Polak zrezygnował z arabskich pieniędzy, teraz powrót do kraju. Już był debiut

Bardzo głośno jakiś czas temu było o Pawle Dawidowiczu. Defensor wraz z początkiem lipca 2025 roku zakończył swoją współpracę z Hellasem Werona i stał się wolnym agentem. Polak miał się przenieść do Arabii Saudyjskiej i nawet podpisał kontrakt z tamtejszym Al-Hazem. Do debiutu w zespole jednak nigdy nie doszło, bowiem z powodów rodzinnych umowa została błyskawicznie rozwiązana.

Od tamtego czasu 30-latek pozostawał bez klubu, a do tego ostatni mecz o stawkę rozegrał osiem miesięcy temu. Jego sprowadzenie poważnie sondowała Pogoń Szczecin, lecz do niczego poważniejszego nie doszło. Przełom nastąpił w ostatnich dniach, bowiem jak poinformował portal Meczyki Dawidowicz ma dołączyć do Rakowa Częstochowa.

Ze względu na zbliżający się start rundy wiosennej PKO BP Ekstraklasy ekipa spod Jasnej Góry musi w tej kwestii szybko działać. Szczególnie że sztab szkoleniowy potrzebuje zobaczyć, w jakiej formie jest zawodnik. Z tego względu doszło do dość niespotykanej sytuacji, którą przekazało Weszło.

Dawidowicz zadebiutował w Rakowie. Wszystko nieoficjalnie

Jak przekazał portal, 17-krotny reprezentant Polski jeszcze przed podpisaniem umowy z klubem zaliczył nieoficjalny debiut. Wszystko miało miejsce przy okazji sparingu z FK Vojvodiną Nowy Sad (3:1). Raków nieubłaganie zbliża się do końca obozu w Turcji, a rywalizacja z tym klubem była jedną z dwóch ostatnich przed powrotem do Polski.

- Raków nie podał składu, który rozpoczął mecz kontrolny - wszystkie takie informacje będą trzymane pod kloszem przed startem ligi. Wiemy jednak, że Paweł Dawidowicz znalazł się w wyjściowej jedenastce na pierwszy sparing zespołu trenera Łukasza Tomczyka - czytamy.

Oficjalne ogłoszenie transferu Dawidowicza ma być kwestią czasu. Tym samym 30-latek wróci do Polski po ponad 10 latach przerwy, gdy w 2014 roku zamienił Lechię Gdańsk na Benfikę B. Najbliższe oficjalnie spotkanie Raków rozegra 1 lutego. Będzie to mecz z Wisłą Płock (godz. 14:45), aktualnym liderem polskiej ekstraklasy.

Paweł Dawidowicz Marcin Golba AFP

Paweł Dawidowicz Piotr Matusewicz / Piotr Matusewicz / DPPI via AFP AFP

Paweł Dawidowicz AFP