem, lecz z powodów rodzinnych rozwiązał kontrakt i jest wolnym agentem. Jego sytuację monitorowała Pogoń Szczecin, jednakże nie doszło do porozumienia. Jak się okazuje, ten niebawem zostanie piłkarzem Rakowa Częstochowa. Co więcej, zdaniem Weszło doszło już do nieoficjalnego debiutu.
Bardzo głośno jakiś czas temu było o Pawle Dawidowiczu. Defensor wraz z początkiem lipca 2025 roku zakończył swoją współpracę z Hellasem Werona i stał się wolnym agentem. Polak miał się przenieść do Arabii Saudyjskiej i nawet podpisał kontrakt z tamtejszym Al-Hazem. Do debiutu w zespole jednak nigdy nie doszło, bowiem z powodów rodzinnych umowa została błyskawicznie rozwiązana.
Od tamtego czasu 30-latek pozostawał bez klubu, a do tego ostatni mecz o stawkę rozegrał osiem miesięcy temu. Jego sprowadzenie poważnie sondowała Pogoń Szczecin, lecz do niczego poważniejszego nie doszło. Przełom nastąpił w ostatnich dniach, bowiem jak poinformował portal Meczyki Dawidowicz ma dołączyć do Rakowa Częstochowa.
Ze względu na zbliżający się start rundy wiosennej PKO BP Ekstraklasy ekipa spod Jasnej Góry musi w tej kwestii szybko działać. Szczególnie że sztab szkoleniowy potrzebuje zobaczyć, w jakiej formie jest zawodnik. Z tego względu doszło do dość niespotykanej sytuacji, którą przekazało Weszło.
Dawidowicz zadebiutował w Rakowie. Wszystko nieoficjalnie
Jak przekazał portal, 17-krotny reprezentant Polski jeszcze przed podpisaniem umowy z klubem zaliczył nieoficjalny debiut. Wszystko miało miejsce przy okazji sparingu z FK Vojvodiną Nowy Sad (3:1). Raków nieubłaganie zbliża się do końca obozu w Turcji, a rywalizacja z tym klubem była jedną z dwóch ostatnich przed powrotem do Polski.
- Raków nie podał składu, który rozpoczął mecz kontrolny - wszystkie takie informacje będą trzymane pod kloszem przed startem ligi. Wiemy jednak, że Paweł Dawidowicz znalazł się w wyjściowej jedenastce na pierwszy sparing zespołu trenera Łukasza Tomczyka - czytamy.
Oficjalne ogłoszenie transferu Dawidowicza ma być kwestią czasu. Tym samym 30-latek wróci do Polski po ponad 10 latach przerwy, gdy w 2014 roku zamienił Lechię Gdańsk na Benfikę B. Najbliższe oficjalnie spotkanie Raków rozegra 1 lutego. Będzie to mecz z Wisłą Płock (godz. 14:45), aktualnym liderem polskiej ekstraklasy.