Polak zatrzymał Niemców. Nie kryli po meczu, jest w zaszczytnym gronie

Łukasza Skorupskiego za chwilę śmiało będzie można nazywać ulubieńcem sympatyków klubu piłkarskiego z Bolonii. Zabrzanin już na dobre zadomowił się w tym włoskim mieście i regularnie imponuje między słupkami. Kolejny na to dowód otrzymaliśmy na początku października. Gdyby nie nasz rodak, ekipa z Serie A prawdopodobnie z kretesem przegrałaby z SC Freiburg. Czwartkowa konfrontacja w ramach Ligi Europy zakończyła się remisem 1:1. Do pełni szczęścia 34-latkowi zabrakło tylko obrony rzutu karnego.

"Rozegraliśmy dobry mecz, ale musimy się bardziej postarać, żeby nie stracić bramki. Szkoda, bo dziś prowadziliśmy, a potem podyktowano nam rzut karny i musieliśmy się z tym pogodzić. Tak to wyglądało. Kiedy się nie wygrywa, remis jest w porządku. Spójrzmy w przyszłość: w niedzielę czeka nas kolejny ważny mecz, musimy zdobyć punkty. Mamy duże zaufanie do naszego sztabu, słuchamy, co mówi trener i stosujemy się do rad" - mówił na gorąco Łukasz Skorupski dla klubowych mediów.

Łukasz Skorupski doceniony we Włoszech. Polak został jednym z bohaterów

A później na pewno pojawił się uśmiech na jego twarzy, ponieważ żurnaliści z Półwyspu Apenińskiego pochwalili sportowca w swoich artykułach. "Skorupski ratuje mecz" - już w tytule zauważyła prestiżowa La Gazzetta dello Sport. Aż dwukrotnie interwencje Polaka "znakomitymi" nazwali przedstawiciele równie cenionego Corriere dello Sport. "Skorupski obronił kilka strzałów przed bezskutecznym finałowym atakiem gospodarzy" - stwierdzili.

"Bramkarz Bolonii Łukasz Skorupski nie obronił rzutu karnego przeciwko Freiburgowi, podobnie jak w Birmingham przeciwko Aston Villi, ale i tak zaprezentował się bardzo dobrze" - to z kolei opinia "tuttomercatoweb.com". "Bolognasportnews.it" natomiast określiła naszego rodaka jako kluczowego gracza spotkania. Poza nim na identyczne miano zasłużył Charalampos Lykogiannis. Na pewno zadowolony z postawy 34-latka jest Jan Urban. Nazwisko golkipera powinno znaleźć się na najnowszej liście powołań.

