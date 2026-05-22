Polak wytrzymał w Arabii 21 dni. Szybka "ewakuacja", ostrzeżenie dla Lewandowskiego

Pechowcem okazał się Paweł Dawidowicz. Po opuszczeniu Półwyspu Apenińskiego reprezentant kraju szukał dla siebie nowego miejsca na ziemi. I postawił na nieoczywisty wybór, bo defensor zdecydował się na Bliski Wschód. Olsztynianin miał reprezentować tam barwy saudyjskiego Al-Hazm. Miał, ponieważ ostatecznie nie rozegrał choćby jednego spotkania. A wszystko ze względu na warunki panujące na miejscu.

Zawodnik poza Europą przeżył prawdziwy szok, spodziewając się początkowo czegoś zupełnie innego. Wszystko opisał potem na łamach "tuttomercatoweb.com". "Pojechałem tam sam na trzytygodniowy obóz treningowy. Potem przyjechała moja rodzina. Mam małe dziecko, a moja żona jest w ciąży. To było naprawdę trudne" - wyznał na wstępie. "Nikt nie mówił po angielsku, może ze trzy osoby w całym mieście" - dodał od razu.

Paweł Dawidowicz szybko opuścił Arabię. Skończyło się tylko na jednym obozie

31-latek miał też problem z dostosowaniem się do tamtejszej kultury. Obrońca zawiódł się ponadto podejściem działaczy. "Kobiety nie mogą wychodzić bez mężczyzny. I muszą mieć zakryte wszystko poza oczami. "Czy próbowałeś coś zmienić?" - zapytał się autor wywiadu. "Tak, zgłaszałem prośby, ale zawsze odkładali je na później. W pewnym momencie miałem dość i uznałem, że są ważniejsze rzeczy niż piłka nożna, czyli na przykład moja rodzina" - odparł zawiedziony sportowiec.

Ostatecznie Paweł Dawidowicz trafił do ojczyzny i do dziś przywdziewa barwy Rakowa Częstochowa. Jego historia może być jednak ostrzeżeniem dla niektórych zawodników, iż Arabia Saudyjska ma również swoją ciemną stronę. Zapewne z podobnymi problemami, ze względu na znane nazwisko nie mierzyłby się Robert Lewandowski, ale nie wszyscy cieszą się takim statusem co odchodzący ze stolicy Katalonii napastnik. Obecnie w Saudi Pro League spośród naszych rodaków występuje tylko Marcin Bułka.

