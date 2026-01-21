Od bardzo dawna dyskusja o obsadzie bramki włoskiej Bologni w zasadzie nie istnieje. Bezapelacyjnym "numerem jeden" w tym zespole od lat pozostaje Łukasz Skorupski. Jego pozycji zagrozić mogą chyba jedynie problemy zdrowotne. Tak wydarzyło się też na początku listopada, gdy serca polskich kibiców zadrżały.

Skorupski w starciu Serie A z SSC Napoli musiał opuścić boisko już w 8. minucie. Obrazki pokazywane przez realizatora mogły niepokoić. Bramkarz reprezentacji Polski co prawda zdołał samodzielnie zejść z boiska, lecz widać było, że doznał kontuzji uda. Jest to ten rodzaj urazu mięśniowego, który w ostatecznym rozrachunku może zabrać kilka tygodni.

Z powodu kontuzji Skorupski nie wziął udziału w listopadowym zgrupowaniu polskiej kadry, która na finiszu eliminacji do mistrzostw świata grała z Holandią oraz Maltą. Lekarz naszej reprezentacji poinformował o "znaczącym uszkodzeniu mięśnia dwugłowego uda". Wątpliwości nie pozostawili również Włosi, którzy zawyrokowali o 45 dniach absencji polskiego golkipera.

Łukasz Skorupski wraca do gry. Trener nie pozostawił złudzeń

Prócz dwóch spotkań kadry Jana Urbana Skorupskiego ominęło również dziesięć potyczek w Serie A, a także rozgrywany w Arabii Saudyjskiej Superpuchar Włoch. Jego drużyna w Rijadzie dotarła do finału, gdzie musiała uznać wyższość AC Milan. We wszystkich tych grach Polaka zastąpił Federico Ravaglia. "Skorup" na dwa ostatnie mecze ligowe wrócił do kadry meczowej, lecz pozostawał na ławce rezerwowych.

Taki wybór trenera nie był jednak spowodowany zmianą decyzji co do obsady bramki przez trenera Bologni. Szkoleniowiec tego klubu Vincenzo Italiano tuż przed starciem w ramach Ligi Europy z Celtikiem Glasgow nie pozostawił najmniejszych wątpliwości. Skorupski już w czwartek wróci do bramki swojego klubu.

- Łukasz wróci jutro. Już z nim rozmawiałem: przyjechał do Werony, żeby poczuć atmosferę meczu, potem wolałem, żeby odbył jeszcze kilka treningów, ale od jutra gra - ogłosił Vincenzo Italiano cytowany przez włoskiego dziennikarza Gianlukę Di Marzio.

Sytuacja Bologna FC w rozgrywkach Ligi Europy cały czas pozostaje otwarta. Po rozegraniu sześciu spotkań włoska drużyna zajmuje 13. miejsce w tabeli i wciąż ma szansę na miejsce w TOP8 i automatyczny awans do 1/8 finału rozgrywek. W najbliższy czwartek rywalem drużyny Skorupskiego będzie szkocki Celtic. Tydzień później na zakończenie zmagań w fazie ligowej Włosi zagrają z Maccabi Tel Awiw.

Łukasz Skorupski wraz z zespołowym kolegą cieszy się z wywalczenia Pucharu Włoch Giuseppe Maffia/NurPhoto) (Photo by Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Łukasz Skorupski Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Łukasz Skorupski GABRIELE MARICCHIOLO / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

