Polak zachwycił w Lidze Mistrzów. Głośno o hitowym transferze. Decyzja już podjęta

Bartłomiej Wrzesiński

Mateusz Kochalski piłkarską jesień może wspominać bardzo dobrze. 25-latek pojawił się na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Ponadto, bardzo udanymi występami w rozgrywkach Ligi Mistrzów 25-latek zwrócił uwagę m.in. Borussii Dortmund. Jak informują azerskie media, bramkarz podjął już decyzję w sprawie swojej najbliższej przyszłości. Komunikat dotarł już do działaczy Karabachu Agdam.

Czterech bramkarzy ubranych w bordowe stroje treningowe reprezentacji Polski stoi w bramce na stadionie piłkarskim, rozmawia i przygotowuje się do treningu, w tle widoczne siatka oraz fragmenty trybun.
Bartosz Mrozek, Łukasz Skorupski, Marcin Bułka i Mateusz Kochalski na treningu reprezentacji PolskiPIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl

Mateusz Kochalski w Polsce długo nie mógł odnaleźć swojego miejsca. Wchodząc do dorosłego futbolu jako zawodnik Legii Warszawa golkiper nigdy nie przebił się do pierwszego zespołu "Wojskowych". Rodzimi kibice dobrze go poznali, gdy wraz z Radomiakiem Radom awansował na boiska Ekstraklasy.

W najwyższej klasie rozgrywkowej Kochalski miejsca jednak nie zagrzał. Ta sztuka udała mu się dopiero w Stali Mielec, która w jego przypadku dość nieoczekiwanie okazała się trampoliną do wielkiego futbolu. Kierunek był nieoczywisty dla polskiego kibica, lecz szybko okazało się, jak słuszna to była decyzja.

Kochalski latem ubiegłego roku trafił do Karabachu Agdam - azerskiego hegemona, który rokrocznie z większymi lub mniejszymi sukcesami występuje w europejskich pucharach. Polak w debiutanckim sezonie sięgnął po mistrzostwo kraju, a także rozegrał sześć spotkań w rozgrywkach Ligi Europy.

    Zrobił furorę w Lidze Mistrzów, poinformował o swoich planach na przyszłość

    Trwający sezon dla polskiego bramkarza, przynajmniej indywidualnie, jest póki co bardzo udany. Zwłaszcza, gdy pod uwagę weźmiemy występy na arenie międzynarodowej. Kochalski był jednym z bohaterów swojego zespołu w starciu z Ferencvarosem decydującym o awansie do fazy ligowej. W niej momentami było równie zdumiewająco. Kulminacja nastąpiła w starciu z SSC Napoli, gdy 25-latek obronił rzut karny wykonywany przez Rasmusa Hojlunda.

    Udane występy w rozgrywkach Ligi Mistrzów szybko zaowocowały zainteresowaniem ze strony uznanych europejskich marek. W kontekście Kochalskiego padła nawet nazwa Borussii Dortmund, jako jednego z klubów żywo zainteresowanych sprowadzeniem Polaka. Być może nawet i podczas zimowego okienka transferowego.

    Pogłoski na temat przyszłości Polaka potęgowały informacje dochodzące z Azerbejdżanu, jakoby Karabach blokował odejście innego z bramkarzy Shahrudina Mahammadaliyewa. Nowe informacje na ten temat dostarczył portal "sportal.az". Ich zdaniem Kochalski zakomunikował władzom Karabachu, że nie ma zamiaru odchodzić z klubu podczas zbliżającego się zimowego okienka transferowego.

    Wygląda więc na to, że Kochalski wiosną wciąż będzie reprezentował barwy mistrza Azerbejdżanu. Karabach w tym momencie gwarantuje mu sporo ciekawych wyzwań. Drużyna Polaka wciąż liczy się w walce o awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów - już w styczniu na zakończenie fazy ligowej zagrają z Eintrachtem Frankfurt oraz Liverpool FC. W tabeli azerskiej ekstraklasy od Karabachu nieznacznie lepszy jest tylko Sabah, którego barwy reprezentuję Tymoteusz Puchacz.

    Piłkarz w czerwonym stroju bramkarza w trakcie meczu piłkarskiego koncentruje się na zbliżającej się piłce, która dominuje na pierwszym planie. Na stroju widoczne logo klubu oraz naszywka Ligi Mistrzów UEFA.
    Mateusz KochalskiGIORGI ARJEVANIDZE/AFP/East NewsAFP
    Dwóch bramkarzy ubranych w bordowe stroje treningowe stoi na murawie boiska, obok bramki, na tle reklam sponsorów widocznych na bandach.
    Mateusz Kochalski (w centralnej części zdjęcia) w kręgu zainteresowań Borussii DortmundGrzegorz Wajda/REPORTER East News
    Bramkarz w żółtym stroju przygotowuje się do wykopu piłki podczas meczu piłkarskiego na stadionie, w tle trybuny z kibicami.
    Mateusz Kochalski rozegrał kolejny mecz w Lidze MistrzówBRUNO DE CARVALHOAFP

